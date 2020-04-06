Штампы вируса: уровень знаний о COVID-19 у россиян составил около 8%

Вероятность заболеть коронавирусом среднестатистический россиянин оценивает в 24%. Это ниже, чем, например, в Германии, где этот показатель составил 39%. Такой результат показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Известия». Вирусологи считают российский уровень настороженности недостаточным, особенно в сочетании с низким уровнем информированности о новой болезни (8%). С другой стороны, оптимизм опрошенных говорит о малой вероятности возникновения паники, отмечают социологи.

Страхи и заблуждения

Несмотря на то что вероятность своего инфицирования COVID-19 россияне оценивают довольно низко, 60% респондентов говорят, что боятся заразиться коронавирусом. Больше других по этому поводу переживают женщины, студенты (по 66% в каждой группе) и безработные (65%).

Уровень информированности россиян о коронавирусе аналитики ЦСР оценили всего в 8%. Опрошенные, по словам экспертов, демонстрируют склонность к ряду заблуждений. Так, 30% из них считают, что COVID-19 боится высокой температуры и погибает, когда она превышает 26 градусов (точных данных о том, какая температура может уничтожить вирус, нет, но он выживает в теле человека при температуре выше 36 градусов). Чуть больше четверти респондентов (27%) полагают, что вирус опаснее для детей и людей молодого возраста (на самом деле — для пожилых). 22% верят, что антибиотики эффективны для профилактики и лечения новой инфекции (лекарств от коронавируса пока не разработано, больным дают лишь препараты для облегчения симптомов).

Впрочем, большинство опрошенных знают, что коронавирус передается воздушно-капельным путем (94%), что болезнь может несколько дней протекать бессимптомно и что регулярное мытье рук или их обработка антисептиком — эффективный способ профилактики (по 88%).

О симптомах вируса и о том, как себя вести при их обнаружении, осведомлены 68% опрошенных. Также многие в курсе государственных мер по борьбе с COVID-19, статистики заражений и смертей (по 70%), географии распространения вируса (78%).

Свыше 90% опрошенных одобряют уже принятые в России решения: удаленный формат работы, запрет массовых мероприятий, закрытие предприятий общепита и развлекательных учреждений. Однако 10% респондентов сообщили о неготовности соблюдать карантин.

Четыре человека из десяти (43%) выразили сомнения, что отечественная система здравоохранения может справиться с массовым распространением коронавируса. Среди основных предполагаемых сложностей респонденты называли недостаток медоборудования (49% из сомневающихся), нехватку врачей и специалистов (45%), недостаточную сознательность и ответственность россиян (38%), слабый контроль ситуации со стороны властей (32%), недостаток бюджетных средств на решение таких проблем (19%).

Тем не менее большинство опрошенных смотрят в будущее с оптимизмом. 64% полагают, что ситуация с COVID-19 вскоре улучшится. 25%, напротив, ждут осложнения обстановки. Остальные пока не определились со своим видением ситуации.

Аналогичный опрос ЦСР также провел среди жителей Германии. Выяснилось, что уровень знаний россиян о симптомах COVID-19 несколько ниже, чем среди жителей ФРГ, также соотечественники меньше информированы о государственных мерах по борьбе с коронавирусом. При этом заблуждения насчет COVID-19 и их распространенность примерно на одном уровне. Также немцы выше оценивают свою вероятность заболеть: в среднем в 39%.

— Кроме опросов населения мы проводили интервью с врачами-вирусологами, и практически все эксперты единогласно отмечали неготовность ни одной из стран к большим эпидемиям: ни технически, ни материально, — рассказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова. — Однако на сегодняшний день существуют страны с более успешным опытом преодоления последствий эпидемий: Сингапур и Южная Корея.

По мнению эксперта, особенно ценны наработки этих стран в области выявления контактов заболевших: с использованием данных мобильных операторов, записей с камер наблюдения, отслеживания трансакций с кредитных карт и GPS-данных с автомобилей.

— Кроме того, очень важно, что работа с населением в Южной Корее проходила без строгих запретов. Хотя в России сложно представить эффективность подобного подхода, — добавила Лора Накорякова.

Нездоровый оптимизм

Среднестатистическая оценка вероятности заразиться коронавирусом в 24% — довольно низкий показатель, считает врач-эпидемиолог Тимур Пестерев. Видимо, таким невысоким уровнем настороженности и объясняется недостаточное число самоизолировавшихся или нестрогое следование этому режиму, предположил специалист.

— Мы видим, что последние несколько дней индекс самоизоляции «Яндекса» в большинстве городов составляет 3–3,5 (из 5. — «Известия»). Если весь ближайший месяц он будет на уровне 4, то мы переломим ситуацию и справимся с пандемией, — считает врач.

Также он посоветовал гражданам соблюдать информационную гигиену и опираться лишь на официальные сообщения. Это позволит избавиться от многих заблуждений.

С другой стороны, низкая настороженность россиян лично подхватить вирус полезна с точки зрения общественной стабильности — меньше вероятность возникновения паники, отметил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Также таким настроениям способствует низкая смертность от COVID-19 в России, особенно в сравнении с показателями США и Италии, добавил он.

— По моим впечатлениям, определенная дисциплина в плане профилактики и борьбы с инфекцией у сограждан присутствует. Поэтому принятых мер пока достаточно, — полагает эксперт.

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса сейчас представляют бессимптомники — люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, ранее говорил в интервью «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Система не замечает и не изолирует таких людей, поэтому они продолжают заражать окружающих. Ученые предполагают, что таких «невидимых» больных может быть до 50% от общего числа зараженных.