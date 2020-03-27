Комитет ГД одобрил закон о лишении свободы до 7 лет за нарушение карантина

Комитет Госдумы РФ по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее по неосторожности к массовому заболеванию или гибели людей, передает ТАСС 27 марта со ссылкой на пресс-службу комитета. Срок заключения, согласно документу, может составить до семи лет.

«Сегодня Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рассмотрел законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил», — цитирует пресс-службу «РИА Новости».

В Уголовный кодекс предлагается внести поправки, в соответствии с которыми, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафов до 1 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело к смерти или было сопряжено с умышленным созданием угрозы для здоровья людей, штраф может составить до 2 млн рублей, либо нарушителю будут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Если это повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, то речь пойдет о работах до пяти лет или лишении свободы на срок до семи лет.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. В Госдуме выступали за наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штрафа в размере до 2 млн рублей.

Соответствующий проект поправок в КоАП разработал Минюст. 25 марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, документ одобрили профильные комитеты Совета Федерации.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 128 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.