И сказали хором — вор он: авторитетов будут судить за статус

На протяжении последних десятилетий в российском правосудии складывается такая практика, что лидеры преступных группировок, в первую очередь общеуголовной направленности, остаются в стороне от преступлений, организаторами которых чаще всего являются. Поэтому воров в законе в стране задерживают за какую-то ерунду вроде хранения наркотиков, оружия или вовсе за административные проступки. На этом фоне привлечение одной из центральной фигур в криминальном мире Шакро Молодого (по паспорту Захарий Калашов) — стало событием из ряда вон выходящим. А ведь так быть не должно — посчитали авторы законопроекта об ужесточении ответственности для лидеров организованной преступности. Документ, внесенный российским президентом в парламент, уже одобрила Госдума в первом чтении. Как будет действовать механизм по сдерживанию воровского хода, разбирались «Известия».

Документ, который может стать переломным в борьбе с оргпреступностью, был внесен российским президентом Владимиром Путиным 14 февраля. По замыслу составителей документа, закон поможет пресечь устоявшуюся практику, когда лидеры преступной иерархии благодаря своему положению уходили от уголовной ответственности.

В Уголовном кодексе и раньше, еще с 2009 года, существовала статья для главарей ОПГ и преступных сообществ — 210 УК РФ, но привлечь по ней топ-менеджеров мафии было крайне сложно. Ответственность наступала только в случае, если лицу доказывали помимо организации преступного сообщества совершение хотя бы одного тяжкого или особо тяжкого преступления. «При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — говорится в пояснительной записке.

Этот недочет законотворцам предложили исправить и ввести статью 210 прим. 1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет плюс штраф до пяти миллионов рублей.

вор Задержанные во время сходки воров в законе Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО

Отдельно законотворцы собираются выделить понятие «участие в собрании» главарей и топ-менеджеров. Речь идет как о сходках, так и о закрытых конференциях, на которых руководство преступных сообществ собирается «в целях координации действий организованных групп, создания устойчивых связей между ними, разработки планов и создания условий для совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и преступных доходов между преступными сообществами (преступными организациями) и их участниками».

Помимо новшеств, законодатель усиливает действующее наказание. Так, законопроект увеличивает действующие размеры штрафов, сроки ограничения и лишения свободы по статье 210 УК РФ.

«Согласно законопроекту лицу, совершившему преступление, предусмотренное частью четвертой статьи 210 и (или) статьей 2101 Уголовного кодекса Российской Федерации, не может быть назначено наказание ниже низшего предела или назначен более мягкий вид наказания, чем это предусмотрено данными статьями. Исключается также возможность применения условного осуждения», — говорится в пояснительной записке.

вор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Не исключено, что правильное применение норм избавит отечественную правоохранительную систему от постыдных фактов, когда управленцев (смотрящих и воров в законе) привлекали за пустяковые преступления вместо того, чтобы вменять соучастие в десятках и сотнях преступлений в роли организаторов.

Дело Шакро Молодого стало, пожалуй, одним из редких случаев, когда серьезного босса упекли за серьезное преступление.

«Совершенно очевидно, что организованная преступность является ключевым и самым опасным звеном всего преступного мира. Поэтому любые инициативы, направленные на борьбу с данным злом, только могут приветствоваться. Тем более что, если обратиться к официальной статистике, то количество тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году, совершенных организованными группами или преступными сообществами, выросло по сравнению с 2017 годом на 17,6 % и составило 15 141 преступление», — рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров.

Архивы РУБОПа пылились не зря

По мнению специалистов в области отечественного уголовного права, нововведение — безусловный шаг вперед для борьбы с непосредственными руководителями криминалитета.

«Сама норма, хоть и не бесспорна, но закону не противоречит, как и логике привлечения к ответственности. Положительный отклик она получила в Верховном суде, правительстве и Генпрокуратуре. Она лишь конкретизирует что роль лидеров преступных сообществ должна быть более весомой, нежели простое участие в группировках, исходя из их более серьезной, объединяющей роли. Посыл у нормы, безусловно, правильный», — считает адвокат Александр Иноядов.

Он остроумно заметил, что как минимум норма будет демотивировать представителей преступного мира бороться за господство и передел сфер влияния. Вероятно, разумное большинство предпочтет отсидеться в «заместителях».

Кроме того, считает Иноядов, сам факт принятия нормы, введения ее в действие повлияет на присутствие воров в законе в стране. «Не исключено, что определенная группа граждан переместится в другую юрисдикцию. Однозначно и то, что будут усилены меры конспирации, применяемые в преступных сообществах», — говорит собеседник «Известий».

вор Фото: Depositphotos

Любопытно, что будет положено в основу доказательств? Скорее всего, это будут материалы оперативно-разыскной деятельности: прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, показания других членов сообщества.

