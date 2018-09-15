Джентльмены на даче: кто грабит особняки отечественных селебрити

Звезда отечественного рока Владимир Кузьмин пострадал на текущей неделе от разбойников. По счастью, лишь материально, самого артиста на месте событий не было (он отдыхал в США). Нападение было совершено на рабочего, дежурившего в загородном доме музыканта в Солнечногорском районе Подмосковья. Грабители роскошных коттеджей не только не боятся, а намеренно подыскивают особняки именитых собственников для своих преступлений, считают сыщики. И Владимир Кузьмин далеко не первый в ряду звездных пострадавших. Подробности — в материале портала iz.ru.

О неприятностях в своем особняке Владимир Кузьмин узнал 11 сентября от разнорабочего, который занимался мелким ремонтом в строящемся домовладении. По данным «Московского комсомольца», сам музыкант в это время находился в деловой поездке по США вместе со своей подругой. Строитель по имени Лаша сообщил Кузьмину, что на его дачу влезли неизвестные и, угрожая расправой, потребовали, чтобы он указал, где находится сейф с деньгами, и открыл его (вероятно, Кузьмин доверял помощнику по хозяйству).

кузьмин Певец Владимир Кузьмин Фото: РИА Новости/Виталий Безруких

Преступникам достались около 10 млн, хранившихся в тайнике. Это стало известно после того, как на дачу певца приехал его доверенное лицо. Друг семьи обнаружил, что сейф пуст, а звонивший работник исчез. Лаша перестал выходить на связь и не появлялся по месту своего временного пребывания в подмосковной Балашихе. Сыщики не исключают, что сообщивший о краже Кузьмину строитель может быть причастен к хищению средств. Заявление в полицию написала дочь исполнителя, так как сам он на момент событий не мог срочно вернуться на родину.

За высоким забором

Кузьмин обосновался в поселке «Общественник» три года назад и принялся за масштабную стройку. Местные жители вовсе не считают свой населенный пункт каким-то особенным, элитным. Из «знати» помимо Кузьмина — адвокат и врач. Дом исполнителя находится на участке, окруженном высоким забором из гофрированного металла. Многие сельчане вообще не знали, что живут по соседству со звездой. Те из них, кто встречался с Кузьминым, отмечают, что исполнитель всегда вел себя скромно, ни в чем предосудительном замечен не был.

«Летом прошлого года он часто в Москву сам на мотоцикле ездил. Несколько раз я его даже встретил пешком — он к магазину шел поутру. Любезный такой, абсолютно адекватный мужчина», — рассказал «Вечерней Москве» местный житель. По его словам, в поселке кражи происходят частенько — только за летний сезон воры обчистили четыре домовладения, причем похитили не только ценности и деньги, но и строительные инструменты.

Владимир Кузьмин Владимир Кузьмин Фото: vladimirkuzmin.org

Часто в мелких кражах из пригородных особняков роль наводчиков исполняют те, кто когда-то делал ремонт или другие работы на приусадебном участке. Особенно этим грешат обиженные хозяином строители. Часто злоумышленники из числа гастарбайтеров сообщают подробности о том, что ценного хранится в доме работодателя, после того как сами выезжают из России, чтобы обезопасить себя.

«Бывает, что дачи грабят и обворовывают асоциальные личности из числа местных жителей. Но, как правило, в этих случаях речь идет о нападениях несерьезных шаек. Такие довольно часто попадаются полиции. Сегодня в распоряжении криминалистов лаборатории, способные оперативно провести генетическое исследование. Поэтому простая проверка ранее привлекавшихся за хищения лиц в районе помогает раскрыть преступление в течение нескольких дней», — рассказывает сыщик из Подмосковья.

Охотники за большим кушем

Когда речь идет о хищениях из домов сильных мира сего, за дело берутся ребята посерьезнее, чем деревенские крадуны или приятели вороватых строителей. Речь идет об устойчивых преступных группах. Численность одной такой бригады доходит до нескольких десятков человек. Сообщники всегда тщательно подбирают место преступления, наблюдают за объектом с помощью современных технических средств — квадрокоптеров, скрытых камер.

«Бурные строительные работы часто становятся сигналом для представителей криминального мира. Благодаря современным геолокационным сервисам, доступным каждому человеку через интернет, воры имеют возможность наблюдать за тем, как протекает стройка того или иного солидного частного дома, с помощью спутников. В логике им не откажешь — там, где много строят, хозяин должен иметь при себе большие суммы в наличных, чтобы расплачиваться с поставщиками материалов, стройбригадами, мастерами. Речь часто идет о миллионах рублей», — рассказал порталу iz.ru представитель профильного подразделения МВД по борьбе с грабежами и разбоями.

