Родственница испанского короля скончалась от коронавируса

Родственница испанского короля Филиппа VI Мария Тереса Бурбон-Пармская, скончалась от коронавируса в возрасте 86 лет. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил ее брат, принц Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

«Его Королевское Высочество Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что в четверг, 26 марта, 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении в его Facebook.

Похороны пройдут 27 марта.

Сикст-Генрих и Мария Тереса Бурбон-Пармские принадлежат к младшей ветви испанской королевской семьи. Их отец Хавьер Бурбон-Пармский в 1970-х годах претендовал на испанский престол.

26 марта от коронавируса скончался голливудский актер Марк Блум, известный по роли в фильме «Крокодил Данди». Ему было 69 лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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