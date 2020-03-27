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В Испании за сутки заболели коронавирусом почти 8 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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В Испании за последние сутки зафиксирован 7871 новый случай заражения коронавирусом, от этой инфекции в общей сложности умерли 4858 пациентов. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил минздрав королевства.

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Отмечается, что сейчас в стране зафиксировано 64 059 случаев заражения коронавирусом, причем наибольшее число выявлено в Мадриде (там заболели 19 243 человека) и в автономном сообществе Каталония (12 940 заболевших).

Ранее, 25 марта, армия Испании запросила у остальных государств – членов НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также экспресс-тесты на выявление коронавируса и средства индивидуальной защиты.

19 марта врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных — старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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