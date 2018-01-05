Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году
Эксперты портала SuperJob.ru рассказали, люди каких профессий могут попасть под сокращения в 2018 году.
В первую очередь, в зону риска попадают бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы call-центров, юристы низкой квалификации, операторы ввода информации и модераторы.
Эксперты указывают, что причиной тому станет автоматизация рутинных процессов, пишет «Российская газета».
Разочарование может ждать и специалистов, работающих с криптовалютой. В данной области наметилась тенденция некой внутренней миграции.
Уверенно в 2018 году себя будут чувствовать специалисты ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеры и водители, поскольку автоматизация в данных сегментах идет крайне медленно.