Секретная миссия: к гостайне не допустят обвиняемых в преступлениях

Законодательство, касающееся работы граждан с секретными документами, может серьезно ужесточиться. Теперь в доступе к гостайне может быть отказано не только гражданам, которых обвинили в тяжких преступлениях, но и в любых других, относящихся к категории умышленных, включая, например, побои. От поражения в правах таких граждан не спасет даже амнистия: получить работу, связанную с секретной документацией, будет практически невозможно. Юристы считают, что новый закон необходим, но с его правоприменением могут возникнуть проблемы.

В правительство поступил проект постановления «О внесении изменений в «Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне». Новые поправки в законодательство были разработаны специалистами ФСБ при участии экспертов Минобороны и других силовых ведомств. В документе (есть в распоряжении «Известий») говорится, что доступа к секретам будут лишать граждан, обвиняемых «по уголовному делу о совершении по неосторожности преступления против государственной власти или об умышленном преступлении».

Сейчас допуск к секретным документам запрещают гражданам, которых заподозрили в совершении преступлений против госвласти. К ним относятся шпионаж, госизмена, вооруженный мятеж, насильственная попытка захвата власти, организация экстремистского сообщества и совершение диверсии. Также к таким преступлениям относится превышение и присвоение должностных полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств и внебюджетных фондов, незаконное участие в предпринимательской деятельности, подлог, халатность, дача или получение взятки и ряд других.

Законодательство ужесточится

Теперь законодательство может серьезно ужесточиться, рассказал «Известиям» федеральный судья в отставке, профессор НИУ ВШЭ Сергей Пашин.

— Документ расширяет категорию граждан, которых нельзя допускать к гостайне, — рассказал Сергей Пашин. — Теперь к секретным документам не получит доступа тот, кто обвиняется в любых умышленных уголовных преступлениях — даже в побоях.

В случае закрытия уголовного дела по амнистии граждане также не смогут получить работу, связанную с секретной документацией, если со дня его прекращения не истекло время, «равное сроку давности за совершение таких преступлений», — это от двух до 15 и более лет в зависимости от статьи УК.

Затронет миллионы россиян

Допуск к гостайне имеет широкий круг лиц. Среди них — военнослужащие, судьи, сотрудники силовых структур, госслужащие, а также сотрудники оборонно-промышленного комплекса. В больших корпорациях, например в РЖД, есть структуры, которые отвечают за мобилизационные мероприятия, — эти сведения также являются государственной тайной. Всего же речь идет о нескольких миллионах россиян.

Новый закон будет способствовать сохранению госсекретов, считает экс-начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший заместитель секретаря Совета безопасности России Владимир Рубанов.

— Само слово «тайна» подразумевает, что ее надо кому-то доверять, — сказал «Известиям» Владимир Рубанов. — А человек, совершивший умышленное преступление, автоматически выходит из доверия. В то же время за правоприменением этого закона надо установить строгий контроль, чтобы люди не теряли работу из-за необоснованных обвинений.

По мнению управляющего партнера юридической компании BMS Law Firm Алима Бишенова, логика с точки зрения сохранения в тайне национальных секретов в таком решении есть.

— Преступник, действующий с умыслом, несет угрозу общественной безопасности, и допускать его к секретным документам нельзя, — считает он.

Трудности применения

В то же время юристы полагают, что с принятием законопроекта может быть нарушено понятие презумпции невиновности. На практике применить закон будет не так-то просто, говорит учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— До решения суда гражданина нельзя считать виновным в совершении преступления, — рассказал «Известиям» Олег Жердев. — Получается, что без приговора человеку смогут отказать в реализации его конституционных прав.

Кроме того, сам факт отмены доступа к государственной тайне может обернуться против подсудимого. Обвинение сможет на суде указать, что госорганы отказались человеку оформлять доступ к секретным документам, что, безусловно, будет его характеризовать не с самой лучшей стороны, отмечает эксперт.

В теории запрет на допуск к секретам гражданин может опротестовать в суде, отметил Алим Бишенов.

— Как будет складываться эта правоприменительная практика, сейчас спрогнозировать трудно, — отметил эксперт. — Надо ждать судебных процессов.

Под грифом «секретно»

Система классификации документов устанавливается законом «О государственной тайне», который очерчивает круг сведений, подлежащих засекречиванию, допуск лиц к секретной информации, а также меры, применяемые для защиты гостайны. Сейчас устанавливаются три степени секретности сведений, имеющие соответствующие грифы — «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». Документы с грифом «особой важности» содержат сведения в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам государства.

Пометку «совершенно секретно» получают документы, содержащие важные сведения о деятельности министерств или отраслей. Утечка бумаг с грифом «секретно» может нанести ущерб интересам предприятия, учреждения или организации в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-разыскной деятельности.