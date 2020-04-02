Пиковая — дома: власти задумались о продлении нерабочей недели

Ситуация с коронавирусом в России усложняется. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с кабмином, которое впервые прошло в дистанционном формате. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить нерабочую неделю, объявленную ранее главой государства. По ее словам, решение нужно принимать, исходя из эпидситуации в каждом регионе. А власти субъектов должны искать компромисс между ограничениями и развитием экономики. Кроме того, стало известно, что в конце июня начнутся клинические исследования вакцины от COVID-19. В среду президент также подписал закон, наделяющий правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

В ожидании вакцины

Резиденция Ново-Огарево в ситуации с коронавирусом превратилась в неприступную крепость не только для журналистов, но и для членов правительства. К счастью, технологический прогресс позволяет Владимиру Путину вести непрерывную работу.

— Мы с вами в контакте по нескольку раз в день. Почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует, — заявил в начале онлайн-совещания глава государства.

Владимир Путин сразу отметил, что ситуация в стране усложняется, а в мире COVID-19 заболели уже более 850 тыс. человек. На территории Российской Федерации — 2777 случаев, отметил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в России от COVID-19 скончались 24 человека, а выздоровели 190. Она также сообщила, что заболеваемость за сутки выросла на 18,8%. Наибольший количество заболевших на 100 тыс. населения — в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области.

— Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены, — сказала Татьяна Голикова.

При этом, по мнению вице-премьера, надо исходить из эпидситуации в каждом конкретном регионе. Принимая такие меры, власти субъектов должны искать компромисс между ограничениями и развитием экономики, уверена Татьяна Голикова.

Предложение о продлении нерабочей недели — целесообразно, поскольку дополнительные «каникулы» позволят выявить все скрытые инкубационные периоды зараженных, пояснил «Известиям» врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, первые десять дней — превентивные и необходимы для оценки ситуации: насколько возможна самоизоляция, надо ли вводить строгие меры карантина.

— По истечении семи дней карантина будет понятно, насколько эффективны эти меры, — отметил он.

Скорее всего, до конца первых «каникул» будет продолжаться рост заболеваемости, люди действительно начали самоизолироваться только 29 марта, добавил Евгений Тимаков.

От вице-премьера в этот день можно было, однако, услышать и более приятные новости. В частности, она сообщила, что государственный научный центр «Вектор» разработал прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

— Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня. И после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей. Это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года, — подчеркнула она.

Активно ведется работа и по проверке уже имеющихся в обращении препаратов для лечения коронавируса. Сейчас исследуются восемь средств, уже зарегистрированных в РФ. Достоверные данные об их эффективности будут получены 10 апреля, заверила Татьяна Голикова.

— Кроме того, мы проверяем еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук, и тоже достоверные результаты получим 10 апреля 2020 года, — добавила она.

Татьяна Голикова сообщила и о разработке тест-системы для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел от коронавируса. Она нужна также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Предполагается, что регистрация тест-системы состоится 10–15 апреля.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов пояснил «Известиям», что, скорее всего, речь идет о специфических антителах в сыворотке крови, по которым можно обнаружить, был ли у человека контакт с коронавирусной инфекцией, причем, необязательно это должен быть пациент с клиническими признаками болезни.

— Соответственно, можно выделить некие категории людей, которые, скажем так, не заболеют при новой встрече с вирусом, — сказал эксперт.

Сейчас регистрируется много систем, но есть проблема с их выпуском, отметил глава ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА Вадим Говорун. В стране не хватает комплектующих, и с этим сталкиваются все производители, подчеркнул он. Сейчас важно обеспечить надежную диагностику с большим охватом, чего не было сделано раньше ни в России, ни в Италии.

— В ФМБА мы предпринимаем все усилия, чтобы и лабораторная служба была надежной, и тест-систем было в достаточном количестве. А соревнования, за какое время будут готовы результаты, не имеет значения. Важен массовый выпуск надежных систем, направленных и на оценку иммунитета, и на прямое выявление вируса. Мы уже снабжаем и Москву, и некоторые регионы своими тест-системами на ПЦР. Мы можем делать до 2 тыс. наборов в неделю, а это порядка 200 тыс. реакций. Но и этого недостаточно, — признал Вадим Говорун.

Тысячи вернулись

Владимир Путин поднял и другой вопрос: каким образом правительство намерено справляться с притоком из-за границы граждан РФ, которые могут быть потенциальными переносчиками COVID-19.

— Вы только что сказали, что у нас практически все случаи, за редчайшим исключением, наверное, завозные или так называемые контактные, то есть от тех людей, которые вступали в какие-то контакты с приехавшими из-за границы, — отметил президент. — У нас с 11 марта 2020 года всего заехало в страну 825 031 человек. Это много. Только за сутки ожидается приезд 1,4 тыс., а всего мы ожидаем еще почти 20 тыс.

Обращаясь к Татьяне Голиковой, Владимир Путин спросил: «Как организована работа и что вы предлагаете делать с теми, кто уже вернулся из-за границы, и с теми, кто еще вернется?».

Вице-премьер призналась, что ситуация сложная, однако, благодаря плотному сотрудничеству разных служб, процесс отлажен. В частности, при прилете в РФ всем гражданам выдается постановление о необходимости обязательно пройти 14-дневный карантин.

