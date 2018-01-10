Прямой эфир

Росгвардия начала масштабную реформу спецподразделений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росгвардия начала масштабную реформу спецподразделений, в результате которой СОБРы, ОМОНы, войсковые отряды разведчиков и спецназа объединят под общим командованием. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Новые управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные российские регионы. Помимо силовиков в них планируется включить авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД.

Первое экспериментальное УСпН уже создали в Подмосковье, на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В него вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. 

Вторая подобная структура должна появиться в Пятигорске уже в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Росгвардия собирает элитные части в кулак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сокращенные в МВД должности перейдут Вневедомственной охране
Росгвардия планирует создать спецподразделения для борьбы с дронами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017