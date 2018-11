Репетиционный ущерб: окончено следствие по делу миллионера Юрия Тузова

Несколько дней назад ГСУ СК по Москве завершило расследование в отношении мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, обвиненного в вымогательстве и похищении предпринимателя Павла Сурина. Дело готовят к отправке в суд в тот момент, когда в расследовании появились доказательства непричастности коммерсанта к инкриминируемым преступлениям. Сторона защиты считает, что с помощью обвинения в тяжком преступлении у Тузова попросту пытались отнять прибыльный бизнес, связанный с квотами на добычу морепродуктов. «Известиям» стали известны новые подробности резонансного расследования.

Предыстория

Громкий арест одного из крупнейших игроков рыболовной отрасли севера страны случился в декабре прошлого года. Показания на Тузова дали предполагаемые исполнители преступления. Похищение произошло в июне прошлого года.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного следователями СКР по ЦАО Москвы, глава компании «Лоджистикс-Москва» Павел Сурин был похищен неизвестными из офиса фирмы на Спартаковской улице и сильно избит. Его усадили в автомобиль и вывезли за пределы столицы. Там якобы заставили подписать документ, который освобождал компанию Тузова «Норд Пилигрим» от обязательств по векселю на 400 млн рублей.

Тузов_2 Юрий Тузов в зале суда Фото: РЕН ТВ

Сразу после освобождения Сурин обратился в правоохранительные органы. Оперативное сопровождение в расследовании оказывал профильный отдел МУРа по раскрытию преступлений, связанных с оргпреступностью. В течение нескольких месяцев были задержаны предполагаемые соучастники нападения — Валерий Пак, Ваха Джамалдинов, Наталья Валкович, Висит Ингаев и некто Дудаев.

Исполнители, находясь в изоляторе, начинают сотрудничать со следствием и рассказывают про организатора по имени Сергей. Один из них, Висит Ингаев, также сообщает, что знаком с заказчиком. Так оперативники выходят на мурманского предпринимателя Тузова. Его задерживают, доставляют в столицу, где в ходе предъявления к опознанию на него указывает Ингаев.

Спорный вексель

Тузов изначально был под подозрением: бумага, подписанная Суриным, разрешала трехлетнюю судебную тяжбу в арбитражах в пользу «Норд Пилигрима». Так считает следствие, но у защиты мурманского предпринимателя противоположная версия. Преступление было совершено в самый неподходящий для этого момент — когда юристы Тузова добились признания того, что вексель был получен незаконным путем.

Из жалобы стороны защиты:

«На момент совершения преступления в отношении Сурина П.В. Арбитражным судом Мурманской области по делу № А42-2586/2017 было вынесено решение о признании вексельной сделки недействительной. Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 июля 2018 года решение (...) оставлено в силе, кассационная жалоба без удовлетворения».

Чтобы доказать свою непричастность к преступлению, Тузов согласился пройти исследование на полиграфе. 9 августа он прошел его в Управлении криминалистики ГСУ СК по Москве. Эксперт дал заключение о том, что реакция Тузова соответствует его утверждению о том, что никакого отношения к похищению Сурина он не имеет и подписания долговых документов не требовал.

Тузов_1 Офис Юрия Тузова в Мурманске Фото: crimerussia.com

Финансовые претензии Сурина к «Норд Пилигриму» возникли на основании векселя, который странным образом оказался у него на руках. Ценная бумага предназначалась для внутреннего бухгалтерского пользования компании. Как только в «Норд Пилигриме» узнали о ЧП, то поспешили в полицию с заявлением о мошенничестве. После длительного разбирательства даже удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (дело возбуждено 18 июня 2015 года в Следственном управлении УВД по ЦАО Москвы).

Согласно материалам расследования, «неустановленные лица с целью приобретения права на чужое имущество — акции компании Partix Ltd, в количестве 50 тыс. штук на общую сумму 50 тыс. долларов, принадлежащие бенефициарному владельцу компании Patrix Ltd Старцеву (действовал в интересах Тузова. — «Известия») предоставили 27 августа 2013 года в российское представительство компании Wis ООО «Европа Консалтинг» (офис находится на Пресненской набережной, 12) фиктивные документы о смене владельца компании». В результате манипуляций «Европа Консалтинг», уполномоченная регистрировать и управлять оффшорной компанией Patrix Ltd, перерегистрировала акции со Старцева на Павла Сурина. Ущерб от действий преступников следствием был оценен в 1 млн 648 тыс. рублей.

