Ветеран рэкетирских войн: задержан киллер самарской братвы

Правосудие настигло предполагаемого штатного киллера группировки из 1990-х: спустя 20 лет после двойного убийства задержан Роберт Березин, находившийся всё это время в федеральном розыске. Мужчина, как утверждает следствие, в 1997 году за вознаграждение от своих шефов совершил убийство предпринимателя, задолжавшего солидную сумму. Но перед этим наемник и его предполагаемые сообщники расправились с автомехаником. Человека просто перепутали. Подробности криминальной биографии обвиняемого и кровавая история банды, которой он служил, — в материале iz.ru.

Ошибочка вышла

«Благодаря работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, проводимой совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска, 29 августа 2018 года Березин был задержан на территории города Тольятти и доставлен в Москву», — говорится в сообщении СКР.

Брали немолодого уже бандита (ему 43 года) со спецназом. На всякий пожарный случай. Ведь группировка, в которой состоял Березин, считалась одной из самых кровожадных. Руководил структурой некогда одиозная в Самарской области личность — Игорь Сиротенко.

Но сегодня, когда отгремели канонады бандитских разборок, Березин уже не тот — в Тольятти он вел жизнь затворника, воспитывал дочь. Между тем в 1997 году он лишил возможности воспитывать детей как минимум двух человек, считает следствие.

Киллер_1 Игорь Сиротенко Фото: commons.wikimedia.org

Первое убийство, о котором известно московским сыщикам, тольяттинец предположительно совершил 19 сентября 1997 года на Бутырской улице. Как пишет «Коммерсант», чужую пулю у подъезда дома № 21 получил автомеханик Вадим Шеффель, далекий от каких-либо криминальных разборок. На месте остался пистолет-пулемет «Скорпион» (убийцы произвели не менее 30 выстрелов из оружия). Уже на следующий день стало известно о еще одном заказном убийстве — жертвой стал бизнесмен Александр Гнатюк. С ним расправились, расстреляв из двух пистолетов (стволы также оставлены на месте преступления), на Смольной улице. Погибшие были соседями по подъезду в доме на Бутырской — поэтому киллеры и перепутали цель. Гнатюк же за день до первой трагедии съехал оттуда к жене. Впрочем, это не уберегло его от расплаты.

Следователи установили, что мотивом убийства стала неуплата долга. Гнатюк взял крупный кредит у конторы, связанной с медведковской ОПГ. Бандиты пришли к выводу, что заемщик некредитоспособен, и вынесли ему смертный приговор. За жизнь бизнесмена убийцы получили $10 тыс.

Киллер_4 Гильзы, обнаруженные на месте убийства бизнесмена в подъезде дома на улице Смольной Фото: sledcom.ru

Эти детали стали известны следствию после задержания одного из пособников киллеров в Орле. Он же указал на Березина как на соисполнителя. Его напарником выступил бандит по фамилии Шулепов (умер от передозировки в столице). По этому делу был оправдан человек, организовавший слежку за Гнатюком (его фамилия Салехов). Мосгорсуд счел недостаточными доказательства его причастности к убийствам. Позже Верховный суд отменит этот приговор и вернет дело на новое рассмотрение. Но в 2003 году последовал еще один оправдательный приговор, с которым вышестоящая инстанция согласилась. Не исключено, что показания Роберта Березина повлияют на судьбу того процесса.

Ты чьих холоп будешь?

Как рассказал iz.ru источник, близкий к следствию, Березин был пехотинцем в группировке Сиротенко — недалеким, но исполнительным. Какого-либо веса не представлял. По данным «Московского комсомольца», он служил в строительных войсках, отличался физической силой и буйным нравом. После демобилизации он попал в преступную группировку Сироты (прозвище Игоря Сиротенко). Сиротенковские считаются инициаторами и участниками всех трех «великих рэкетирских войн» в Самарской области. Впрочем, «боевые действия» велись и за пределами региона.

Что же касается столичного заказа, то, по данным сыщиков, Березину его якобы подкинули представители орехово-медведковской преступной группировки. Они практиковали привлечение «внештатных авторов» к казням своих врагов. Соучастники наследили, и милиция довольно быстро вышла на след предполагаемых убийц. Так что в розыск Березин попал почти сразу.

Киллер_3 Задержание Роберта Березина Фото: mzk1.ru

Отгремели канонады бандитских разборок, и Роберт залег на дно. Причем мужчине не пришлось даже покидать родную область — он вел жизнь затворника в Тольятти. Впрочем, правила конспирации нарушал, учитывая, что его повязали у торгового центра.

Эта фигура может пролить свет на многие нераскрытые уголовные дела в Самарской области. В частности, приход Березина в банду Сиротенко приходится на активную фазу противостояния группировки не только конкурентам, но и правоохранительным органам. В 1995 году, в частности, был убит сотрудник РУБОПа Сергей Дичанкин, здорово насоливший группировке и лично ее предводителю Сиротенко. Это преступление осталось нераскрытым.

Золотая отгрузка

Столица отечественного автопрома Тольятти вошла в криминальную историю как Бандоград на Волге. «Жигули» остаются в России одной из самых массовых машин и сегодня, но в 1990-е они составляли львиную долю рынка. То есть тольяттинский «АвтоВАЗ» был практически монополистом на продажу легковушек населению. Завод почти сразу попал под контроль различного рода криминальных структур.

В частности, интерес для рэкетиров представляла отгрузка новеньких «Жигулей» и распределение их по торговым фирмам. Тот, кто имел влияние на эти процессы, ежемесячно получал прибыль в несколько миллионов рублей. Стоит напомнить о том, что до августа 1998 года у рубля была существенно большая покупательская способность, нежели сегодня.

На протяжении десяти лет бандиты враждовали друг с другом, что вылилось в три так называемые «великие рэкетирские войны», в ходе которых было убито, по разным оценкам, от 400 до 100 человек. Не исключено, что задержанный недавно Роберт Березин был свидетелем и участником многих печальных событий того времени.

Киллер_2 Роберт Березин Фото: mzk1.ru

Разгромил группировку Сироты легендарный милиционер — бывший шеф отдела тольяттинского угро, специалист по борьбе с бандитизмом. С именем Дмитрия Огородникова связана самая светлая и в то же время самая горькая страница в истории российской милиции конца ХХ века.

Этот уникальный человек жил службой, не боялся бандитских пуль (несколько раз был тяжело ранен) и презирал криминальных авторитетов. Часто проводил задержания самостоятельно. Но главным достоинством сыщика была принципиальность. Преступники тщетно пытались его подкупить, предпринимали попытки очернить его имя. Но образ жизни офицера не вписывался в портрет коррупционера. Одевался скромно, имел недорогую машину, в командировки ездил плацкартом.

Именно таким способом он, в частности, конвоировал директора подконтрольной Сиротенко фирмы Дмитрия Гребенюка из Москвы в Тольятти. Этот преступник похитил у завода и у своих криминальных патронов $5 млн. Он намеревался поделить их с Сиротой в Москве, а после уехать за пределы страны. Но чемодан, набитый долларами, нашли у Гребенюка и передали государству Дичанкин и Огородников.

Бандитам всё же удалось расправиться с бесстрашным майором, киллеры расстреляли его «Жигули» в 2000 году.