Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

Эксперты портала SuperJob.ru рассказали, люди каких профессий могут попасть под сокращения в 2018 году.

В первую очередь, в зону риска попадают бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы низкой квалификации, операторы ввода информации и модераторы.

Эксперты указывают, что причиной тому станет автоматизация рутинных процессов, пишет «Российская газета».

Разочарование может ждать и специалистов, работающих с криптовалютой. В данной области наметилась тенденция некой внутренней миграции.

Уверенно в 2018 году себя будут чувствовать специалисты ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеры и водители, поскольку автоматизация в данных сегментах идет крайне медленно.