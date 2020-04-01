«Все отреагировали только на слово «пандемия»

России удалось замедлить начало эпидемии, но сейчас всё будет зависеть от готовности населения действовать вместе с правительством и соблюдать предписанные им меры. Об этом «Известиям» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Во время беседы она также рассказала, кому нужно носить маски, сколько вакцин от COVID-19 сейчас разрабатывается в мире и как быстро можно создать барьер для распространения вируса.

— Что сегодня известно про COVID-19? Откуда он к нам пришел и почему так быстро распространяется?

— Это вирус из семейства Coronaviridae, который очень похож на тот, что циркулирует у летучих мышей. Как он перешел от животных к людям, еще непонятно. Видимо, был промежуточный хозяин-млекопитающее. Но вирус очень быстро адаптировался к людям и стал передаваться от человека к человеку. Адаптация привела к тому, что новый коронавирус распространился практически на весь земной шар, число новых случаев растет очень быстро. Это происходит потому, что у людей до сих пор не было к нему иммунитета.

Вуйнович_1 Фото: TASS/The Canadian Press/PA Images

— Когда закончится эта вспышка? Можно ли ожидать, что эпидемия нового вируса станет сезонным заболеванием?

— Сейчас просчитываются разные математические модели. Пока тяжело сказать, какая из них будет верная, потому что доля людей, которые еще не имеют иммунитета к COVID-19, огромная, а у нас пока нет специфической профилактики — вакцины. Самое главное, чтобы там, где появляются очаги — а они движутся с одного места на другое, из одной страны в другую, из одного города в другой, — остановилась передача инфекции. Важнее всего соблюдать дистанцию между людьми. А также найти зараженных и вычислить их контакты. Про сезонность мы еще не знаем, вирус циркулирует только три месяца, так что прогнозы давать очень тяжело.

— ВОЗ сначала не рекомендовала ограничивать общение между странами, а недавно сделала заявление, что государства упустили время и еще месяц назад должны были принимать более строгие меры. Почему так изменилась точка зрения организации?

— Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям еще в конце января заявил, что ситуация с новым коронавирусом угрожает миру. В феврале организация повысила степень угрозы и рекомендовала государствам вводить комплексные противоэпидемические меры. К сожалению, некоторые страны абсолютно не отреагировали на эти предупреждения. Остановить вспышку следовало тогда, на первых случаях. Сейчас видно, что сдержать распространение вируса не удалось. Очень многие люди не оценили серьезность ситуации, не поверили, что число заболевших будет расти, а кто-то не справится с инфекцией и умрет. ВОЗ не может приказать странам закрыть границы, но рекомендации были даны очень четкие: надо изолировать всех больных, исследовать цепочки передачи вируса, тестировать, лечить.

— Меры каких стран были самыми правильными и своевременными? На каком месте в этом списке Россия?

— Сейчас ВОЗ вместе с авторитетными лицами всех стран и учеными изучает, где и какая мера была применена, и как она работает. Потому что теория — это одно, и совсем другое — реализация. Мы видим, что некоторые страны смогли замедлить эпидемию — это очень важно. Есть хорошие примеры: Корея, Сингапур и другие. Но эпидемия еще развивается, так что только после ее окончания мы можем сделать полноценный анализ и выводы.

Россия очень хорошо замедлила начало эпидемии. Я надеюсь, что принятые сейчас дополнительные меры остановят передачу инфекции и рост заболеваемости замедлится.

— Сейчас Россия объявила нерабочую неделю. Считаете ли вы, что это будет эффективно?

— Всё зависит от того, как себя ведут люди. Самое главное, чтобы они не передавали инфекцию друг другу. Иногда, к сожалению, для этого требуются принудительные меры.

Вуйнович_3 Никольская улица во время пандемии коронавируса COVID-19 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В других странах практиковалось объявление всеобщих каникул для сдерживания эпидемии?

— Вы можете это назвать нерабочей неделей, изоляцией, карантином — по-любому. Разные страны применяют разные методы. Например, Швеция сейчас перевела всех на удаленную работу. А Сингапур в какой-то момент даже не закрывал школы. Как страна обеспечит изоляцию, пресечет передачу вируса, зависит от ее социально-экономического и культурного наследия. И, конечно, готовности населения работать вместе со своим правительством и соблюдать те меры, которые помогут остановить эпидемию.

— Некоторые врачи заявили, что маски неэффективны при этом коронавирусе. Но в каких-то странах вводился масочный режим. Как вы считаете, он нужен?

— Всемирная организация здравоохранения дала четкие рекомендации. Конечно, в первую очередь надо маской защитить тех, кто находится на первой линии: это врачи, медсестры, все, кто в прямом контакте с пациентами. Есть страны, которые рекомендуют населению носить маски.

