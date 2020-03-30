Полицейские мэры: карантинные лишения и запреты за рубежом

С понедельника, 30 марта, в соответствии с распоряжением российского президента объявлена нерабочая неделя из-за коронавируса. В крупных городах закрыты досуговые учреждения, торговые комплексы, большинство работников переведены на удаленный режим. Сотрудники полиции обходят потенциальных зараженных и тех, кто с ними контактировал, а при необходимости доставляют их к местам лечения. За рубежом блюстители порядка в связи с карантином получили куда больше полномочий, а при необходимости и действуют весьма жестко. «Известия» пообщались с резидентами иностранных государств о принудительных мерах, с помощью которых власти борются с пандемией.

Германия: больше двух не собираться

Почти 37 тыс. немцев заражены коронавирусом, от которого в стране умерло почти 200 человек. С 18 марта число заболевших начало резко расти и власти стали активно использовать полицейские силы для исполнения карантинных мер — даже в этой стране культа порядка простых рекомендаций гражданам оказалось недостаточно, чтобы сдержать эпидемию.

— Помимо полиции, здесь есть еще служба правопорядка — Ordnungsamt. Как наши дружинники, только государственные. Именно на них ложится основная нагрузка по отслеживанию соблюдения карантина. Они ходят по детским площадкам, паркам, другим людным местам и предупреждают: «Разойдитесь, иначе заплатите штраф». Я вчера с двумя детьми каталась по парку на великах, полиция патрулировала дорожки, но ни к кому не лезла. Люди и сами боятся — в группки не сбиваются. Бегают по одному. Кстати, бегунов стало раз в 10 больше, много упитанных новичков. Видимо, для многих это реальный шанс приобщиться к спорту и похудеть , — рассказывает жительница Берлина Мария Павлова.

Общественный транспорт, по ее словам, почти пустой. Детские и спортивные площадки обтянули красными лентами — туда нельзя заходить.

— С 26 марта запретили сидеть на парковых скамейках, чтобы не заразиться случайно. Гулять можно группой не больше двух человек. Исключение — члены одной семьи. То есть мы, например, можем гулять вчетвером, — рассказывает собеседница «Известий».

Полицейские ведут себя корректно, но строго. Они патрулируют парки, следят, чтобы отдыхающие не готовили пищу на открытом огне (в Германии популярен гриль) и не собирались компаниями. Но гайки закручиваются с каждым днем.

Полицейские мэры Полиция Германии проводит профилактическую беседу с жителями Берлина во время карантина Фото: Global Look Press/Douglas Pingituro

— Вчера на велоплощадку с горочками, где мои дети прыгали на великах, пришла служба правопорядка и сказала: друзья, слишком много народа. Не сидите, мол, на скамейках, группами не ходите, с завтрашнего дня мы эту площадку тоже закроем. А кто будет опять сюда приходить — штраф до €25 тыс. Говорят, что понимают — дети, то-се, но платить, дорогие родители, придется вам , — рассказывает Мария.

Максимальное наказание, которое установили власти страны за нарушение карантина, — в €25 тыс., по словам Марии, объявлена такая санкция лишь в Баварии. В среднем штрафы составляют от €200 до €400.

Согласно вступившим в силу правилам, люди должны: соблюдать дистанцию в 1,5 м (если не являются родственниками); свести к минимуму общение с кем- либо кроме членов своей семьи; не собираться группами как в общественных местах, так и в квартирах.

Разрешено сдавать экзамены, посещать врача, ходить в магазин, а также заниматься индивидуально спортом на свежем воздухе.

В документах прописано, что полиция наделена правом контролировать контакты граждан и привлекать к ответственности за нарушения. Меры продлятся две недели, пишет morgenpost.de

Венгрия–Словакия: «И тут я случайно чихнул»

Предприниматель российского происхождения Сергей ведет бизнес в Европе и живет на две страны — Венгрию и Словакию. Из-за карантинных ограничений его торговое предприятие несет убытки.

