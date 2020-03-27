Помогать будем мы: как поддержать пожилых людей в изоляции

Власти Москвы попросили пожилых людей, которые находятся в группе риска по коронавирусу, не выходить из дома и соблюдать максимальную самоизоляцию. На следующий день похожие меры ввели в Якутске — как и в Москве, пожилым гражданам обещали предоставить разовую материальную помощь в связи с новыми мерами. Вероятнее всего, вскоре этому примеру последуют и другие регионы страны. При этом вынужденное одиночество и нарушение привычного уклада жизни может негативно повлиять на эмоциональное состояние и здоровье пожилых людей. О том, что делать в этой ситуации и как им помочь, — в материале «Известий».

Закрыли двери

Обеспечение безопасности пожилых людей в связи с распространением коронавируса стало одной из центральных тем во всем мире. При этом ранее исследователи неоднократно обращали внимание на то, что изоляция может негативно влиять на здоровье пожилых людей, а многие страны мира, в том числе Россия, напротив, стремились обеспечить им новые возможности для социализации.

Как отмечается в бюллетене Европейского гериатрического общества (EuropeanGeriatric Medicine Society – EuGMS), прямой зависимости между заболеваемостью вирусом и возрастом пациентов не наблюдается, однако для пожилых людей намного выше риск того, что инфекция приведет к серьезным осложнениям. Среди тех, кто старше 80 лет, также намного выше смертность от коронавируса (около 15% по данным организации).

— Сегодня среди тех, кто подвержен вирусу, как правило, люди пожилого и старшего возраста. Насколько я помню, средний возраст смерти у итальянцев — около 79 лет. А риск летального исхода резко возрастает после 63 лет, — подтвердил «Известиям» геронтолог Валерий Новоселов, председатель автономной некоммерческой организации «Научно-методологический геронтологический центр». — Сейчас летальность, я так понимаю, составляет более 20% именно у людей старше 75 лет, хотя в среднем этот показатель колеблется на уровне от 3 до 4,08%.

италия Гробы людей, умерших от коронавирусной болезни COVID-19, в крематории в городе Серравалле-Скривия, Италия Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Представители системы здравоохранения, чиновники, представители благотворительных организаций во всем мире неоднократно обращались к пожилым людям с просьбой максимально сократить социальные контакты, по возможности не выходить из дома и избегать контактов с другими членами семьи.

В России молодых родителей просили не отправлять к бабушкам и дедушкам внуков, которые могут оказаться носителями инфекции. С просьбами соблюдать режим самоизоляции к ним обращались и сами родственники. Некоторые при этом жаловались в социальных сетях на то, что представители старшего поколения не прислушиваются к советам и не стремятся менять привычный образ жизни, отправляясь в магазины или поликлиники.

В понедельник, 23 марта, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому люди старше 65 лет, а также те, кто страдает определенными хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать режим самоизоляции как минимум с 26 марта по 14 апреля.

— В Москве 1,7 млн людей старше 65 лет. Всех их мэр сегодня попросил беречь себя и остаться дома до середины апреля. Это значит, что помогать им будем мы. Особенно одиноким и тем, кто не живет с родственниками, — написала в своем аккаунте в Facebook пресс-секретарь столичного департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Наталья Цымбаленко.

Аналогичные меры спустя день, 24 марта, были введены в Якутске.

Почему людям сложно

Режима самоизоляции сегодня придерживаются люди разных возрастов. Однако именно для пожилых такие изменения могут оказаться наиболее трудными. Во-первых, для многих из них небольшие повседневные действия служили подтверждением их самостоятельности, во-вторых, в силу возраста им просто труднее освоиться с новыми условиями , рассказала «Известиям» директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

При этом многие пожилые люди в России в принципе живут в условиях, близких к изоляции , отметила «Известиям» Мария Гантман, врач-геронтопсихиатр, вице-президент фонда помощи людям, страдающим альцгеймером, «Альцрус».

— Многие из них в принципе ходят только в аптеку или магазин. Просто сейчас им предлагают не выходить даже туда. Это очень грустно, но для них в этом смысле разница будет не так заметна. В отличие, например, от человека, который только что планировал тур в Европу, — рассуждает она.

С другой стороны, именно поэтому простые бытовые действия, которые кажутся малозначительными молодым, представляют для них особое значение , напоминает Елизавета Олескина.

пожилой Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Нам кажется: им и раньше не нужно было никуда ходить, это мы теряем привычный образ жизни. Но нет. В жизни пожилых людей большую роль играют привычные действия и ритуалы, — подчеркивает она. — В России примерно 42 млн пенсионеров — конечно, страшно подумать, как всем тем из них, кто вполне самостоятельно жил и обслуживал себя до сего дня, ограничить выходы из дома. Но ради безопасности это необходимо.

