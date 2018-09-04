Блатной романтик: почему суд над бардом Новиковым вряд ли закончится

Бард Александр Новиков планирует выступить в Москве, несмотря на подписку о невыезде, выданную екатеринбургским судом. Да и дело его о мошенничестве в особо крупном размере прокуратура отказалась передавать в суд. Пайщики, которые шесть лет ждут жилье, обещанное компанией Новикова, таким положением дел недовольны. Подробности — в материале портала iz.ru.

Свободу бардам

Билеты на концерт Александра Новикова, который пройдет осенью в Кремлевском дворце, стоят от 2,5 тыс. рублей до 15 тыс. И самые дешевые раскупили в тот же день, когда певец анонсировал выступление. Выступать в столице ему совершенно не мешает то, что с декабря 2016 года он находится под подпиской о невыезде в Екатеринбурге.

novikov1 Певец Александр Новиков выступает на церемонии вручения премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском дворце Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Год назад он уже выступал в Кремле в день рождения. Уехать ему разрешили следователи, мотивировав тем, что «концертная деятельность Новикова — это его основная деятельность». Правда, когда он после концерта еще месяц не появлялся в Екатеринбурге, в СУ СК по Свердловской области от комментариев отказывались.

А в начале 2017 года Новиков и вовсе улетел из России в ОАЭ. «Я нахожусь на отдыхе в Арабских Эмиратах. Вы должны знать, что подписка о невыезде — это не ограничение передвижений человека в принципе. Просто я обязан уведомлять о месте своего нахождения: куда улетел, когда вернусь», — сказал он тогда журналистам.

Руководителю уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимуру Хутову такое объяснение показалось странным. «Согласно ст. 102 УПК РФ, подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит, в частности, в письменном обязательстве подозреваемого/обвиняемого не покидать место жительства без разрешения. Поэтому слова Новикова нельзя назвать корректными — передвижения при подписке носят разрешительный характер, а не уведомительный. Причем на практике добиться выезда за границу очень сложно, так как следователи могут отказать на основании подозрений в том, что лицо может скрыться. Что касается передвижений по работе, то это решается так же — путем обращения к следователю или судье», — отметил Хутов в разговоре с порталом iz.ru.

Пока Александр Новиков гастролировал, пайщики учрежденной им и бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым компании ждали жилья, в которое вложили около 150 млн рублей. Стройка началась в 2008 году и остановилась к 2011-му. По мнению следователей, суммарный ущерб 65 пайщиков и юридического лица — потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) «Бухта Квинс» составил 54,3 млн рублей.

Свердловский альбион

10 лет назад Александр Новиков вместе с сыном Игорем, бывшим областным чиновником Шилимановым и риелтором Ларисой Ассоновой решили построить элитное жилье на берегу екатеринбургского озера Шарташ. «Жители «Бухты Квинс» — это свободные люди, которые в центре современного мегаполиса смогут обеспечить себе комфорт загородной резиденции. Сдержанный английский классический стиль, выраженный в архитектурном облике домов, в малых архитектурных формах, в отделке фасадов и элементах благоустройства прилегающих территорий. За основу архитектурного образа принята архитектура вилл Лондона», — анонсировали проект «Бухта Квинс».

novikov2 Александр Новиков во время интервью журналистам на территории коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Первые жильцы должны были заселиться в 2012 году, но к тому моменту не был достроен ни один дом. Оказалось, что полученных от пайщиков денег не хватило. Те ходили по инстанциям, даже устраивали голодовку. Но безуспешно. И об истории забыли на четыре года.

Вспомнили в конце 2016 года, когда Новиков рассорился с Ларисой Ассоновой — к слову, последствием того конфликта стал четырехлетний тюремный срок, который она сейчас отбывает.

