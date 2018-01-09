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Десять тысяч сокращенных в МВД рабочих мест перейдут Росгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Десять тысяч рабочих мест, которые были сокращены в Госавтоинспекции МВД России, будут переданы Росгвардии. Об этом во вторник, 9 января, порталу iz.ru сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

При этом собеседники iz.ru отметили, что реальное сокращение коснется 6 тыс. сотрудников. Еще 4 тыс. мест — это вакансии.

31 декабря 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который с 1 января 2018 года устанавливает предельную штатную численность органов внутренних дел в количестве 894 871 единицы. Таким образом, как писала «Газета.ру», сокращение коснулось 10 тыс. человек. Кроме того, согласно тексту внутреннего приказа МВД, попавшему в распоряжение издания, речь идет исключительно о сотрудниках ГИБДД. С учетом того, что осенью прошлого года численность служащих в Госавтоинспекции составляла 55 тыс. человек, увольнения коснутся практически каждого пятого сотрудника, отмечало издание.

В МВД России iz.ru подтвердили, что сокращения коснутся исключительно подразделений ГИБДД.

«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — сообщили в пресс-центре ведомства, уточнив, что все сокращения будут осуществлять руководители территориальных и региональных подразделений.

В МВД также подчеркнули, что сокращать в первую очередь будут те места, которые оставались незанятыми, а сотрудники Госавтоинспекции, которые пожелают остаться в системе МВД, могут быть переведены на другие вакантные должности «где их опыт будет применен и реализован».

Информацию о том, что высвободившиеся вакансии могут быть переданы Росгвардии, в МВД комментировать отказались. На момент публикации материала в Росгвардии на официальный запрос не ответили, но и опровергать данные источников iz.ru не стали.

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