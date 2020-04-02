Отпускать не работать: простой может коснуться 12,7 млн россиян

На вынужденный отдых в России на этой неделе должны были отправиться 12,7 млн сотрудников. Такие расчеты для «Известий» сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их оценке, затраты работодателей на сохранение зарплат составят порядка 123,6 млрд рублей. Больше всего ушедших на каникулы сотрудников в сфере образования, бухгалтерии, юриспруденции и консалтинга, а также среди административного персонала. Однако это не означает, что именно эти специалисты в ближайшее время могут потерять работу, успокаивают эксперты.

В расчет аналитики взяли предприятия из отраслей, которые, если следовать букве президентского указа, по большей части должны были прекратить работу. При оценке не учитывались сотрудники, работающие по договору ГПХ и по совмещению.

Среди отправившихся на вынужденные каникулы самая значительная численность трудящихся — в образовании. Здесь на отдых могли уйти до 4,7 млн человек. В профессиональной, научной и технической деятельности (речь идет о консультантах, аналитиках, бухгалтерах, юристах, исследователях, инженерах и прочих высококвалифицированных специалистах) на каникулы отправились около 1,4 млн человек. Примерно столько же — из сферы непродовольственной розничной торговли.

Также в число сфер, где наибольшее число сотрудников временно простаивают, вошел административный персонал (619,8 тыс. человек), производство наземного, водного и воздушного транспорта, кроме автомобилей (594,6 тыс.), непродовольственная оптовая торговля (558,4 тыс.), риелторский бизнес (473,8 тыс.), производство готовых металлических изделий (447,9 тыс.), ресторанно-гостиничный бизнес (372,5 тыс.), производство компьютеров, электроники и оптики (357 тыс.).

Схожим образом выглядит рейтинг сфер по расходам на заработную плату вынужденно отдыхающих сотрудников. Исходя из общего фонда оплаты труда, наибольший убыток могут получить закрытые на карантин образовательные учреждения — за неделю всем российским учителям, преподавателям, воспитателям, тренерам и инструкторам выплачивали около 40,6 млрд рублей. Порядка 23,3 млрд своим сотрудникам должны будут выплатить компании, оказывающие профессиональные консалтинговые услуги (в том числе в сфере юриспруденции, бухгалтерии и аналитики). На третьем месте — непродовольственная розничная торговля (исключая торговлю автотранспортными средствами) с 10,2 млрд рублей.

В остальных сферах из вышеперечисленных недельный фонд оплаты труда составляет от 7,2 млрд до 3,2 млрд рублей. В сумме вынужденный простой сотрудников обойдется компаниям в 123,6 млрд рублей, считают аналитики. В случае если карантин растянется, к примеру, на месяц, показатель вырастет до 529,8 млрд рублей.

Стоит оговориться, что расчеты сделаны для ситуации, в которой работу прекратили все компании, за исключением оговоренных в президентском указе о нерабочей неделе (это в том числе магазины продовольствия и товаров первой необходимости, банки, транспорт, больницы и аптеки, органы власти и в целом непрерывно действующие организации).

— Как мы наблюдаем в настоящий момент, значительная часть предприятий из самых разных отраслей не останавливает свою деятельность и продолжает работать, как, например, и в период новогодних каникул. Другие компании отправили отдыхать лишь часть сотрудников, третьи — будут платить неполные зарплаты, — комментирует ситуацию президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Высокие затраты на «простой» сотрудников вовсе не означают, что эти люди первыми могут попасть под сокращение, если предприятие не выдержит кризиса, отметил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В частности, в сфере образования, большей частью представленной бюджетным сектором, вероятнее всего, места сохранят все сотрудники.

А вот занятым в профессиональной, научной и технической деятельности стоит использовать каникулы для поиска подработки или продумывания плана на случай увольнения, посоветовал эксперт. Высока вероятность, что компании захотят заменить слишком дорогих специалистов на людей, которые согласятся трудиться за меньшие деньги.

Также можно считать значительным риск увольнения для сотрудников в сфере непродовольственной торговли и ресторанно-гостиничного бизнеса, добавил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Впрочем, эти люди легко могут найти работу в продуктовом ритейле или доставке еды, где сейчас дефицит кадров.

Как ранее пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основная цель недели выходных — минимизировать контакты между людьми. По его словам, приветствуется продолжение работы и учебы в удаленном формате.