Хищения из жилища считаются главной доходной статьей грузинских и молдавских этнических преступных группировок. Несколько лет назад криминалитет бросил свои силы на Европу с ее благополучным зажиточным населением, но успешная борьба с мафией в Италии, Молдавии и особенно в Испании заставляет профессиональных домушников и разбойников возвращаться в Россию, преимущественно — в Московскую область, считает собеседник портала iz.ru.

дома Коттеджи в Московской области Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Их в первую очередь интересует Подмосковье с его роскошными дачными поселками. Москва — вне интересов профессионалов из-за системы «Безопасный город», окутавшей мегаполис сотнями тысяч камер наблюдения», — рассуждает специалист.

По его словам, при всей кажущейся неприступности частных владений, высокие заборы, шлагбаумы и суровые охранники создают проблемы разве что небогатым соседям. Профессионалы разбойного ремесла способны обезвредить целую группу секьюрити, как говорится, без шуму и пыли.

Одну из таких банд, сформированную из этнических молдаван, несколько лет назад обезвредили сотрудники МВД. В составе группы были профессиональные спортсмены-единоборцы, которые без труда скручивали охрану.

Если же речь идет о краже, когда применение насилия преступниками исключено, то наиболее опытными в этом деле считаются грузинские ОПГ. Они действуют незаметно, ловко, без свидетелей. Как настоящие ниндзя.

В профессиональных группах есть люди, которые знают, что нужно брать из дома богача. Эти «специалисты» отличат дешевую китайскую бижутерию от брендовой ювелирки и разбираются в дорогих часах. Мало того, сегодняшний тренд домушников — похищать модные вещи, цена которых доходит до десятков тысяч рублей (обувь, сумки, чемоданы, джинсы, галстуки). Это эффективнее, чем тащить громоздкую аппаратуру, которая стоит столько же, если не дешевле.

Не боятся резонанса?

Есть мнение, что преступники избегают домов известных людей из-за того, что поднимется шум и на поимку виновных будут брошены лучшие силы полиции. Увы, практика говорит о том, что вес человека в обществе для серьезных преступников, напротив — признак грядущего большого улова. Они верят в свою безнаказанность и, увы, не безосновательно.

«Нужно учитывать, что с официальным заявлением о хищении нескольких десятков миллионов в полицию придет далеко не каждый высокопоставленный потерпевший. Ведь могут возникнуть вопросы, откуда у человека доходы и так далее. Часто это взятки или деньги от другой преступной деятельности. Иногда воры или разбойники рассказывают, как брали дома высокопоставленных чиновников, но заявлений по этим фактам мы не находим», — рассказал другой источник портала iz.ru.

парфюм Фото: Depositphotos

Воры не боятся нападать даже на жилища генералов-силовиков. Так, в 2015 году кража произошла в подмосковной резиденции генерала МВД Романа Зайцева (на сегодняшний день возглавляет рязанскую полицию). Как сообщал Life, трехэтажный шикарный особняк, где произошло преступление, находился в элитном поселке «Бельгийская деревня» в Новой Москве. Украли немного — брендовые духи и несколько бутылок дорогого спиртного. К слову, по данным издания, средняя стоимость коттеджа в этом поселке составляет около 50–60 млн рублей.

Так называемая банда Николы Греку (мужчина обвиняется в бандитизме в составе преступной группы), как считает следствие, причастна к нападению в 2015 году на особняк коммерсанта, которому приписывают создание и руководство Солнцевской преступной группировки. Удивительно, но по данным источника портала iz.ru, знакомого с ситуацией, разбойники знали, к кому пришли, и это их не остановило.

В том же году молдавские разбойники совершают дерзкое нападение на загородную резиденцию ресторатора Меди Дусса, владельца сети ресторанов La Maree. Напомним, этот человек фигурирует в антикоррупционном расследовании по делу бывшего полковника Дмитрия Захарченко.

Эстрадные потерпевшие

Но чаще других в криминальные новости попадают успешные артисты. Пострадали от рук дачных воров и грабителей Эммануил Виторган, Владимир Винокур, Геннадия Хазанова.

Но, пожалуй, самым громким и дерзким таким хищением считается разбойное нападение на загородный дом шоумена Александра Цекало в Красногорском районе Подмосковья в 2008 году. Продюсера, его жену и домработницу связали, угрожая пистолетом, а из дома похитили 7 млн рублей и ценные вещи общей стоимостью около 12 млн рублей. Во время налета в жилище находилась новорожденная дочь Цекало.

цекало Продюсер Александр Цекало Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По счастью, никто не пострадал. Разбойников поймали год спустя — ими оказались трое граждан Молдавии. В ходе следствия выяснилось, что преступники причастны еще к двум десяткам нападений по схожему сценарию.