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Утверждены личный штандарт и памятный знак директора Росгвардии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Росгвардия утвердила личный штандарт и памятный знак директора ведомства. Соответствующий приказ подписан руководством ведомства в целях реализации указа президента РФ «О личных штандартах», сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Согласно положению, утвержденному тем же приказом, личный штандарт директора Росгвардии является особо почетным персонифицированным знаком различия, символом его служебного долга и личной ответственности за руководство войсками национальной гвардии России», — говорится в сообщении ведомства.

Памятный знак выполнен в виде уменьшенного изображения личного штандарта директора Росгвардии. Его будут вручать военным и сотрудникам ведомства, внесшим значительный вклад в выполнение возложенных на войска национальной гвардии задач. Штандарт представляет собой квадратное знамя с лентами цветов российского триколора на бордовом фоне, в центре располагается золотое изображение эмблемы Росгвардии.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была создана 5 апреля 2016 года. В структуру службы входят войска национальной гвардии РФ, созданные на базе ВВ МВД России. Ведомство относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие.

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