СМИ узнали, сколько сотрудников будет работать в МВД в 2018 году

СМИ подсчитали примерное число сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) РФ в 2018 году. Журналисты издания «Газета.ру» определили приблизительное количество сотрудников ведомства в рамках указа президента России Владимира Путина, устанавливающего предельную штатную численность сотрудников МВД РФ. Данный документ был подписан главой государства 31 декабря 2017 года.

Как пишет «Газета.ру», численность МВД России в 2018 году может составить 894871 единицы. Из них — 746 859 человек — сотрудники органов внутренних дел России, 17 199 — федеральные государственные гражданские служащие и 130 813 — работники ведомства.

По данным издания, число работников ведомства будет меньше на 10 тыс. человек по сравнению с аналогичным указом, установленным президентом РФ в сентябре 2016 года. Отмечается, что издание ознакомилось с внутренним приказом МВД №983, который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.

При этом сокращение не затронет сотрудников, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений. Новые правила также распространяются на вакантные места, пустующие в ведомстве, отмечает издание.

Эксперты подтвердили изданию, что данная реформа является следствием технологичной работы МВД РФ.

Официальные подтверждения, касающиеся сокращений в ГИБДД, издание не приводит. Комментариев от ведомства также не поступало. В материале также не сообщается, пытались ли журналисты получить официальные комментарии МВД РФ по данному вопросу.