Скорее всего, это существенно скажется на скорости процессов старения, предупреждает Валерий Новоселов. Однако учитывая, что с подобной ситуацией современный мир сталкивается впервые, говорить о каких-либо точных прогнозах, по его словам, невозможно.

— У нас более 40 млн людей пенсионного возраста, в России больше 20 тыс. людей старше 100 лет, 700 тыс. — старше 90 лет. Поскольку человек — существо социальное, в условиях изоляции у него в любом возрасте быстрее развивается процесс нейродегенерации. Это естественный процесс, он наблюдается и у более молодых людей, но в данном случае он может ускориться существенно — а значит, и само старение, — поясняет он.

Для многих пожилых людей социализация — это в первую очередь возможность общения с близкими людьми, поэтому важно обеспечить им максимальную поддержку. Еще в середине марта в фонде «Старость в радость» разработали памятки о том, как дистанционно помогать своим пожилым близким, как обеспечить эмоциональную поддержку и развлечь их .

пожилой Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Эмоциональная составляющая и понимание особенно важны, учитывая, что дело не только и не столько в бытовых ограничениях: изменение привычного уклада жизни может лишить пожилых людей возможности чувствовать себя самостоятельными и активными , что для них очень важно. Если раньше подтверждением этого мог служить обычный поход в магазин, то теперь этой возможности старики будут временно лишены. Поэтому многие могут противиться предложениям детей и внуков о том, чтобы организовать для них, например, удобную и бесконтактную доставку.

Что говорить и как говорить

Несмотря на противоэпидемические мероприятия, важно, чтобы интенсивность социальных связей и уровень физической активности пожилых людей оставался максимально приближенным к обычной жизни , подчеркивают в научно-исследовательском медицинском центре «Геронтология», который входит в структуру Федерального медико-биологического агентства.

Там «Известиям» порекомендовали обратить внимание на памятку, специально разработанную специалистами центра. Скачать ее можно на сайте организации.

«Поощряйте и стимулируйте физическую активность своих пожилых близких — придумайте для них домашние упражнения, сопровождайте их по видеосвязи, продумайте выходы на балкон, при возможности подскажите пути и время прогулок на свежем воздухе по маршрутам с минимальным количеством людей», — говорится в одном из первых пунктов.

Среди других советов — занять близких делами, подразумевающими заботу о семье, но не требующими выхода из дома . Например, попросить связать теплую одежду к следующей зиме. Еще можно придумать для стариков новые хобби или скачать для них фильмы и сериалы.

пожилой Фото: TASS/DPA/Sebastian Gollnow

Проговаривая с родственниками порядок действий на случай выхода из дома или квартиры, нужно обратить внимание на то, про что не так часто говорят в СМИ и других источниках информации , напоминают в фонде «Старость в радость». Например, напомнить, что если пожилой человек все-таки решит идти куда-то, после этого нужно не только помыть руки, но и протереть банковскую карточку, мобильный телефон и связку ключей. А лучше — помыть с хлоркой дверные ручки.

При этом нужно понимать, что информацию нужно будет терпеливо повторить.

— Нужно быть готовым к тому, что информацию придется повторять многократно, потому что знание переходит в привычное действие в пожилом возрасте медленнее, чем в юности. Это физиология нейронных связей в мозге, и раздражение молодого поколения делу не поможет, скорее, наоборот, добавит упрямства пожилым, — объясняет Елизавета Олескина.

В разговорах желательно избегать покровительственного тон а, поскольку это не соответствует привычной им ролевой модели, в которой представители младшего поколения, наоборот, нуждаются в заботе и опеке. Вместо этого лучше ссылаться на сторонние авторитеты — например, на знакомых врачей или на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) , — рекомендуют в фонде «Старость в радость».

И все специалисты, работающие с пожилыми людьми, подчеркивают, что в создавшихся условиях крайне важно регулярно созваниваться со своими близкими, при этом не только для того, чтобы узнать о самочувствии или о том, соблюдают ли они режим, но и для того, чтобы сказать им о своей любви. Лучше всего установить пожилым людям сервисы видеосвязи — например, Skype, WhatsApp, Viber — и пользоваться ими, чтобы создать ощущение личной встречи.

Куда звонить

В Москве пожилым людям пообещали выплатить дополнительную материальную помощь — 2 тыс. рублей единоразово. И еще столько же — по завершении противоэпидемических мер в случае, если человек придерживался режима самоизоляции.

Кроме того, их временно освободили от необходимости оплачивать услуги связи и ЖКХ. Операторы не смогут отключать у таких граждан телефон или интернет за неуплату, а за просрочку оплаты услуг ЖКХ не будут начисляться пени.

