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Росгвардия предлагает ужесточить требования отбора охраны в школы

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Росгвардия предложила отбирать охрану в школы по новым критериям. Необходимыми условиями для работы в учебных заведениях станут отсутствие нарушений за последний год и наличие аналогичного опыта работы, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Вопрос безопасности детей не должен определяться рыночными отношениями. Сегодня это большая проблема, и последние ЧП в школах это наглядно продемонстрировали. Мы убеждены, что ЧОПы, которые охраняют объекты образования, в первую очередь школы, должны отвечать ряду обязательных требований, которые необходимо закрепить в конкурсных условиях», — сказал Хинштейн.

Он отметил, что в перечень требований должны быть включены: наличие у ЧОПа лицензии на антитеррористическую охрану объектов, аналогичный опыт работы, подписанное соглашение с МВД и Росгвардией об участии в охране общественного порядка.

Эксперты предложение поддерживают, однако прогнозируют передел рынка частных охранных услуг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Школьную охрану проверят на нарушения

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