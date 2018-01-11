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Депутат Госдумы рассказал о подготовке Украиной «атаки дронов» на Крым

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Фото: Министерство обороны РФ
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Украинские спецслужбы планируют провести «атаку дронов» на Крым, она будет похожа на нападение, совершенное в ночь на 6 января на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом 11 января заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

«В успешный исход атаки диверсанты не верят, главная задача — это информационный шум», — рассказал парламентарий, отметив, что об этом ему рассказали крымские татары, живущие на Украине.

По его словам, для такой атаки уже есть отработанная схема. Бальбек отметил, что указания украинским беспилотникам должен давать американский разведчик «Посейдон», который «висит» в нейтральных водах.

«Хотя нет сомнений, что вся эта «воробьиная стая» будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это «операция крымско-татарского сопротивления», должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы», — сказал депутат журналистам «РИА Новости». 

Он также призвал не «закрывать глаза» на происходящее.

«Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления», — отметил Бальбек. 

8 января стало известно, что боевики предприняли попытку беспилотной атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в ночь на 6 января. В Минобороны РФ уточнили, что в нападении были задействованы 13 дронов.

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