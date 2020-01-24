Хасановы внучата: банкиров заподозрили в связях с ворами в законе

Оперативники подразделения экономической безопасности столичной полиции задержали двух столичных банкиров по подозрению в хищении средств вкладчиков и связях с мафией. По версии следствия, предприниматели якобы вступили в сговор с криминальным авторитетом Окой Хатоевым, которого считают претендентом на руководящую роль в криминальном мире России.

«В полицию поступило сообщение гражданина о том, что известное ему лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей. Следственной частью СУ УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе ОРМ сотрудниками ОЭБиПК задержаны двое подозреваемых. Ведется следствие» , — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Веснин, не называя имен фигурантов дела.

О3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Источник в полиции уточнил, что по делу проходят председатель правления обанкротившегося Банка проектного финансирования и совладелец Айви Банка Александр Плющенко и его партнер по бизнесу Александр Кутуков. Собеседник «Известий» сказал, что фигуранты расследования проверяются на криминальные связи с предпринимателем Окой Хатоевым, которому приписывают лидирующие позиции в криминальном мире России и называют преемником и стражем интересов семьи покойного Деда Хасана (Аслана Усояна).

Преступная группировка авторитета, по мнению следствия, оказывала давление на других акционеров, чтобы похитить деньги клиентов кредитных учреждений и завладеть активами контрагентов.

Предполагаемые сообщники, рассказал источник, прибегали к бандитским методам уговора партнеров — несговорчивым бизнесменам присылали могильные постаменты как предупреждение о возможном варианте событий в случае упорства.

Заявление в правоохранительные органы написал один из акционеров Айви Банка.

Банки и их партнеры

Лицензия Айви Банка была отозвана 29 мая 2017 года, он находится в стадии ликвидации. Главная причина отзыва лицензии — бизнес-модель банка носила кэптивный характер и в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, связанных (прямо или косвенно) с его же бенефициарами, говорится в «книге памяти» на сайте banki.ru. Полицейские установили, что кредиты выдавались в интересах Хатоева и его людей.

Впрочем, о претензиях силовиков к предпринимателю Хатоеву ничего не известно — он фигурировал лишь в сводках о задержаниях во время сходки криминальных авторитетов в 2013 году, тогда вместе с ним были задержаны внук Усояна Иракли и еще один предполагаемый криминальный авторитет — Темури Мирзоев.

О Кутукове известно немного: за ним числится ряд фирм, некоторые из них — «Группа техносервис», «Техноменеджмент», «Технопродукт автоматив» — были контрагентами Айви Банка.

О1 Лишенный в 2017 году лицензии Айви Банк, совладельцем которого являлся Александр Плющенко Фото: Бизнес портал Москвы/uvao.ru

Еще одна компания, к которой имел отношение Кутуков, — ООО «Зера» — связана с АО «ИМИ» (покупка и продажа недвижимости). Эта фирма также фигурирует в материалах расследования. Ликвидные активы этого предприятия были выведены предполагаемыми сообщниками на подконтрольные фирмы, речь в том числе идет об объектах недвижимости. Кроме того, полиция считает, что предполагаемая махинация продолжается — по серой схеме увеличивается кредиторская задолженность ИМИ, чтобы получить контроль над компанией при банкротстве.

За 2018 год доходы ИМИ составили около 576 млн рублей, а расходы свыше 700 млн. В мае предприятие предъявило иск компании «Деловой интерьер», которая была связана с Кутуковым.

Чай и танкеры

Банк проектного финансирования (первое название «Восход»), председателем правления которого Плющенко значился с 1996 по 2011 год и членом совета директоров которого остается с 2003 года по настоящее время (по данным базы «Спарк-Интерфакс»), появился в 2002 году. Лицензию отозвали в конце 2013 года. Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность и неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Из-за потери ликвидности в 2013 году банк и его структуры прекратили свою деятельность. По данным banki.ru, причиной неприятностей стало низкое качество активов банка в силу высокорискованной кредитной политики — это обстоятельство перекликается с судьбой Айви Банка. Кстати, персонал из разорившегося БПФ пополнил ряды «Айви». Любопытная деталь — после краха БПФ временная администрация обнаружила, что с банковских серверов стерты все данные. Многомиллиардный ущерб вкладчикам пришлось возмещать Агентству по страхованию вкладов. Плющенко находился на посту председателя совета директоров Айви Банка с 2011 по 2017 год, вплоть до аналогичных неприятностей финучреждения. «Айви» по итогам 2015 года заработал прибыль в 738 млн рублей, по Российским стандартам бухгалтерского учета. А в 2017 году кредитное учреждение лишилось 40% активов. В сентябре того же года Банк России направил в МВД и СК заявление по фактам хищения имущества под видом выдачи кредитов физлицам и компаниям, а также для проверки факта преднамеренного банкротства.

О2 Офис Банка проектного финансирования, лицензия которого была отозвана в 2013 году Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным базы «Спарк-Интерфакс», с 2018 года Александр Плющенко стал советником гендиректора ОАО «Московское речное пароходство», а уже летом прошлого года «Коммерсант» узнал о его планах продать свою долю в этом предприятии из-за убыточной программы по строительству танкеров (речь шла о 33% голосующих акций). Также он имеет отношение к торговому дому «Московская чайная мануфактура». Ранее он был совладельцем более 10 фирм, связанных с финансами, кредитованием, пассажирскими перевозками, недвижимостью и инвестированием.

О4 Офис ОАО «Московское речное пароходство» Фото: Большой город/Районные блоги/Анна Ванькова

Именно с МРП может быть связан основной эпизод с мошенничеством, о котором идет речь в полицейском расследовании. Полиция проверяет хозяйственную деятельность предприятия на уход от налогов, отмывание денег и хищения у акционеров во время производства ремонтных работ на теплоходах в 2017 году.