«Риелтором Александра Новикова и Михаила Шилиманова по другим бизнес-проектам была их близкая подруга Лариса Ассонова, —рассказывал «КП–Екатеринбург» Дмитрий Рожин, юрист, услугами которого пользовалась Ассонова. — Но однажды у них произошел конфликт по другим землям. Компания Новикова «Светояр» ранее выкупила у государства земли сельхозназначения за 20 млн рублей. Затем риелтор Ассонова продала 1/6 этого участка за 14 млн рублей. Это возмутило Шилиманова и Новикова, которые стали утверждать, что эти земли стоят чуть ли не 100 млн. Они посчитали, что риелтор подделала документы и без их согласия провернула махинацию».

Лариса Ассонова стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество». А в отместку предоставила следствию документы по «Бухте Квинс», которые дали ход новому уголовному делу. По ее версии (Новиков утверждает, что она клевещет), руководили выделением денег на строительство «Бухты Квинс» из фонда жилищного кооператива и получали эти деньги в качестве застройщиков одни и те же люди: Александр Новиков, его сын и Михаил Шилиманов. Таким образом они могли контролировать финансовые вложения и проводить стройку по завышенным ценам, часть денег оставляя в своем кармане.

В декабре 2016 года певцу и его партнеру — бывшему чиновнику предъявили обвинения в хищении средств пайщиков. Новикова отправили под домашний арест, Шилиманова — в СИЗО. Однако еще до конца года обоих отпустили под подписку о невыезде. За Новикова вступились друзья, сын Владимира Высоцкого Никита и певец Владимир Пресняков-старший.

Соучастница без участников

В ноябре 2017 года Сысертский районный суд Свердловской области вынес решение по делу «Светояра» — тому, из-за возбуждения которого Лариса Ассонова решила заговорить о «Бухте Квинс». Она была приговорена к трем годам лишения свободы, как и другие учредители компании «УК Уктус» Иван Обухов и Виктор Новиков (однофамилец барда). Суд пришел к выводу, что сделка между компанией барда («Светояр») и компанией его однофамильца («УК Уктус») была проведена без ведома артиста.

К тому моменту Виктор Новиков уже вышел по УДО. Иван Обухов должен освободиться из колонии в ближайшее время. А Ассонова села. Более того, к трем годам общего режима по этому делу добавился четвертый. В мае 2018 года она была признана соучастницей махинаций по делу о хищении средств пайщиков «Бухты Квинс». Непонятно только, соучастницей кого. Александр Новиков и Михаил Шилиманов до сих пор остаются под подпиской о невыезде — судя по графику гастролей барда, это ему ничуть не мешает. И они могут так и не попасть на скамью подсудимых.

novikov4 Зиля Булатова в суде Фото: youtube.com

Это обстоятельство не дает покоя председательнице ПЖСК «Бухта Квинс» Зиле Булатовой. 31 августа она вышла в одиночный пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Так она выразила несогласие с решением надзорного ведомства, которое отказалось передавать в суд материалы дела против барда и его бизнес-партнера.

Из документа, подписанного зампрокурора Свердловской области Александром Чернышевым, следует, что конкретные обстоятельства дела не соответствуют собранным доказательствам, да и доказательства вины обвиняемых следствием не установлены.

В частности, прокуратура заметила нестыковки в цифрах. В обвинительном заключении говорится, что на строительство «Бухты Квинс» было собрано 134,6 млн рублей. В том числе 133,85 млн рублей — это деньги пайщиков. Согласно проведенной по указанию следствия судебной строительно-технической экспертизе, из этих денег на строительство жилья было израсходовано 87,34 млн рублей. При этом Новикову и Шилиманову вменяется в вину хищение 54,3 млн рублей. Таким образом, расходы на строительство в сумме с похищенным (141,6 млн рублей) превышают сумму собранных средств.

Указали следствию и на то, что дело в основном построено на показаниях Ларисы Ассоновой. В прокуратуре считают, что у нее есть причины для оговора бывших руководителей.

Более того, в постановлении об отказе в утверждении обвинительного заключения говорится, что Новиков сам выступал в проекте как инвестор. Он предоставил под строительство жилого комплекса свою землю и должен был получить за нее здание яхт-клуба и гостиницы. Однако ни то, ни другое в отличие от домов для пайщиков до сих пор не построено. Соответственно барда можно считать пострадавшим.