Маска сама по себе полезна, но если все сейчас будут их использовать, это может оказаться очень опасным. Почему? Человек, который носит маску, будет считать себя в абсолютной безопасности, а это не так, если ношение маски не будет совмещаться с очень хорошей гигиеной рук, с соблюдением дистанции. Потому что капельки попадают не только в рот и нос, но и в глаза, в слизистые. Маска не рекомендуется как единственная мера. Кроме того, сейчас на мировом рынке большая нехватка масок, и если все люди будут их использовать, то больницы останутся без средств защиты. Поэтому ВОЗ рекомендует надевать маску тем, у которых есть любой респираторный симптом, чтобы защитить других людей.

— Сколько стран сейчас занимается разработкой вакцин и какие из них уже близки к результату?

— Пока в штаб-квартире ВОЗ такой информации нет. Созданием вакцин занимаются даже не страны, а разные институты и частные компании. Насколько я знаю, сейчас по всему миру разрабатывается больше 20 вакцин-кандидатов. Нужно время. В любой фазе этой работы тестирование может привести к тому, что придется сделать два шага назад, так что сейчас говорить о результатах очень рано. Как только вакцина-кандидат будет готова, ВОЗ сразу поделится этим со всем миром.

— Сколько времени может пройти с момента появления вакцины до массовой иммунизации населения?

— Всё зависит от того, как быстро эта вакцина получит лицензию, как скоро наладят производство. Если взять за пример знакомую нам вакцину против гриппа, каждые полгода в ней меняется комбинация вирусов, и этот процесс идет достаточно быстро. Но вопрос, на сколько нужно будет вакцинировать людей, чтобы создать для вируса барьер. От нескольких месяцев до года точно, а возможно, и дольше — тяжело сейчас сказать.

Вуйнович_2 Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Дает ли признание эпидемии коронавируса пандемией возможность задействовать какие-то фонды ВОЗ, принимать меры в отношении конкретных стран?

— Никто не признал эпидемию пандемией. Признание угрозы для всего мира, привлечение фондов было сделано на 14 дней раньше, когда генеральный директор ВОЗ объявил, что вспышка коронавируса означает Public Health Emergency of International Concern. То есть событие, которое может грозить международному здоровью. Уже тогда были активизированы все инструменты — международная площадка по обмену научными данными и другие.

— Разве ВОЗ сейчас не объявила высшую степень опасности этого заболевания?

— Нет, ВОЗ объявила это в январе, а после этого просто повысила уровень угрозы на весь мир. Это не имеет никакого отношения к слову «пандемия». Но, к сожалению, все мы помним 2009 год, когда все проигнорировали предупреждения ВОЗ и отреагировали только на слово «пандемия».

— Сейчас есть страны, которые не предоставляют сведения в ВОЗ? Какая там может быть ситуация с распространением нового коронавируса?

— Таких стран нет. Все страны предоставляют ВОЗ информацию через систему международных медико-санитарных правил. Возможно, те государства, у которых большая вспышка, еще не дают всех деталей. Не исключено, что информация из них идет с небольшой задержкой.

Вуйнович_5 Италия стала очагом распространения коронавируса в Европе Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

— Какие лекарства от нового коронавируса уже доказали свою эффективность? Готовит ли ВОЗ новые рекомендации по лечению этой инфекции?

— Рекомендации будут сделаны после подведения результатов большого исследования SOLIDARITY trial, к которому присоединяются все заинтересованные страны. Мы ожидаем, что и Россия подключится к нему. На основе этих Big Data мы можем создать новые рекомендации.

— По нашим данным, нескольких заболевших коронавирусом выявили в штаб-квартире ООН. Сколько таких случаев?

— Конечно, заболевшие есть везде: и в правительствах, и в региональном офисе, и в штаб-квартире. Люди движутся, вы не знаете, кто вас может заразить или где вы заразились. Я слышала о двух или трех положительных тестах. Но сейчас все работают на удаленном режиме, так что о какой-то большой вспышке в штаб-квартире ООН или ВОЗ я не знаю.

Вуйнович_6 Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фото: TASS/Zuma

— Недавно у вас состоялась встреча с министром здравоохранения России. Что вы обсуждали?

— С министром в онлайн-режиме встречался наш региональный директор. Обсуждалось, прежде всего, как все вместе могут бороться против коронавируса, включая и экспертную помощь, которую Россия может предоставлять, подключаясь к разным исследованиям и проектам ВОЗ.

— По опыту этой эпидемии стоит что-то изменить в дальнейшей работе или структуре ВОЗ, чтобы знать, как действовать в таких ситуациях?

— ВОЗ и сейчас действовала максимально четко, но наша организация не имеет карательных функций. Будут страны применять ее рекомендации или нет — к сожалению, не зависит от Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее все выводы будут сделаны после эпидемии. Вопрос будет обсуждаться на Всемирной ассамблее здравоохранения, и мы ожидаем, что из этой эпидемии будут извлечены очень важные уроки для всего мира.