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Психологи рассказали о способах сохранить душевное спокойствие на карантине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Психологи рекомендуют отказаться на карантине от частого просмотра новостей и обращаться только к официальным источникам информации, пишет «РИА Новости».

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По словам аргентинского психолога Анабеллы Чеб Терраб, чтобы сохранить душевное спокойствие, лучше не смотреть новости чаще, чем два раза в день, и не делать это сразу после пробуждения и перед сном.

Она также советует ограничить свое общение в соцсетях, выйти из сомнительных групп в мессенджерах, по которым приходит много информации про коронавирус, зачастую ложной.

Кроме того, психолог советует бывать на солнце хотя бы 15–20 минут в день.

«Чем больше вы смотрите и читаете новостей, которые генерируют страхи, тем хуже вы себя чувствуете. Сократите время, которое вы проводите за новостями…» — согласен с коллегой автор книг по психологии Патрик Уэнис.

По мнению колумниста журнала Psychology Today Элис Бойс, может возникнуть порочный круг, в котором чем больше новостей потребляют люди, тем сильнее растет их тревога, тем больше ощущается угроза и тем труднее им сосредоточиться на чем-то другом.

Ранее в четверг летчик-космонавт Андрей Борисенко, проведший 337 суток на МКС, дал советы, как вести себя во время изоляции. По его словам, человеку стоит всё время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно.

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