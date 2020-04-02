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Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая. Соответствующее обращение опубликовано на его сайте 2 апреля.

«Главный критерий — защищенность, здоровье и безопасность граждан»
Основные тезисы второго обращения президента к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Градоначальник подчеркнул, что москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также продолжает действовать домашний режим для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Также остаются в силе требования сохранять дистанцию в транспорте и общественных местах. До 1 мая запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года, при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.

Также Собянин рассказал о режиме работы предприятий и организаций в предстоящие нерабочие дни. Свою деятельность продолжат медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса и непрерывно действующие предприятия. Например, к ним относятся такие отрасли как ЖКХ, транспорт, строительство, энергетика, логистика.

Имеют право работать органы государственной власти и другие предприятия и организации, если их деятельность не запрещена указом мэра. При этом они должны определить оптимальную численность и составить списки тех, кто работает непосредственно на рабочих местах, трудится дистанционно и временно не работает с сохранением зарплаты.

Школьники должны проходить обучение дистанционно, при этом организации, приостановившие работу более ранним указом — фитнес-центры, магазины непродовольственных товаров, рестораны и другие — останутся закрыты.

«Таким образом, мы сможем сохранить уровень социального дистанцирования, достигнутый в первую нерабочую неделю. Необходимый, с одной стороны, для сдерживания эпидемии и, с другой стороны, позволяющий функционировать городской экономики. Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», — отметил Собянин.

Корона

Ранее 2 апреля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Позже в тот же день он подписал соответствующий указ. Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

С 29 марта в Москве и области действует режим повышенной готовности. Власти этих двух регионов первыми ввели режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, в 76 регионах России этой инфекцией заразились 3548 человек, погибли 30 пациентов.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом размещена на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также доступна по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» 8 (800) 2000-112.

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