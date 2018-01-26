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Для Росгвардии создадут модульных разведчиков

Научная рота ФСВНГ разрабатывает компактный дрон для спецподразделений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Для разведывательных подразделений Росгвардии разрабатывается переносной робот-разведчик. Это будет компактный плавающий комплекс с модульной архитектурой. В зависимости от решаемых задач оператор сможет устанавливать на универсальное шасси блоки с видеокамерами, тепловизорами, различными датчиками или сигнальной аппаратурой. Основные опытно-конструкторские работы выполнит недавно созданная в Федеральной службе войск на­ци­о­наль­ной гвардии (ФСВНГ) научная рота, где служат выпускники ведущих вузов страны.

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Как рассказали «Известиям» в Росгвардии, в ближайшее время в интересах ведомства будет создана новая модульная робототехническая система. Базой для нее станет компактный сухопутный дрон КРММ-06. Совершенствованием комплекса займется сформированная в подмосковном Реутово научная рота ФСВНГ. Для робота создано несколько сменных комплектов навесного оборудования. Оператор в зависимости от ситуации установит необходимые датчики или инструменты.

Шасси КРММ-06 — это маленький шестиколесный вездеход с электродвигателем. Он может передвигаться со скоростью 5 км/ч и преодолевать препятствия высотой до 130 мм. Герметичный дрон способен плавать. Благодаря небольшим габаритам (68 см в длину и 44 см в ширину) и весу до 25 кг КРММ-06 может переноситься одним человеком — наподобие рюкзака. Привести его в боеготовность можно за несколько минут. Эти свойства заинтересовали саперов, а теперь и разведчиков.

Комплекс КРММ-06 прошел испытания и был принят на вооружение инженерно-саперных подразделений Росгвардии. На один инженерно-саперный взвод полагается один робот. Штатный манипулятор позволяет перемещать груз массой до 1,5 кг и установить его с точностью 50 мм на площадку высотой до 600 мм. То есть робот может, например, доставить заряд взрывчатки к подозрительному объекту и уничтожить его.

Радиоуправление роботом способно работать совместно с постановщиком помех на дальности до 200 м. На пульте оператора есть небольшой экран, показывающий всё, что оказывается в поле зрения видеокамер дрона. При полном заряде батареи КРММ-06 способен автономно функционировать в течение двух часов как в жару, так и на холоде до минус 30 градусов. Розничная цена одного комплекта — около 600 тыс. рублей.

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Военный эксперт Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что компактные наземные робототехнические комплексы — превосходное средство ведения разведки.

— Если часовые противника сохраняют бдительность, они могут относительно легко обнаружить летающие беспилотники, — пояснил специалист. — Компактные наземные роботы имеют преимущество — скрытность. При этом они могут нести более серьезные средства оптической разведки, чем недорогой тактический БЛА.

Эксперт добавил, что модульный пехотный робот позволяет решить целый ряд важных задач.

— С их помощью можно скрытно изучить позиции противника, выявить огневые точки, естественные препятствия и инженерные заграждения, например минные поля, — отметил Олег Желтоножко. — И всё это скрытно, без риска для своего личного состава.

В нынешнем виде КРММ-06 предназначен для изучения местности и дистанционного обнаружения и уничтожения взрывных устройств. Он оснащается манипулятором, двумя видеокамерами, а также искателем взрывных устройств с дальностью действия до 25 м. Одна видеокамера используется для контроля направления движения, вторая, на манипуляторе, — для изучения объектов.

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