Пока действует режим самоизоляции, в департаменте социальной защиты пообещали оказывать помощь с доставкой продуктов и лекарств всем, кому это потребуется. Для этого пожилым людям или их близким необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

По этому номеру можно оставить заявку на помощь соцработника, а также получить консультацию психолога.

Корреспондент «Известий» обратился по нему в день объявления о новых мерах, 23 марта, с вопросом, как необходимо действовать в случае, если пожилому родственнику потребуется помощь.

колл центр Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Вы или ваша бабушка оставляете заявку, которую мы передаем социальным работникам, и они уже связываются по указанному телефону с пенсионером или его родственником, чтобы поговорить подробнее, — пояснила оператор.

Она также добавила, что в центре заявки должны обрабатывать — то есть передавать соцработникам, — день в день. В момент звонка линия была свободна, однако на следующий день Наталья Цымбаленко в своем аккаунте в Facebook сообщила, что от количества обращений в работе колл-центра произошел сбой.

— Социальные помощники уже во всю отрабатывают просьбы о помощи с «горячей линии». Звонков — тысячи. Сегодня даже колл-центр слегка прилег. Но быстро реанимировали, — написала она, добавив, что люди обращаются с разными вопросами. В том числе на «горячей линии» можно узнать, что будет с домашними животными пожилого человека в случае госпитализации (ответ: власти Москвы обещают временно отправлять их в городские гостиницы для животных за свой счет).

Регионы и дома престарелых

В наименьшей степени ситуация изменится для тех, кому социальные работники помогали и раньше , полагает Елизавета Олескина. На это обращает внимание и Наталья Цымбаленко, отмечая, что привычный человеку социальный работник просто будет приходить в перчатках, маске и соблюдая все меры предосторожности.

О том, как важно людям, которые обеспечивают заботу о пожилых, соблюдать все меры безопасности , ранее писали представители Европейского гериатрического сообщества.

«Очень важно, чтобы персонал, работающий с пожилыми людьми на дому или в организациях для престарелых: 1) был осведомлен о лучших практиках, основываясь на информации, предоставленной местным министерством здравоохранения или ВОЗ; 2) имел необходимый запас антисептических средств; 3) мог получить выплаты по больничному в случае плохого самочувствия», — говорится в опубликованной организацией памятке.

волонтеры Волонтеры «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) у квартиры жилого дома во время доставки продуктов пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Вопрос заключается в том, насколько эффективно столичные соцработники смогут справиться с резко возрастающей нагрузкой из-за появления заявок от других пенсионеров, считает Елизавета Олескина.

— К сожалению, мы не можем быть уверены, что те же социальные работники при всем героическом настрое (а он у них есть) могут принять на себя большую дополнительную нагрузку и начать разносить необходимое и тем пожилым людям, кто раньше не был «прикреплен» к такому обслуживанию. Тем более среди соцработников немало пенсионеров по возрасту, — рассуждает она.

Наталья Цымбаленко, комментируя ситуацию в социальных сетях, также пишет о том, что нагрузка резко увеличивается и многие задачи приходится решать уже в процессе, но подчеркивает, что сотрудники департамента прикладывают для этого все усилия. По ее словам, в департаменте «мобилизовали соцработников на «146%».

Как с режимом самоизоляции будут справляться в регионах, где не настолько развиты интернет и онлайн-сервисы, пока неясно . С другой стороны, в наиболее удаленных населенных пунктах, возможно, вирус и вовсе не вызовет значительной тревоги.

— В Москве и мегаполисах многие вешают объявления в подъезде, предлагая помощь соседям, — надеемся, и в регионах будет проявляться человеческая солидарность. А там, где по весенней распутице главным транспортом становится трактор, скорее всего, не будет никакой самоизоляции: будут жить по поговорке «в нашу деревню дорога не дошла, газ не дошел — и вирус не дойдет», — заключает Елизавета Олескина.

фонд Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Зато в дополнительной поддержке уже сейчас однозначно нуждаются постояльцы домов престарелых. Пожилые люди в них в принципе испытывают большую потребность в эмоциональном общении и близости. Еще в первой половине марта сразу в нескольких регионах интернаты были закрыты для посещений из-за карантина. Волонтерские поездки туда приостановлены.

Чтобы поддержать подопечных, которые могут расстраиваться и переживать из-за неизвестности и недостатка общения, фонд «Старость в радость» предлагает принять участие в сеансах видеосвязи с интернатами. В том числе — в формате записанных видеозвонков, которые смогут показать старикам сотрудники.

Дополнительно можно помочь одному из интернатов с приобретением средств связи для подопечных или помочь обеспечить их интернетом.