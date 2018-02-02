Росгвардия заменит МЧС на Красной площади

Министерство обороны приняло решение изменить состав участников парада 9 мая. В нынешнем году по Красной площади впервые пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии. Одновременно стало известно, что решением МО парадный расчет МЧС исключен из числа тех, кто пройдет по главной площади страны в День Победы. По мнению экспертов, такая ситуация стала следствием скандала с курсантами Академии гражданской защиты. Они выложили в Сеть видео в поддержку учащихся Ульяновского института гражданской авиации, снявших скандальный видеоклип. Хотя Минобороны не делало официальных заявлений по этому вопросу, военные крайне негативно отнеслись к поступку будущих офицеров-спасателей.

Согласно плану парада, оказавшемуся в распоряжении «Известий», представители МЧС отстранены от участия в нем. Из уже напечатанного документа вычеркнут расчет Академии гражданской защиты. На полях стоит пометка «исключено по решению МО РФ» за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова. Факт получения предварительных распоряжений о подготовке парада, а также отсутствие в плане его проведения сводного батальона МЧС, «Известиям» подтвердили в нескольких воинских частях, чьи расчеты примут участие в торжественном мероприятии. Официальные представители Минобороны не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Согласно первоначальной редакции плана, в наземной части парада должен был принимать участие сводный батальон от Академии гражданской защиты МЧС. Примерная численность — около 200 человек.

В пресс-службе ведомства сообщили «Известиям», что «МЧС России не располагает документами, которые исключили бы участие парадного расчета Академии гражданской защиты МЧС России в параде Победы на Красной площади».

В ходе предстоящего парада по Красной площади впервые пройдет колонна бронетехники Росгвардии (Федеральная служба войск национальной гвардии, ФСВНГ). В ее составе будут бронеавтомобили «Тигр» (полицейская версия), Урал-432009 и «Патруль». На момент публикации материала комментарий от пресс-службы Росгвардии в «Известия» не поступил.

Вслед за колонной ФСВНГ на Красной площади появятся автономные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в сопровождении автомобилей специального назначения «Тигр-М», а затем — бронетранспортеры «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил.

Ожидаемой новинкой парада Победы – 2018 станет появление на Красной площади уникальных боевых машин поддержки танков «Терминатор».

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, решение Минобороны отстранить от парада представителей МЧС связано с тем, что представители этого ведомства фактически выступили в поддержку поступка снявших спорный клип учащихся Ульяновского училища.

— Военное ведомство очень резко отреагировало на шумиху вокруг скандальных видеозаписей, — сказал эксперт. — Особое возмущение в Минобороны вызвал тот факт, что «гражданских» из Ульяновска поддержали носящие погоны курсанты академии МЧС, которые сняли похожий ролик. При этом руководство ведомства отказалось наказать участников клипа. Первым звонком стало обращение курсантов Московского высшего общевойскового командного училища, в котором говорится, что будущие офицеры не могут снимать непристойные клипы. Теперь расчет МЧС отстранили от парада.

Псевдоэротический клип ульяновских курсантов появился в сети 16 января. Его участники, одетые в нижнее белье и элементы курсантской формы, танцуют под песню Satisfaction. Через два дня был обнародован схожий по содержанию и эстетике ролик курсантов московской Академии гражданской защиты, которые попытались поддержать ульяновцев.

После этого курсанты МосВОКУ выложили в Сеть свой ролик под названием «Мужская закалка», в котором призвали блюсти честь и достоинство российского офицера.

Бывший командующий ВКС, генерал армии, Герой России Виктор Бондарев заявил, что поступок курсантов — показатель падения нравов военнослужащих.

— Им важнее покрасоваться, проявить какой-то ненужный эпатаж. И ничего хорошего я в этом не вижу. Это беда для них самих, и для всего вуза, — сказал экс-главком. — Не надо их жалеть, не достойны они этого. А коль их «поддержали» в некоторых других ведомствах, значит, и там планку опустили ниже некуда.

Парады на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая первоначально проводились только в годы юбилеев — 1965-м (20 лет Победы) и 1985-м (40 лет Победы). С 1991 по 1994 год парады 9 мая были отменены. С 1995 года они возобновились. С 2008-го в них участвует военная техника. В 2017 году 9 мая в парадном строю по Красной площади прошли более 10 тыс. человек, 114 единиц техники.