— Здесь нет особого разделения на правоохранительные службы, как в России. Всем, что касается безопасности, занимается полиция — охраной порядка, контролем на дороге и, с недавних пор, перекрытием границ между государствами ЕС. Это ограничение доставляет самые большие проблемы. У многих здесь бизнес, причем завязанный на две-три соседние страны, как у меня. Из-за ограничения словаки не пускают венгров, а венгры — словаков, все должны находиться по месту жительства. Движение остановлено , — рассказывает резидент Венгрии российского происхождения.

По его словам, в Словакии более строгие меры, нежели в Венгрии, где еще работает большинство учреждений. Граждане этой страны сильно напуганы.

— Очереди в магазин растянулись на сотни метров из-за соблюдения дистанции. Я уже был в 10 м от кассы и вдруг забылся, случайно чихнул… Все, кто был впереди, разбежались и пропустили меня без очереди. Но приятного мало от такой ситуации. Продавцы работают за стеклом, на большом расстоянии от покупателя. Есть так называемое правило 10 — нельзя брать в одни руки больше этого количества колбас, упаковок мяса. В первую очередь из-за паники скупили именно эти продукты. С остальным проблем нет. Ну еще огромная нехватка масок — я только день назад купил несколько многоразовых по €3 евро, — говорит Сергей.

Полицейские мэры Словацкий полицейский проверяет документы на пограничном посту Фото: Global Look Press/Jaroslav Ozana

Полиции на улицах не так много, да это и не требуется, говорит собеседник. Надзор за нарушителями осуществляют сами граждане.

— Даже друзья могут сообщить в полицию. Была ситуация, еще до жестких ограничений, в разговоре с приятельницей мой знакомый случайно упомянул что был в соседней Словакии проездом (это всё равно что заскочить в Подмосковье), а потом попросил зайти к нему посидеть. Так знакомая не только отказала ему, но и строго потребовала, чтобы он не выходил из дома 14 суток, намекнув, что в противном случае ей придется сообщить куда следует , — говорит Сергей.

Наказание приходит дистанционно, говорит Сергей.

— Кто-то пишет жалобу. Потом просто приходит штраф по почте как за превышение скорости, только суммы там огромные. В Словакии — до €3 тыс. Нарушителя вычисляют по номерному знаку автомобиля, по номеру мобильного телефона. Сейчас для поиска нарушителей карантина широко используют технические средства — базы данных, биллинги. Эта ситуация даже пугает , — признается Сергей.

С его слов, ситуация для среднего и малого бизнеса плачевная, коммерсанты, лишившиеся выручки, испытывают трудности с выплатой зарплаты сотрудникам.

— Кто-то думает, что жить в ЕС — рай земной. Да тут 80% людей, как и у нас, от зарплаты до зарплаты живут. Да и позволить себе могут не так много, как кажется, — говорит предприниматель.

К слову, в Словакии власти наделили минздрав правом контролировать перемещения возможных зараженных граждан через мобильные телефоны, сообщали 25 марта «РИА Новости».

Франция: «В арабских магазинчиках всего полно, но все выстраиваются во французские маркеты»

— Полиции не видно, но она есть. Полицейские иногда устраивают облавы возле булочных. Одну чернокожую женщину, мать семейства, именно так оштрафовали — она вышла без разрешения, которое на саму себя оформлять нужно. Там нужно написать собственноручно, кто ты, где живешь, во сколько выходишь из дома и куда. Дается не больше часа. Если не оказалось при себе — штраф. Сначала он был €135, а теперь вот подняли до €375. За повторное нарушение — €1 тыс. или вообще могут забрать в участок , — говорит жительница Парижа Мария, аспирантка Высшей школы социальных наук. Она обратила внимание, что сами полицейские и жандармы масок не надевают. Во французской прессе сообщалось, что блюстителям порядка попросту не хватило средств индивидуальной защиты.

