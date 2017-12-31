Президент установил предельную штатную численность сотрудников МВД

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, устанавливающий предельную штатную численность сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье. Согласно ему, численность МВД может составлять 894871 единицы.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы», – говорится в указе. «В том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих – 17 199, работников – 130 813», – уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал за последний рабочий день перед Новым годом 29 декабря 64 федеральных закона.