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Делами о нарушениях использования дронов займутся полиция и Росгвардия

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Минтранс планирует внести поправки в законодательство, которые наделят сотрудников полиции и Росгвардии полномочиями рассматривать дела о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотниками. Об этом «Известиям» сообщили представители транспортного ведомства.

В соответствии с законодательством РФ, любой беспилотник рассматривается как воздушное судно и за нарушение правил использования воздушного пространства дронами предусмотрена административная ответственность.

Как пояснили в Минтрансе, руководство планирует включить разработку законопроекта в план нормотворческой деятельности на 2018 год. Документ наделит должностных лиц ОВД и Росгвардии полномочиями составлять протоколы об административных нарушениях и рассматривать дела в случае нарушений использования воздушного пространства беспилотниками.

По словам экспертов, необходимость этой инициативы вызвана тем, что сейчас у Росавиации и Ространснадзора не хватает сотрудников, чтобы обеспечить контроль за всеми дронами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полиция и Росгвардия проследят за дронами

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