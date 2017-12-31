Ликвидация ФМС и ФСКН завершится в 2018 году

Срок упразднения Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) продлен до лета 2018 года.

Такое распоряжение было издано правительством России.

Согласно документу, подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым, окончательная ликвидация ведомств произойдет 1 июля 2018 года, сообщает «РИА Новости».

При этом наркоконтроль и миграционная служба должны были окончательно войти в состав МВД до 1 июля 2017 года.

В ноябре заместитель председателя Счетной палаты РФ Вера Чистова заявила, что процесс затянулся из-за передачи в собственность и оформления недвижимого имущества организаций.

ФСКН и ФМС были упразднены решением президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года. Их структуры были присоединены к Министерству внутренних дел. В частности, в МВД появились Главное управление по контролю за оборотом наркотиков и Главное управление по вопросам миграции.

Кроме того, МВД получило 10 институтов, медучреждений и санаториев, подведомственных ранее ФСКН и ФМС.