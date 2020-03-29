Власти Испании ужесточили карантинные меры в стране

Испанские власти приняли решение ужесточить карантинные меры в стране на ближайшие две недели. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес.

По его словам, с 30 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома, пишет «РИА Новости».

Предположительно, зарплату гражданам выплатят сейчас, но затем необходимо будет отработать пропущенное время. Такое решение было принято властями, чтобы максимально сократить передвижение граждан.

28 марта сообщалось, что число жертв коронавируса в Испании за последние 24 часа увеличилось на 832 человека, общее число жертв достигло 5690 человек.

Ранее 25 марта армия Испании запросила у остальных государств — членов НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также экспресс-тесты на выявление коронавируса и средства индивидуальной защиты.

19 марта врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных — старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 660 тыс. случаев заболевания, умерли почти 31 тыс. человек, вылечились более 141 тыс.