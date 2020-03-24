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Соцсамозащита: чиновники отправили в Крым своих детей вместо льготников

Злоупотреблениями в Воронежской области заинтересовалась прокуратура
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Соцсамозащита: чиновники отправили в Крым своих детей вместо льготников
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2020-03-23 18:23:13
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В Воронежской области набирает обороты коррупционный скандал особо возмутительного свойства — региональная прокуратура уличила должностных лиц Воробьевского управления соцзащиты в том, что они отправляли на отдых в Ялту своих отпрысков по путевкам, выделенным детям из малообеспеченных семей и другим льготникам. В истории обмана разбирались «Известия».

Нестыковки в отчетности за 2019 год были обнаружены прокурорскими работниками во время плановой ревизии.

«Из девяти путевок в санаторий города Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, почти половина из них — четыре, вне очереди предоставлены детям работников УСЗН», — говорится на сайте надзорного ведомства региона.

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Прокуратура считает, что очередность предоставления путевок на санаторно-курортное лечение детей была незаконно нарушена в пользу детей сотрудников УСЗН, в том числе при помощи искажения сведений в документации. В актах чиновники указали, что родители нуждающихся в помощи детей якобы отказались от путевок в Ялту. Прокуратура связалась с отказниками и выяснила, что о возможности уехать к морю их даже не уведомили. Более того, надзорное ведомство выяснило, что органы соцзащиты вообще не запрашивали у местных учреждений здравоохранения сведения о том, кто из детей нуждается в путевке.

Путевки и не только

Нашлись и другие «шкурные» нарушения — прокуратура установила, что семья одного из сотрудников управления была необоснованно признана малоимущей. Ему начислялись ежемесячные пособия и была предоставлена одна из путевок в Ялту, причем достоверность сведений о доходах членов семьи не проверялась.

Установлены и другие нарушения, связанные с материальным поощрением сотрудников управления соцзащиты Воробьевского района.

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Директор УСЗН Воробьевского района Анна Мирошниченко

Директор УСЗН Воробьевского района Анна Мирошниченко

Фото: Администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области/vorob-rn.ru
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— Приказом директора УСЗН создана комиссия по установлению выплат стимулирующего характера работникам по итогам работы за месяц. Установлено, что в течение 2019 года восемь членов комиссии определяли размеры ежемесячных выплат за интенсивность труда и высокие результаты работы в отношении самих же себя, — сообщили в прокуратуре, не называя конкретных имен.

По данным официального сайта КУВО «УСЗН Воробьевского района», в настоящий момент учреждение возглавляет директор Мирошниченко Анна Алексеевна, ее заместители — Ольга Семиротова и Татьяна Мишукова.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а материалы проверки в отношении липового льготника направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст. 159.2 УК РФ).

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Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов
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На сообщение надзорной инстанции власти отреагировали не сразу, а лишь спустя трое суток.

«Региональные власти внимательно ознакомились со случившимся и находятся в контакте с правоохранительными органами. Если факты, озвученные прокуратурой относительно управления соцзащиты в Воробьевском районе, получат подтверждение в ходе следствия и вероятного суда, причастные должностные лица будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством РФ», — прокомментировали в правительстве региона в понедельник, 23 марта, сообщает региональная пресса.

Палка о двух концах

Эксперт «Известий» считает, что уголовная ответственность может грозить не только тому, кто получает выгоду.

— По ч.1 ст. 159.2 УК РФ квалифицируются мошеннические действия лиц, направленные на незаконное получение денежных средств в виде выплат (пенсии, субсидии и т. п.), или иных благ (льготный проезд, бесплатное получение лекарств, бесплатное санаторно-курортное лечение), предназначенных для льготных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды, малоимущие, ветераны боевых действий). Чаще всего совершение этих преступлений сопряжено с предоставлением в государственные органы поддельных документов, предоставляющих право льготы. Но нередко к ответственности привлекают и должностных лиц, которые своими действиями или бездействием способствовали осуществлению незаконных выплат и незаслуженному предоставлению льготных услуг, — говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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Дети купаются в Черном море в Ялте
Фото: РИА Новости/Артем Креминский
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Отреагировали на скандальную новость и в региональном управлении СКР.

«По данному сообщению в СМИ сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится процессуальная проверка, в рамках которой будет выполнен весь комплекс необходимых проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте следственного подразделения.

Процентная норма

Место действия — село Воробьевка, административный центр района. Вместе с Воробьевкой в Воробьевское сельское поселение входят еще три села — Лещаное, Рудня, Новотолучеево. Живут в нем 6550 человек. И на это относительно небольшое количество людей, согласно официальному штатному расписанию, в управлении соцзащиты работают 65 человек, то есть около одного процента общего населения.

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Село Воробьевка

Село Воробьевка

Фото: Администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области/vorob-rn.ru
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Согласно справке по итогам работы УСЗН за первое полугодие, к районной больнице прикреплено 2239 детей (до 18 лет). Хватает и нуждающихся из категории неблагополучных — на учете стоит несколько десятков семей с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

Недобрая традиция

В 2018 году подобный скандал разгорелся в Брянской области. Тогда за счет благотворительного фонда имени Андрея Карлова отправили отдыхать детей руководства города Клинцы. По уставу фонд занимается сбором средств для детей с тяжелыми заболеваниями и находящихся в сложной жизненной ситуации. Тем не менее, большая часть из 50 путевок, выделенных фондом, досталась детям чиновников и депутатов. В ответ на критику со стороны СМИ, глава Клинцов Олег Шкуратов (его дочь также оказалась в списке отдохнувших в турецком Демре) заявил, что не видит никакой проблемы в произошедшем.

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Глава Клинцов Олег Шкуратов

Глава Клинцов Олег Шкуратов

Фото: klintsy.info

— По моим данным, фонд не ставил условий [отправки больных детей], — сказал Шкуратов. После скандала свой пост покинула замглавы администрации Людмила Лубская, активно защищавшая позицию мэра о нормальности такого распределения путевок. Шкуратов под давлением общественного мнения заплатил фонду 450 тыс. рублей из собственных средств в качестве компенсации расходов на поездку.

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