Дело расследовалось чуть меньше четырех месяцев, пока временно исполняющий обязанности замначальника СЧ СУ УВД по ЦАО Чернышев своим решением не отменил постановление о возбуждении уголовного дела. В документе процессуалист ссылается на требование прокуратуры ЦАО, которая посчитала, что «не установлено, кто является фактическим владельцем компании Patrix Ltd и кому причинен ущерб».

Коррупционный поворот

Еще более интересным дело Тузова стало после того, как главный обвиняемый сообщил в ФСБ и СКР о том, что силовики вымогают у него деньги за изменение меры пресечения. Как писал «Коммерсант», якобы предложение о существенной поблажке исходило от Марии Слезкиной — следователя, в производстве которого находилось дело рыбопромышленника. Тузов уверяет, что девушка во время одного из визитов в изолятор написала о размере суммы в 150 млн рублей на бумаге. Дальнейшие переговоры вел по телефону мужчина, представившийся Константином.

Под контролем оперативников ФСБ подследственный согласился на сделку. Имитированные деньги в валюте (€2,1 млн) были переданы предполагаемому сообщнику на Русаковской улице у гостиницы Holiday Inn — в руках сыщиков оказался лишь курьер. Константин перезвонил и пообещал прострелить голову человеку, который вел переговоры от имени Тузова.

Следствие квалифицировало действия неустановленных лиц как мошенничество в особо крупном размере. Однако фигурантов в нем по сей день не прибавилось. Позиция следователя Марины Слезкиной по поводу утверждений Тузова о ее причастности к преступлению также не известна — она уволилась. По данным источника издания, ее разыскивают. К слову, Тузов прошел психофизическое исследование и по делу о мошенничестве. Эксперт зафиксировал, что Тузов, с большой долей вероятности, не врет о том, что следователь Слезкина требовала с него деньги за изменение меры пресечения.

Версия сыпется

Впрочем, вымогательство людей в погонах денег с подследственного (если таковое будет доказано в этом конкретном случае) не всегда может быть связано с его виновностью по уголовному делу. Но в деле Тузова на то, что оно могло быть сфабриковано с целью дальнейшего «развода» миллионера, указывают и другие обстоятельства.

Центральный свидетель в деле — Висит Ингаев, он же главный исполнитель похищения во время допроса 18 июня текущего года — дает дополнительные показания в пользу Тузова. «Как такового похищения [Сурина] не было…» — так начинается допрос обвиняемого. Ингаев, ранее назвавший Тузова заказчиком по делу о похищении, заявил, что потерпевший знал о том, что его похитят. Об этом во время подготовки к преступлению ему и другим предполагаемым сообщникам (Паку и Джамалдинову) рассказал некто Сергей (эта фигура не установлена оперативниками МУРа). Он же тщательно инструктировал исполнителей. В частности, он потребовал, чтобы «факт [похищения] должен был быть виден на камерах наблюдения». Сергей якобы сообщил Ингаеву и Джамалдинову адрес, где находился офис Сурина — один из домов в Спартаковском переулке. Сергей будто бы требовал также засветиться перед нападением на камерах у подъездов — для большей достоверности.

Тузов_5 Здание СИЗО-2 в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На самом же деле сценарий был уже отработан, следует из допроса. Одному из сообщников был заранее известен код от домофона. Всё тот же Сергей посулил предполагаемым сообщникам 1 млн рублей, а после того, как получил согласие — выдал им мобильные телефоны, которыми вероятные похитители и пользовались до и во время «операции». Он же показал похитителям и фото человека, похищение которого нужно было инсценировать, — фото Сурина. «Пройдя в подъезд, Пак В.Е. подошел к щитку, открыв который выключил рубильник. Практически сразу же из квартиры, номер которой я не помню, но могу показать на месте, вышел мужчина, которого мы ранее видели на фотографии, показанной Сергеем».

