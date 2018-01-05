Прямой эфир

Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

0
Фото: Global Look Press/David Oxberry
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты портала SuperJob.ru рассказали, люди каких профессий могут попасть под сокращения в 2018 году.

В первую очередь, в зону риска попадают бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы низкой квалификации, операторы ввода информации и модераторы.

Эксперты указывают, что причиной тому станет автоматизация рутинных процессов, пишет «Российская газета».

Разочарование может ждать и специалистов, работающих с криптовалютой. В данной области наметилась тенденция некой внутренней миграции.

Уверенно в 2018 году себя будут чувствовать специалисты ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеры и водители, поскольку автоматизация в данных сегментах идет крайне медленно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд заверил о неопасном повышении официальной безработицы в РФ
Безработица легла на дно
Ее показатель достиг уровня 2014 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017