«Вероятно, у силовиков уже имеется фокусная группа представителей криминального мира, в отношении которых эта норма может быть применена. Закон здорово облегчит процесс доказывания их вины — не нужно будет тратить силы и средства на обвинения в конкретном преступлении. Достаточно будет установить факт того, что лицо занимает руководящую роль. По сути уменьшается объем доказательств», — говорит Александр Иноядов.

На сегодняшний день, считает адвокат, с внешней стороны, без показаний членов банды доказать управленческие действия лидера ОПС при совершении конкретного преступления — при условии соблюдения преступниками мер конспирации — невозможно. Поэтому закон даст правоохранителям недостающий инструмент для того, чтобы криминальные генералы не оставались безнаказанными.

Любопытно, что защита в суде по таким процессам будет строиться на отрицании факта лидерства в преступном сообществе. В криминальной субкультуре, во всяком случае на сегодняшний день, вор в законе не может открещиваться от своего статуса.

Критики переживают за бизнес

В среде практикующих юристов, в частности, у адвокатов законопроект вызвал противоречивый отклик.

«В том виде, в котором он внесен, на мой взгляд, законопроект принимать преждевременно. Опасность кроется в оценочных формулировках. Взять хотя бы «занятие высшего положения в преступной иерархии» (речь о новом составе статьи 210 прим. 1. — Прим. «Известий»). Что такое высшее положение? Кто это определяет? Опять же, нет документа, который четко определяет преступную иерархию. Я, например, не слышал ни о каких нормах, табелях о рангах, конкретизирующих роли в преступном мире. Введение такой правовой конструкции отдает все на откуп правоприменителю», — считает адвокат Евгений Корчаго.

По его мнению, еще одна проблема новых составов — лишение возможности рассматривать такие дела судом присяжных.

вор Фото: Depositphotos

«Если бы статья о занятии высшего положения в преступной иерархии была бы отнесена к судам присяжных, то тогда ее отрицательный эффект был бы ниже. В этом случае правоохранительным органам пришлось бы по-настоящему доказывать, что есть преступная иерархия, что человек занимает в ней существенное положение. Сегодня, когда действующую статью 210 УК РФ исключили из категории дел, рассматриваемых присяжными, начали применять в качестве довеска… к предпринимательским составам», — считает Корчаго.

Адвокат подчеркнул, что не сомневается в искренних намерениях законотворцев приструнить криминалитет воров в законе, а не предпринимателей.

«Речь о том, что техника, в которой оформлен законопроект, — дубинка в помощь правоохранителям, чтобы кошмарить бизнес», — резюмировал собеседник «Известий».

Правозащитники, впрочем, беспокоятся не только за бизнесменов, но и за отошедших от дел авторитетов. Вызывает вопрос у адвокатов временное действие статуса лидера преступной группировки, который вводится в Уголовный кодекс.

вор Фото: Depositphotos

«Человек, может быть, в отставку ушел, то есть был вором в законе. Его можно привлечь к ответственности. Более того, нет тяжких последствий, принципы вины не установлены. Любое наказание должно быть за деяние либо бездействие, которое принесло преступный результат. В данном случае, если человек занимает в иерархии определенное положение, но не совершает преступных действий, [он] уже понесет уголовную ответственность», — поделился своими опасениями с bfm.ru адвокат Владимир Жеребенков.

Нарушить молчание

Если вдуматься, то предложенный законопроект говорит о том, что сухим из российской мафии никому выйти не получиться — либо нары, либо кресло свидетеля на процессе в отношении бывших «соратников». Это важнейшая перемена в подходе к расследованию. Законопроект делает управленцу-члену мафии предложение, от которого он не сможет отказаться, если решает отойти от дел. Законодатель освобождает человека от уголовной ответственности за участие в преступном сообществе и даже за совершенные в его составе преступления, но требует в обмен отступничества: добровольно прекратить участие в организации, сообщить о собрании лидеров, способствовать раскрытию и пресечению деятельности ОПГ.

Вероятно, что разработчики нововведения в уголовном законодательстве вдохновлялись в том числе зарубежным опытом 50-летней давности. В октябре 1970 года в США был принят знаменитый закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act — англ. Закон о борьбе с оргпреступностью и коррупцией). Норма позволила преследовать криминальные анклавы, в первую очередь итальянские мафиозные кланы, путем выявления в их структурах признаков преступных сообществ. В дальнейшем силовики доказывали суду лишь принадлежность конкретного человека к организации, и он получал внушительное наказание. В то же время тем гангстерам, кто готов был пойти на сделку, правосудие делало послабления. Так в США удалось ликвидировать «Коза Ностру».

вор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе