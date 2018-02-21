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Госдума РФ доверила Росгвардии охрану губернаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который наделяет Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности представителей высших органов исполнительной власти и глав регионов.

При этом охрана будет осуществляться на договорной основе.

Заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев назначен представителем президента РФ Владимира Путина при рассмотрении проекта закона, сообщает «Федеральное агентство новостей».

24 января сенатор Елена Мизулина на заседании временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса заявила, что безопасность в школах должны обеспечивать бойцы Росгвардии, а не сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП).

7 февраля Росгвардия предложила отбирать охрану в школы по новым критериям. Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год и наличие аналогичного опыта работы, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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