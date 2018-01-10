Росгвардия начала масштабную реформу спецподразделений, в результате которой СОБРы, ОМОНы, войсковые отряды разведчиков и спецназа объединят под общим командованием. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Новые управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные российские регионы. Помимо силовиков в них планируется включить авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД.

Первое экспериментальное УСпН уже создали в Подмосковье, на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В него вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске.

Вторая подобная структура должна появиться в Пятигорске уже в этом году.

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