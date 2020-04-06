Слезам Москвы не верят: в регионах не рады приезжим из столицы

С 27 по 29 марта, накануне объявленной президентом нерабочей недели, около 850 тыс. москвичей покинули город на личном автотранспорте, сообщили в ЦОДД. Большинство из выехавших осели на дачах в ближайших к столице областях. Остальные отправились на самоизоляцию в другие регионы: к родственникам либо на арендованную жилплощадь. Местные жители от такого нашествия не в восторге: от приезжих в лучшем случае стараются держаться подальше, в худшем — в резких выражениях предлагают им ехать обратно, считая, что Москву нужно закрыть на карантин. В некоторых регионах уже начали принимать меры для изоляции от столицы.

«Вспомнили про провинцию»

Тихий Мичуринск кипит: в городе зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Реакция медиков и властей была молниеносной: сразу после выявления заболевшего изолировали, определили контакты. Когда выяснилось, что заразившийся мужчина занимался бизнесом и часто бывал в Москве, реакция местных жителей оказалась однозначной: «доездился».







Отношение ко всему, что связано со столицей, стало портиться у жителей городка одновременно с появлением новостей о росте числа заболевших в Москве: до нее всего пять часов на поезде, много молодежи там учится или работает. Сегодня в Мичуринске шутят, что заразиться COVID-19 можно, даже если тебя обдаст ветерком от поезда из Москвы. «Зачем они прутся сюда?» — это самое мягкое, что можно услышать вслед очередной машине со столичными номерами, отъезжающей от супермаркета. До актов насилия не доходит, но оскорбления, угрозы и отказы в обслуживании — сплошь и рядом.

— Ничего личного, — подчеркнула Марина, жительница села Устье Тамбовской области. — Но ребенку я запрещаю с людьми из московских машин разговаривать (семья продает с обочины домашнюю консервацию и овощи с огорода. — «Известия»). У них и деньги из рук брать страшно. А ведь москвичи всегда были нашими основными покупателями.

Семья тамбовчанки Алены в начале года открыла большое общежитие-хостел в расчете на командировочных и гастарбайтеров. Вложились серьезно, поселили первых жильцов. Но в связи с противоэпидемиологическими мерами поток клиентов остановился. Чтобы не остаться на мели, семья Алены приняла кризисное решение: сдала свой дом семье из Москвы, а сама переехала в хостел.

— Дети будут жить у бабушки, «Газель» с личными вещами стоит в гараже хостела. Не знаю, сколько мы так проживем, — вздыхает Алена. — Людей, которые сняли наш дом, я даже не видела, да и не хочу, это все из-за них. Почему они не дома? Вспомнили про провинцию, когда прижало.

«Москвичи — сидите дома»

Жительница Коломны Анна рассказала «Известиям», что за считанные дни в конце марта вокруг их дома в частном секторе города было сдано в аренду все свободное жилье, а улицы и магазины наполнились незнакомыми людьми.

— Поначалу все было тихо-мирно, — поделилась Анна. — Раздражение начало расти, когда стали повсюду говорить о самоизоляции. О том, что нужно поменьше гулять и вообще надо сидеть дома. По вечерам стало неспокойно. Прогуливающихся приезжих могут окликнуть, спросить, почему не дома, начать провоцировать. Некрасиво это, конечно, но чисто по-человечески я наших понимаю. Сейчас все в таком напряжении, каждый день где-то впервые находят коронавирус. И ведь во все эти уголки страны его кто-то привез. Кто как не москвичи? Ни в одном другом городе страны такой ситуации, как в столице, нет. Зачем же нам ее тут устраивать?

Купленные москвичами дачи в окрестностях Севастополя, по сообщениям местных жителей, уже давно не пустуют: хозяева месяц как прибыли и самоизолировались. Раздражения по отношению к ним нет: они каждую весну приезжают.

— Регион пограничный, заразы хватает и без москвичей, — написала в ответ на наш вопрос коренная крымчанка Юлия. — Есть куча украинцев, которые со своим свободным шенгеном мотались весь февраль по Европе. Так что и помимо москвичей есть кому привезти вирус.

Сейчас в Севастополе действуют жесткие меры по борьбе с инфекцией. Введен режим самоизоляции, перемещения — по спецпропускам. В городе уже пять выявленных случаев коронавируса, двое из заболевших — москвичи.

— По местным соцсетям сейчас активно гуляет посыл «Москвичи — сидите дома», — рассказала жительница Севастополя Дарья. — Те же настроения и в Краснодарском крае. Билеты в Москву и обратно дешевые, за 1800 рублей можно сгонять. Но мы сидим дома. Крым и Севастополь закрыты для всех, не только для приезжих из столицы. Пользователи в Сети горячо поддерживают эти меры.

На правах беженцев

«Когда же Москву закроют?» — все чаще задают вопросы в соцсетях жители самых разных регионов.

— Знаете, сколько с электричек московских у нас народу сходит? А на машинах сколько приезжает? — делится опасениями житель Рязани Николай, работающий таксистом. — И всем плевать, что они, может, с вирусом приехали. В масках — единицы. Коллеги тоже напрягаются. Боюсь, скоро московским пассажирам начнут отказывать в поездках.

В воскресенье 5 апреля власти некоторых регионов уже начали объявлять об ограничениях на пассажирское сообщение с Москвой. Так, Республика Алтай приостановила регулярные авиарейсы со столицей. А все пассажиры, прибывающие самолетами из Москвы в Томск, начиная с понедельника, будут обязаны в течение двух недель находиться на самоизоляции. Об этом сообщают пресс-службы местных администраций.

Слезам_Москвы_не_верят Пассажиры пригородной электрички на платформе Казанского вокзала в Москве Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москвичей никогда не любили, уверена психолог Александра Кривова. Происходящее сейчас — следствие обострения давно существующих настроений.

— Сегодня люди считают, что Москва представляет опасность, и, судя по цифрам заболеваемости, эти страхи не лишены оснований, — объяснила эксперт. — Что с этим делать? Окруженным недружелюбием москвичам помнить о том, что это отношение не лично к ним. Не ввязываться в перепалку, быть доброжелательными, носить маску, чтобы на психологическом уровне снизить угрозу. А также меньше бывать в общественных местах. Тревожность местных жителей понять можно, учитывая информацию из СМИ, силу сарафанного радио и «любовь» к москвичам. А жителям регионов не помешает соблюдать все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя. И стоит попробовать посмотреть на ситуацию глазами «беженцев», которые спасают свои семьи.

Есть у психолога и общий совет: минимизировать просмотр и обсуждение новостей, сместить внимание на повседневные дела. А также помнить об опыте других стран и учиться у их жителей пониманию и взаимовыручке.