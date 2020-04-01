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Маске рад: аферисты эпохи коронавируса

Преступники зарабатывают на панике вокруг пандемии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Маске рад: аферисты эпохи коронавируса
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2020-03-31 18:43:25
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Преступный мир пытается воспользоваться карантином в стране. Полиция фиксирует первые попытки обмана граждан под предлогами, связанными с пандемией и борьбой с ней. Преступники звонят пожилым людям, представляются волонтерами и обманывают граждан при доставке товаров. «Известия» изучили основные методы мошенников нового типа.

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Подготовились заранее

Об активизации интернет-мошенников предупреждал еще две недели назад Роскомнадзор. Уже тогда были зафиксированы рассылки сообщений с ложными рекомендациями по профилактике COVID-2019. Данные пользователя при переходе по ссылке похищаются с устройства вредоносными программами.

«Доверяйте только надежным источникам информации — данным органов власти и лицензированным СМИ. Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.<…> Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников», — отметили в ведомстве.

маски
маска город вирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Стоит отметить, что киберпреступники начали готовиться к пандемии гораздо раньше, чем силовики: они заблаговременно создали обширную инфраструктуру для криминального интернет-бизнеса. Тогда же появились тысячи сайтов, связанных с темой коронавируса. Как писали «Известия», уже в к концу февраля в рунете было 350 тематических доменов и 70 активных сайтов. Сейчас эта цифра значительно выросла.

Маскарад для стариков

Активизировался и «офлайновый» криминалитет. Воры на доверии проникают в жилище стариков под видом волонтеров и забирают последнее. Об одном из таких случаев рассказал в соцсетях москвич Вадим Шабалин.

«Две «работницы собеса». Со слов бабушки, в масках и перчатках, так что и камеры не ловят, и пальчики не скатаешь. <…> Принесли бесплатно продукты. Не пожалели 200 рублей. Одна попросила бабушку заполнить какую-то анкету под диктовку. С ее слов, делала всё нарочно медленно. Другая, видимо, шарила по квартире. Пропали гробовые (не очень много) и паспорт».

В такой ситуации необходимо рассказать пожилым людям, как отличить настоящих волонтеров от преступников. Если маску и перчатки мошенники могут добыть с легкостью, то бейдж и форменную куртку уже сложнее.

волонт
перчатки вирус руки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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«Волонтеры никогда не заходят в квартиру, потому что у волонтеров сейчас очень много работы. Кроме того, по нашим инструкциям волонтер держит расстояние в 2 м от человека, у него есть бейдж, маска, перчатки или он обрабатывает руки антисептиком, он одет в куртку волонтерской организации», — пояснил руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук изданию sputniknews.ru

О появлении лжеволонтеров известно и в Пенсионном фонде. Руководитель Алтайского краевого отделения организации Борис Трофимов сообщил журналистам, что злоумышленники звонят пожилым людям и предлагают сделать за счет ПФР покупки.

«Никакие волонтеры от нас [ПФР] не действуют. Будьте бдительны и не доверяйте нечистым на руку людям», — цитирует Трофимова информационный портал «Алтайская правда».

Получает распространение и еще одна форма обмана. Мошенники обзванивают одиноких стариков в регионах и предлагают приобрести вакцину или лекарство от коронавируса. В частности, такой случай зафиксирован в Кировской области. Еще одна статья дохода криминальных шарлатанов — торговля липовыми тестами на COVID-2019.

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Виртуальная помощь

Участились случаи хищения денег на площадках электронной торговли, прежде всего при покупке медицинских масок.

Почти 11 тыс. рублей, собранные приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково достались проходимцам. Мошенники разместили в интернете объявление о продаже средств защиты. Представители прихода связались с продавцом и заказали 10 упаковок по 50 масок со стопроцентной предоплатой. Но торговец после получения денег перестал выходить на связь. В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

17 марта стало известно, что «Авито» и «Юла» приостановили публикацию объявлений о продаже медицинских масок из-за многочисленных фактов спекуляции.

маски
маски торговля вирус
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Стоит отметить: китайские СМИ предупреждали мировую общественность, что такой волны следует ожидать еще в начале февраля. Полиция Китая активно боролась со лжеблаготворителями: преступники создавали фонды по сбору средств на закупку масок, а потом исчезали с собранными деньгами. Русскоязычные соцсети также пестрят предложениями пожертвовать денег в пользу зараженных соотечественников, и не только.

— В случае фактов мошенничества могут и должны проводиться как оперативно-разыскные мероприятия, так и доследственные проверки — при наличии оснований полагать, что имеет место обман и введение в заблуждение неограниченного круга лиц, — говорит «Известиям» член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов.

Старая добрая бдительность

О том, как не стать жертвой обмана в эпоху тотальной дезинформации, «Известиям» рассказал начальник 4-го отделения ОУР УВД по ЮЗАО, подполковник полиции Кирилл Маслов.

— В последнее время всё чаще стали совершаться преступления дистанционного характера. По-своему для преступников это очень удобно: им не приходится часами выслеживать свою жертву, чтобы забрать у нее сумочку или мобильный телефон. Достаточно лишь иметь под рукой компьютер с выходом в интернет и просто уметь убеждать, уговаривать. Далее потенциальная жертва всё сделает сама. Чаще всего на уловки дистанционных преступников попадаются именно граждане преклонного возраста. И всё потому, что они очень доверчивые, — сообщает Маслов. По его словам, если следовать нехитрым правилам, можно избежать неприятностей.

пожилой
магазин пожилой вирус
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Автор цитаты

«Никогда не сообщайте незнакомым гражданам по телефону свои персональные данные и данные своей банковской карты. Если вам позвонили, представились сотрудником какого-либо банка и сообщают о якобы попытках списания денег с вашей карты, не продолжайте этот разговор, а просто положите трубку и перезвоните в отделение банка по номеру, который указан на обороте вашей карты. Сообщите о случившемся. Во время разговора не сообщайте трехзначный код, который указан на обороте банковской карты, даже если вы общаетесь с сотрудником банка. Остерегайтесь совершать покупки на сомнительных интернет-сайтах или переводить денежные средства до момента получения товара»

Ни в коем случае нельзя впадать в панику и слепо доверять неизвестным, даже если они уверяют в своих лучших намерениях.

— Преступники могут представляться кем угодно: и сотрудниками полиции, и медицинскими работниками и даже родственниками. Не попадайтесь в их ловушки, всегда сохраняйте спокойствие и перед тем, как совершить какую-либо операцию, связанную с деньгами, позвоните своим родным и близким, расскажите о случившемся, не дайте себя обмануть, — говорит офицер.

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