Поведение потерпевшего в момент нападения Ингаев описывает так: «Сурин оказал минимальное сопротивление, он не кричал, не пытался вырваться, а также на улице были люди, внимание которых Сурин мог бы привлечь, если бы позвал на помощь, однако он никаких действий, направленных на свое освобождение, не предпринимал».

Подготовка к допросу

Далее в своих показаниях Ингаев рассказывает о том, как получилось, что он оговорил Тузова. Он утверждает, что после того, как оказался в СИЗО-2, для следственных действий к нему приходили следователь СКР Слезкина и сотрудник профильного отдела МУРа по борьбе с похищениями Барыльченко, которые предлагали ему досудебное соглашение.

Суть сделки заключалась в том, что он назовет фамилию ранее не известного ему предпринимателя Юрия Тузова как заказчика похищения Сурина. «Я сообщил Слезкиной и Барыльченко, что никогда не видел Тузова и не смогу опознать, на что мне была показана черно-белая фотография Тузова, а затем в день опознания Барыльченко сообщил мне, где именно стоит Тузов и во что он одет». Со слов Ингаева, следователь Слезкина во время встречи в изоляторе сказала, что сама укажет место на Садовом кольце, где якобы 12 июня прошлого года он встретился с Тузовым. Также обвиняемый рассказал, что она предлагала ему убедить других фигурантов расследования — Джамалдинова и Пака — подписать досудебное соглашение. В обмен на снисхождение им нужно было оговорить сына Тузова Никиту — дескать, он предоставил документы, которые подписал в неволе Сурин.

Тузов_3 Никита Тузов Фото: РЕН ТВ

Позднее в ходе очной ставки с Тузовым Ингаев подтвердил свои показания, пояснив, что впервые видит коммерсанта, которого прежде называл заказчиком похищения.

Версия следствия о похищении ранее строилась в том числе на том, что Тузов и исполнители встречались очно для обсуждения деталей преступления 12 июня 2017 года. Однако еще тогда сторона защиты указывала на тот факт, что Ингаев и Тузов не могли видеться в указанный Ингаевым день и час — Тузов в это время был в полете (рейс из Испании в Москву).

Позже алиби будет проверено следствием — согласно официальному ответу ПАО «Аэрофлот» на запрос, Тузов прибыл в аэропорт Шереметьево из Мадрида в 18:16, а спустя два часа в 20:22 вылетел оттуда в Санкт-Петербург. И тем не менее следствие не поспешило снимать с Тузова обвинения в тяжком преступлении. Правоохранителей можно понять — единожды солгавшему веры нет. И тем не менее на Тузова у следователей больше нет ничего. За исключением… расписки Сурина, добытой якобы во время похищения.

Инсайдер?

В деле остается одна важная деталь, свидетельствующая не в пользу обвиняемого Тузова. Это бумага, подписанная Суриным, с отказом от претензий на деньги рыбопромышленника. Ведь она оказалась в распоряжении компании Тузова после похищения.

По словам защитника Тузова адвоката Марины Ярош, расписку Сурина в мурманский офис доставил… юрист Голубев. «Этот человек по странному стечению обстоятельств был знаком с потерпевшим Суриным еще до ситуации с похищением. Следствие располагает показаниями нескольких сотрудников офиса моего подзащитного о том, что бумагу привез он», — рассказала Ярош «Известиям».

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, юрист якобы ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. Позже отбытия наказания он устроился на работу к Тузову.

Тузов_4 Адвокат Тузова Марина Ярош Фото: РЕН ТВ

«Отнять бизнес не так просто. Но если у тех, кто играет за чужую команду, есть свой человек, который знает о том, какие хозяйственные процессы происходят внутри предприятия, — это половина успеха», — рассказывает специалист по борьбе с экономическими преступлениями.

Увы, расследование по делу о вымогательству у рыбопромышленника 150 млн рублей и проверка гипотезы о попытке рейдерского захвата предприятия «Норд Пилигрим» идут не так продуктивно, как подготовка к направлению дела самого Тузова в суд. Тем временем в окончательной редакции ему отведена роль не заказчика, а... подстрекателя к похищению и вымогательству.