По данным полиции, Плющенко интересовалось Владимирское управление ФСБ России по поводу дела об отмывании доходов, добытых преступным путем и изготовлением поддельных документов в 1999 году. Детали этого расследования неизвестны, но дело в отношении предпринимателя было прекращено в 2000 году.

Алкокредиторы

Ока Хатоев, которому приписывают влияние в криминальном мире, числился совладельцем фирмы «Донис и К» (сеть кафе «Русское бистро»), наравне с ним 10% акций владел сын Аслана Усояна Нодари Усоян. Супруга внука Деда Хасана приходится Хатоеву родной сестрой, она также владела 10% сети кафе. Ее муж входит в число учредителей «Арно и К» и ООО «Компания алкогольной дистрибьюции». С бизнесом Усояна-внука связано и другое официально зарегистрированное на Хатоева предприятие — концерн «Премьер групп» (операции с недвижимостью) — компания владеет Крымским винным заводом в Краснодарском крае. Известно, что семья Усоян десятилетиями контролирует значительную долю алкогольного бизнеса на Кубани. Крымский винный завод частично находился в собственности банка БПФ и кредитовался финучреждением — банк постоянно увеличивал свою долю в заводе.

О6 Производство на Крымском винном заводе, считающемся одним из старейших в России Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Внуки Усояна Иракли и Асан владели долями (по 45% каждый) в компании «Транзитсервис» (компания аффилирована с винзаводом и другими активами семьи Усоян), собственником оставшихся 10% был Игорь Паршин. Его оперативники ФСБ считают постоянным компаньоном нескольких поколений семьи Усоян. Сыщики установили постоянную многолетнюю связь Плющенко с окружением покойного Аслана Усояна — есть сведения о систематических контактах бизнесмена и родственников уголовного авторитета.

«Минимум по делам экономического характера — год на следствие и полгода в суде. Год, потому что это предельный срок содержания под стражей по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователь должен за 11 месяцев собрать все доказательства. Банковские операции криминального авторитета или уважаемого бизнесмена могут быть законными. Чтобы доказать нелегальный характер, необходимо провести анализ банковских выписок, как двигались денежные средства, куда уходили, какие налоги платились. Для этого будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. По ее результатам следствие придет к выводу о том, в каком размере причинен ущерб, круг пострадавших. После всех этих действий будет предъявлено окончательное обвинение », — объяснил «Известиям» юридическую сторону подобных процессов Тимур Хутов, руководитель уголовной практики BMS Law Firm.

Стоит отметить, что, по мнению ряда экспертов, опрошенных «Известиями», Хатоева едва ли можно назвать уголовником и тем более лидером криминальной России.

О5 Аслан Усоян (Дед Хасан) Фото: commons.wikimedia.org

«Ока, зять Хасана, член семьи, но не криминальной. Авторитета, сопоставимого с Хасаном, никогда не имел. Коммерсант» , — рассказала Виктория Гефтер, главный редактор ИА «Прайм Крайм».

На первый взгляд в этом нет ничего противозаконного, однако в свете появившихся фактов информация о подобных связях и сделках может дать основу беспрецедентному расследованию об отмывании доходов мафии. Однако у следствия есть и слабые места — самому Хатоеву, который претендует не только на роль кошелька семьи Усоян, но и на лидирующие роли в уголовном мире, от правоохранительных органов претензий не поступило.

Зачем братве свои банки

Есть несколько схем деятельности недобросовестных банков, рассказал «Известиям» источник на финансовом рынке. По его словам, некоторые так называемые карманные кредитные организации создавались специально под какое-то предприятие или физлицо для отмывания преступных доходов.

« Другая схема — незаконное использование денег вкладчиков, которые при открытии депозита не заносились в систему и не попадали на счет банка. При попытке вернуть деньги обманутый клиент узнавал, что формально в банке не обслуживался. Еще одна схема — давление на кредиторов-юрлиц, которые просят небольшой пролонгации кредита. Тогда банк «отжимает» бизнес, который был в залоге кредитной организации », — объяснил «Известиям» источник.

По его словам, за последнее десятилетие банковская сфера значительно «обелилась»: благодаря усилиям ЦБ, Росфинмониторинга и силовых структур количество кредитных организаций сократилось вдвое — с почти тысячи до менее 500. Лицензии отзываются в первую очередь у банков, которые связаны с незаконной деятельностью.

О7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

« Когда только образовались банки, то, разумеется, к ним сразу потекли лидеры преступных группировок. Но могу сказать, что такое дело — первое в истории России. Когда работал старшим оперативником по особо важным делам в Главном управлении уголовного розыска МВД СССР и России, за всё это время не помню ни одного случая, чтобы арестовывали банкиров, связанных с элитой криминального мира. Ведь Дед Хасан действительно был признанным лидером и руководителем преступного сообщества на территории СССР и России », — рассказал «Известиям» адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

Изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств, полученных в результате противоправных действий преступных сообществ, считает директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник МВД в запасе Олег Иванников.

« Поэтому банкиры могут являться доверенными людьми руководителей ОПГ. Это, к сожалению, очень сложно проконтролировать правоохранительным органам. Это тайна, покрытая мраком. Тот капитал, который формировал банковскую систему России, не всегда был чистый и легализованный. Сегодняшнее задержание — хороший пример того, что правоохранительные органы достаточно качественно и внимательно выполняют свою работу и изобличают тех банкиров, которые работают для преступных сообществ, и выполняют различные функции со своими служебными обязанностями », — пояснил собеседник «Известиям».

О8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня банковское сообщество пытается дистанцироваться от связи с криминалом, считает заведующий сектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов.