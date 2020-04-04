Москва заявила о готовности к запуску системы контроля соблюдения самоизоляции

Москва готова запустить умную систему контроля за соблюдением гражданами правил самоизоляции, однако на данный момент ее внедрение не требуется. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы 4 апреля.

Система будет активирована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе или роста количества нарушений режима самоизоляции жителями столицы. Как отметил министр Правительства Москвы, глава Департамента Эдуард Лысенко, система поможет сохранить возможность целевых перемещений по городу.

«Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан», — объяснил он.

Система будет запущена после соответствующего распоряжения московского правительства. После этого жители должны будут подтверждать свое перемещение по городу с помощью специализированного кода. Передвигаться можно будет любым способом — на машине, общественном транспорте или пешком, главное — уведомить о своем намерении выйти из дома и иметь при себе код. При этом для выгула домашнего животного или выноса мусора код не потребуется.

Код представляет собой комбинацию букв и цифр. Получить его можно через личный кабинет на портале mos.ru, затем сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. В Департаменте подчеркнули, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, поэтому перебоев с получением кода не возникнет.

Также получить код можно с помощью телефона, порядок выдачи будет закреплен в распоряжении московского кабмина. В случае передвижения по городу без кода предусмотрена ответственность.

Аналогичные системы уже работают во многих странах, в частности, в Индии и Китае, в Великобритании такие программы пока тестируются. Кроме того, системы запустили и в ряде российских регионов. Так, в Татарстане перед выходом из дома нужно получить смс-пропуск, воспользоваться возможностью можно дважды в сутки. В Нижегородской области за перемещением жителей следят с помощью QR-кодов.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил продлении в городе мер по борьбе с коронавирусом до 1 мая. При этом он отметил, что в введении пропускного режима передвижения пока нет необходимости, так как большинство горожан добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

С 3 апреля в столице действует система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом, которые лечатся дома. За отказ пользоваться приложением грозит штраф и госпитализация.

По состоянию на 4 апреля, в России диагностировано 4731 случаев заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

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