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Сокращенные в МВД должности перейдут Вневедомственной охране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Большинство сокращенных в МВД рабочих мест перейдут вневедомственной охране, являющейся структурным подразделением Росгвардии. Об этом во вторник, 9 января, порталу iz.ru сообщили знакомые с ситуацией источники.

Ранее iz.ru сообщил, что 10 тысяч сокращенных в Министерстве внутренних дел должностей передадут Федеральной службе войск национальной гвардии. Эти данные в Росгвардии пока не прокомментировали, но и не стали опровергать.

О сокращениях в МВД стало известно в конце 2017 года. 31 декабря был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому с 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел должна составлять 894 871 единицы. По информации «Газеты.ру», таким образом сокращение затронуло 10 тыс. человек, причем все они — сотрудники ГИБДД.

В МВД России порталу подтвердили, что сокращения коснутся только подразделений госавтоинспекции. Исключения составят должности, «предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».

Кроме того, в пресс-центре ведомства добавили, что сокращать в первую очередь планируется незанятые места, а сотрудники ГИБДД, которые пожелают остаться в системе МВД, могут быть переведены на другие вакантные должности.

Око раздора
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Примечательно, что за счет сокращений в ГИБДД расширит свое штатное расписание структура, отметившаяся в конце прошлого года крупным скандалом, связанным с сомнительными контрактами на охрану имущества, в ходе которых бойцы по факту становились личными телохранителями состоятельных клиентов.

В ноябре прошлого года вокруг подразделения вневедомственной охраны разгорелся скандал. Тогда на парковке около башни «Око» комплекса «Москва-Сити», где праздновал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов, произошла перестрелка. В результате инцидента погиб один человек, еще шесть получили ранения, в том числе два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

После этого в СМИ появилась информация о массовых увольнениях в структуре, а 3 декабря стало известно о том, что директор Центра специального назначения (ЦСН) Сергей Дендяев покинул свой пост. При этом в пресс-службе ФГУП «Охрана» опровергали сообщения о массовых сокращениях, называя происходящее плановой ротацией кадров. Кроме того, там заверили, что увольнение Дндяева связано не с инцидентом в «Москва-Сити», а с достижением пенсионного возраста.

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