Кроме того, было принято решение об ограничении количества россиян, которые могут прибыть в страну. По ее словам, «ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек». В аэропорты других российских городов — до 200 человек. Кроме того, граждане в обязательном порядке помещаются в обсерваторы в случае, если они прилетели в те города, где у них нет постоянного места жительства, уточнила Татьяна Голикова.

— Введенные в связи с коронавирусом ограничительные меры — не прихоть, а необходимость. Только максимально ограничив контакты между людьми, мы сможем подавить эпидемию, не допустив при этом перегрузки медицинских учреждений, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По его словам, печальный опыт Италии и Испании продемонстрировал: недооценка проблемы может стоить тысяч жизней.

Президент России 1 апреля подписал закон, дающий кабмину право вводить в стране режим чрезвычайной ситуации.

Поддержка на сотни миллиардов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время видеосовещания сообщил, что «в общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей».

Глава кабмина также доложил о принятых мерах, нацеленных на поддержку граждан в непростой ситуации. В частности, он рассказал об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также о новой оплате больничных листов — исходя из суммы не менее одного МРОТ.

— Также поручено ускорить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно — не с июля, а с июня, — подчеркнул он. — Подписано и вступило в силу постановление правительства о повышении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ. На это будет дополнительно направлено около 30 млрд рублей.

Бесплатной станет процедура банкротства физических лиц. Для защиты предприятий также предусмотрено введение шестимесячного моратория на возбуждение дел о банкротстве. На этот период приостанавливается исполнительное производство и начисление штрафов и пеней, а также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам.

Предусмотрены и отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса (не касается НДС), а для микропредприятий — еще и по страховым взносам. Кроме того, с 1 апреля предполагается двукратное снижение размера страховых взносов для субъектов МСП — с 30% до 15%, если заработная плата работника превышает величину МРОТ.

Разумеется, поддержка будет оказана и наиболее пострадавшим отраслям экономики. В частности, авиаперевозчики получат 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран.

Кабмин также прорабатывает второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения вируса. В федеральном бюджете зарезервирован 171 млрд рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов, отметил Михаил Мишустин.

Для поддержки занятости населения предлагается дополнительно предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях — для выплаты заработной платы и других неотложных нужд. Предлагаемый объём поддержки — 150 млрд рублей.

Более того, в наиболее пострадавших отраслях субъекты МСП получат возможность временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам.

Безусловно, принятые меры поддержки бизнеса важны для экономики страны, отметил в беседе с «Известиями» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. МСП оказались в крайне сложном положении, налоговые отсрочки «помогут высвободить финансовые резервы на поддержание работников компаний, которые уже вынуждены были остановить производства, а также помогут поддержать те предприятия, которые в силу своей специфики продолжают работу, но терпят убытки».

— Однако нужно понимать, что в условиях, когда ответственность за сотрудников лежит на работодателе, предложенных мер может оказаться недостаточно. Предпринимателей на законодательном уровне необходимо временно оградить от всевозможных проверок и штрафов за нарушения, которые не несут угрозы жизни, — заявил он «Известиям».

По его словам, в условиях самоизоляции следует максимально снизить административные барьеры и ускорить электронный документооборот, сократив до минимума сроки рассмотрения обращений. Также важно оптимизировать любые бюрократические процедуры, связанные с выдачей всевозможных пропусков.

От нефти к продовольствию

Без внимания не остались и вопросы, связанные с ценами на нефть. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП России в этом году может составить 3-5%. При этом он не исключил падения почти на 8%, как это было в 2009-м.

Алексей Кудрин напомнил, что тогда средняя цена на нефть составляла $61, в нынешнем году она будет существенно ниже. Тем не менее, в 2009-м реальные доходы населения не упали, поскольку было принято решение повысить пенсии практически на 50%. Это позволило смягчить ситуацию, подчеркнул он.

— Сейчас ситуация нестандартная, и даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объем поддержки от 5% ВВП и выше, скорее всего, потребуется, — заявил Алексей Кудрин. — И нам придется идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз не было, — на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату.

Глава Счетной палаты допустил, что траты Резервного фонда в 2020 году могут превысить первоначальные планы.

— Действительно, ситуация непростая. У нас двойной удар, это и последствия для экономики коронавирусной инфекции, снижение деловой активности. Это серьезные испытания для рынка труда, мы всё это понимаем, всё видим. И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое, — согласился Владимир Путин.

Президент добавил, что этот вопрос активно обсуждается на международном уровне с партнерами в ОПЕК. Кроме того, нефтяной кризис затрагивался и во время недавнего телефонного разговора российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Владимир Путин подчеркнул, что за океаном обеспокоены ситуацией, поскольку у американцев «рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе $40 за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание».

— Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем. Вот в соответствии с этими прогнозами правительство и будет действовать. В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично, — отметил глава РФ.

В конце совещания обсуждался и ход весенне-полевых сельхозработ. По мнению президента, устойчивость экономики в сложившейся ситуации во многом будет зависеть от аграриев. Владимир Путин считает, что это отрасль, которая «должна работать фактически беспрерывно». Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что ситуация на продовольственном рынке стабильная, ажиотажного спроса не наблюдается. Кроме того, РФ в ближайшее время начнет поставки говядины в Китай. Первые восемь контейнеров поступят в КНР уже 7 апреля.