Полицейские мэры Французская полиция эвакуирует пляж в Порнише во время карантина из-за COVID-19 Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Всего за карантином в стране следят 100 тыс. офицеров. Издание rfi.fr сообщало, что силовики проверили формуляры-разрешения у 870 тыс. человек и оштрафовали почти 40 тыс. человек за нарушение. Кроме того, уточняется, что житель не должен отдаляться от своего дома на 1–2 км. Мария рассказывает, что наблюдается дисбаланс из-за привязки людей к районам жительства и из-за предрассудков. Большие очереди во французские маркеты, а в магазинчиках, которыми владеют арабы, почти никого нет.

— Закрыли парки и кладбища. Гулять негде. Ночью многие катаются на велосипедах с фонарями — полиции в это время почти нет , — говорит девушка.

Марокко: «Закрыли даже мечети»

— Без разрешения от участкового или записки от работодателя мы не можем находиться на улице после 18:00. Транспорт между городами перестал ходить, закрыты порты и аэропорты, рестораны, кафе, школы. Полиция серьезно к этому относится. Открыты только продуктовые магазины с 6:00 до 18:00. Нарушителей запрета арестовывают , — рассказал «Известиям» местный житель, экскурсовод Абделькрим Агди.

Король выделяет большие средства на закупку лекарств, сейчас всё необходимое есть в больницах. Выделяются деньги и тем, кто оказался в сложном социальном положении из-за новой угрозы.

— У нас вовремя успели принять должные меры, перекрыть все сообщения, закрыть все общественные места. Даже мечети закрыли временно для посещений. Зараженных в стране не так много , — рассказал Абделькрим.

Индия: палочная система

Больше всего работы в связи с карантином у индийской полиции — 25 марта под «домашним арестом» в одночасье оказалось 1,3 млрд человек. В стране введены штрафы за несанкционированное перемещение, применяется физическое наказание палками и даже заключение. С иностранцами не церемонятся — европейцы столкнулись с массовыми случаями дискриминации со стороны местного населения. И полиция явно остается на стороне местных жителей.

— Простым индийцам внушают, будто коронавирус завезли европейцы. Во многих местах иностранцев забрасывают камнями, выгоняют из отелей. У нас, к счастью, всё хорошо. Вчера нам продали плошку риса, сегодня, правда, не продают. Зато мы запаслись питьевой водой на несколько дней , — рассказала «Комсомольской правде» российская туристка Наиля, в момент введения карантина оказавшаяся на Гоа.

— Полицейские с дубинками патрулируют поселки и наказывают всех, кто просто вышел на улицу. И им безразлично, иностранец ты или нет. Если европеец, это только хуже, — сообщила «Московскому комсомольцу» туристка Яна Кулагина.

Полицейские мэры Индийский полицейский во время карантина Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Любопытно, что правительство, приказав запереться дома, не объяснило, каким образом гражданам можно пополнять запасы еды и воды.

— Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня — трех недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 00:00, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой , — сообщил нации премьер Индии Нарендра Моди, передает «РИА Новости».

Канада: «Все в перчатках. Постапокалипсис»

Русскоязычный резидент канадской провинции Онтарио говорит, что местная полиция принимает адекватные угрозе меры.

— Как и везде, полиция действует согласно законодательству. Недавно премьер Онтарио Даг Форд приказал приостановить работу компаний, чья деятельность не относится к категории первой необходимости (non essential businesses), на две недели, и все парки закрыли. Теперь полиция проверяет, чтобы всё было закрыто и штрафуют людей в парках на $1 тыс. , — рассказывает Виктор. По его словам, люди поначалу штурмовали магазины, но сейчас ажиотаж спал.

— Пик был две недели назад. Во всех супермаркетах из-за этого появились охранники. Вход ограничен: пять человек вышли, пять вошли. Полоски на полу специальные разметили, где стоять у кассы, чтобы не приближаться к другим покупателям и кассиру. Все перемещаются в масках, на руках перчатки. Постапокалипсис , — иронизирует Виктор.

Полицейские мэры Канадская полиция Фото: REUTERS/Christinne Muschi

По его наблюдениям, люди винят во всех бедах китайцев, от которых якобы пошло распространение вируса и которых достаточно много в Канаде. Прогнозы по поводу экономического благополучия в стране неутешительные, считает собеседник.