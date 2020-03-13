День Бородина: бывший президент Банка Москвы получил заочный срок

В общей сложности 14 лет колонии общего режима получил бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин. Приговор ему и четырем его подельникам суд в Москве вынес заочно — бывший финансист и его коллеги уже несколько лет обретаются в Лондоне, где Бородин получил политическое убежище в 2013 году. «Известия» вспомнили предысторию знакового уголовного дела.

Хищения на 14 лет

Согласно приговору, вынесенному Мещанским районным судом столицы, бывший президент ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин получил 14 лет колонии и штраф в 2,5 млн рублей. Сроки дали и его бывшим коллегам и подчиненным: первому вице-президенту банка Дмитрию Акулинину — 12 лет колонии; вице-президенту Алексею Сытникову — 7 лет; Дмитрию Строганову, а также бывшему главе компании «Кузнецкий Мост Девелопмент» Борису Шемякину — по 6 лет.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко Бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин

Все они обвинялись по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере»). Следствие доказало, что в период с 2008 по 2011 год Бородин и Акулинин с сообщниками похитили у банка более 14,5 млрд рублей путем оформления заведомо невозвратных кредитов и заключения убыточных сделок купли-продажи валюты через подконтрольные им подставные фирмы.

С Темзы выдачи нет

Однако довести дело до реального исполнения наказания пока представляется малореальным: все осужденные скрываются за пределами России. Бородин несколько лет назад получил статус политического беженца в Великобритании, которая от сотрудничества с Москвой по этому и ряду других громких уголовных дел упорно отказывается. На туманном Альбионе обосновались и Акулинин с Шемякиным. На их выдачу рассчитывать также не приходится. Британская пресса охотно цитирует заявления Бородина, утверждающего, что его дело — это политическое преследование (впрочем, каких-либо доказательств не приводится).

Арест, наложенный на многочисленное зарубежное имущество Бородина, в состав которого входит, в частности, замок в графстве Оксфордшир, также, по сути, остался лишь на бумаге. Банк ВТБ, в состав которого в 2011 году вошел Банк Москвы, продолжит добиваться «компенсации финансовых потерь, причиненных действиями данных лиц, согласно судебным решениям», сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе кредитной организации. В общей сложности ущерб, причиненный действиями Бородина, может составлять до 150 млрд рублей. Состояние самого беглого банкира Forbes в 2012 году оценивал в $800 млн.

б1 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Автор цитаты Андрей Бородин родился в 1967 году в Москве. Служил в погранвойсках КГБ СССР, в 1991 году окончил Московский финансовый институт. В начале 1990-х работал в Германии в Dresdner Bank AG, потом стал советником Юрия Лужкова по финансовым и экономическим вопросам (Бородина причисляли к близкому кругу тогдашнего столичного градоначальника). В 1995 году стал одним из основателей, президентом, а позднее и совладельцем Банка Москвы. Вылившийся в несколько уголовных дел скандал вокруг Бородина и его подчиненных начал раскручиваться весной 2011 года, тогда же появилась информация об отъезде Бородина в Великобританию

Бородинские маневры

Основной эпизод уголовного дела в отношении Бородина связан с выводом 12,7 млрд рублей в 2009 году. Тем летом правительство Москвы (в то время контролирующий акционер) решило выделить 14,9 млрд рублей на увеличение капитализации Банка Москвы. Для этого была проведена допэмиссия, которую оплатил город. Одновременно была зарегистрирована компания «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, попросившая в банке целевой кредит в 12,7 млрд рублей на покупку 58 га земли у Мичуринского проспекта. Удивительным образом банк пошел навстречу никому не известной компании (залогом стали акции «ПЭ»). Любопытно, что на тот момент земля, приобретенная «Премьер Эстейт», принадлежала ТД «Раменская», входящей в структуру «Интеко» Елены Батуриной. К слову, в рамках расследования мужа Батуриной Юрия Лужкова допрашивали следователи. Реальный срок в пять лет колонии по этому уголовному делу получила глава «ПЭ» Светлана Тимонина в 2016 году.

Следствие также считает, что Бородин в 2008 году в составе преступной группы, состоявшей из руководителей и сотрудников Банка Москвы с 2008 по 2010 год вывел вверенные кредитному учреждению средства с помощью фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая разницу между курсами в рублях.

б2 Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин Фото: commons.wikimedia.org

Схема выглядела так: сообщники заключали с подконтрольными банку структурами договоры на покупку крупных партий валюты (как правило, не менее 1 млн евро или долларов), и одновременно с этим составлялись договора от другого числа о продаже суммы по более высокому курсу в зависимости от курса ММВБ (то есть в убыток). Фактически же никакого движения средств не происходило, но разницу между курсами сообщники перечисляли со счетов Банка Москвы фирмам, подконтрольным Бородину. Первоначально подсчитанный следователями ущерб от таких манипуляций составил более 1 млрд рублей. Вместе с Бородиным по этому эпизоду проходили старший трейдер дирекции валютных операций банка Константин Сальников и начальник управления сопровождения банковских операций Алла Аверина.

В 2012 году стало известно о расследовании еще одного факта хищения средств руководством Банка Москвы на сумму более 6,7 млрд рублей. По версии Следственного департамента МВД России, с 2008 по 2011 год Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин осуществляли трансакции с корсчета Банка Москвы на счета подконтрольных офшорных организаций (Кипр) на общую сумму в 7,8 млрд рублей. Переводы были замаскированы под выдачу кредитов.

«Причем задолженности перед банком «гасились» деньгами самого банка — получая очередной «кредит», небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа» , — уточняли в СД МВД. В результате такой теневой схемы лишь 1,1 млрд рублей вернулись на счета Банка Москвы.