В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3548 человек. Об этом сообщает оперштаб в четверг, 2 апреля.

Новые случаи инфицирования были обнаружены в 29 регионах страны, среди них — 595 в Москве, в Московской области — 43, в Санкт-Петербурге — 22. В Нижегородской и Ленинградской областях выявлено по 13 и 11 случаев заражения коронавирусом, а в республике Дагестан — 10.

Положительные результаты выявлен у 7 человек в Калининградской области и Пермском крае. В Ставропольском и Красноярском краях, а также в Оренбургской и Свердловской областях, Республике Бурятия выявлено по пять новых случаев COVID-19.

По 4 подтвержденных тестами случая выявлено в Липецкой, Мурманской, Ростовской и Иркутской областях. В Вологодской и Калужсккой областях установлено 3 и 2 новых случая.

Число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, в России возросло до 30. Вылечились 235 человек.

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