Зиля Булатова со всеми этими доводами не согласна. Она считает, что прокуратура заняла странную позицию. Все возможные нестыковки не помешали вынести приговор Ассоновой в мае, напоминает она.

novikov3 Недостроенные дома в «Бухте Квинс», январь 2017-го Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Среди прочего Булатова дала объяснение противоречию в цифрах. В разговоре с изданием Znak.com она напомнила, что помимо домов для пайщиков на участке строилось еще несколько таунхаусов и коттеджей. «Первоначально их инвестором выступал бывший партнер Новикова и Шилиманова [Владимир] Клинов. Это не были деньги пайщиков. Но в рамках судебной строительно-технической экспертизы провели оценку всех строительных работ на площадке. Из общей суммы в 87 млн рублей на наш домик приходится только около 30 млн. С учетом вменяемой Новикову и Шилиманову суммы похищенного в 54 млн рублей это меньше того, что собрали с пайщиков», — сказала председательница ПЖСК.

Вообще отношения Булатовой и Новикова накалились уже давно. Незадолго до пикета она даже заявила о готовности людей устроить акт самосожжения, если артист избежит ответственности по уголовному делу о хищении у них денег. Тот в ответ предложил ей сесть на кол. «Очень правильное решение. Но затратное — нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А еще лучше — в выгребную яму, о которой она так сильно печется. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут», — написал бард на своей странице в Facebook.

Кстати, Зиля Булатова, как, похоже, и все участники этой истории, сама фигурантка уголовного дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы. В январе 2018 года ей вменили «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и обвинили в самовольном распоряжении денежными средствами пайщиков, ранее вышедших из состава кооператива. Кроме того, в конце апреля в отношении нее были возбуждены дела по статьям «Вымогательство» и «Растрата».

Суды не остановить

Абсурдности ситуации добавляет то, что дома, хоть и шесть лет спустя, все-таки оказались достроены. 21 мая 2018 года в своем Instagram Александр Новиков написал, что люди скоро смогут заселиться. Правда, позднее региональный минстрой уточнил, что застройщики сдавали документы для получения нового разрешения на строительство в коттеджном поселке, но их вернули на доработку.

novikov5 «Бухта Квинс» в июле 2018-го Фото: facebook.com/Александр Новиков

А 30 июля Новиков выложил в Facebook фотографии коттеджного поселка и написал, что строительство завершено. И департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области будто бы подписал заключение о соответствии построенного объекта. Впрочем, до сих пор нет информации, что региональными властями выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Без этого документа заселение домов невозможно.

Если дома все-таки будут переданы пайщикам, у силовых органов вообще появится основание для прекращения уголовного преследования Новикова и Шилиманова из-за хищения средств. Но откроется возможность для новых исков от пайщиков.

За последние годы в России значительно выросло количество судов из-за срывов сроков строительства. Причем размер претензий варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. И суды в большинстве случаев встают на сторону истцов, хоть и сокращая размер неустойки в несколько раз. «Рост таких судебных споров при наличии просрочки сдерживается лишь ленью участников долевого строительства: после того как желаемый объект наконец получен, многие успокаиваются и прощают провинившемуся застройщику все обиды, не желая далее ввязываться в судебные тяжбы. Но, конечно, выбор дольщика в такой ситуации должен определяться во многом длительностью допущенной просрочки, а следовательно, и суммой неустойки, о взыскании которой может идти речь», — говорила «Газете.ru» Евгения Лим, старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн».

Размер неустойки, которую застройщик по закону обязан выплатить, рассчитывается по следующей схеме: за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования российского Центробанка, действующей на день исполнения обязательства, помноженная на цену квартиры, указанную в договоре. Например, при просрочке на год за квартиру стоимостью 3 млн рублей застройщику придется выплатить порядка 800 тыс. рублей.

Из этого расчета одна из пайщиц, которая хотела сделать дочке подарок на окончание университета и вложила в квартиру в «Бухте Квинс» 1,5 млн рублей, вправе предъявить к шансонье претензии на 2,4 млн рублей.