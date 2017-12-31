Прямой эфир

Президент установил предельную штатную численность сотрудников МВД

0
Фото: ТАСС/Щербак Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, устанавливающий предельную штатную численность сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье. Согласно ему, численность МВД может составлять 894871 единицы.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы», – говорится в указе. «В том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих – 17 199, работников – 130 813», – уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал за последний рабочий день перед Новым годом 29 декабря 64 федеральных закона. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин установил тарифы соцстрахования от несчастных случаев на производстве
Ликвидация ФМС и ФСКН завершится в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017