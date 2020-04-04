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Москва заявила о готовности к запуску системы контроля соблюдения самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва готова запустить умную систему контроля за соблюдением гражданами правил самоизоляции, однако на данный момент ее внедрение не требуется. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий столицы 4 апреля.

Система будет активирована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе или роста количества нарушений режима самоизоляции жителями столицы. Как отметил министр Правительства Москвы, глава Департамента Эдуард Лысенко, система поможет сохранить возможность целевых перемещений по городу.

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«Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан», — объяснил он.

Система будет запущена после соответствующего распоряжения московского правительства. После этого жители должны будут подтверждать свое перемещение по городу с помощью специализированного кода. Передвигаться можно будет любым способом — на машине, общественном транспорте или пешком, главное — уведомить о своем намерении выйти из дома и иметь при себе код. При этом для выгула домашнего животного или выноса мусора код не потребуется.

Код представляет собой комбинацию букв и цифр. Получить его можно через личный кабинет на портале mos.ru, затем сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. В Департаменте подчеркнули, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, поэтому перебоев с получением кода не возникнет.

Также получить код можно с помощью телефона, порядок выдачи будет закреплен в распоряжении московского кабмина. В случае передвижения по городу без кода предусмотрена ответственность.

Аналогичные системы уже работают во многих странах, в частности, в Индии и Китае, в Великобритании такие программы пока тестируются. Кроме того, системы запустили и в ряде российских регионов. Так, в Татарстане перед выходом из дома нужно получить смс-пропуск, воспользоваться возможностью можно дважды в сутки. В Нижегородской области за перемещением жителей следят с помощью QR-кодов.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил продлении в городе мер по борьбе с коронавирусом до 1 мая. При этом он отметил, что в введении пропускного режима передвижения пока нет необходимости, так как большинство горожан добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

С 3 апреля в столице действует система «Социальный мониторинг» для контроля за инфицированными коронавирусом, которые лечатся дома. За отказ пользоваться приложением грозит штраф и госпитализация.

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По состоянию на 4 апреля, в России диагностировано 4731 случаев заболевания COVID-19, из них 582 — за последние сутки. 333 человека вылечились. 43 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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