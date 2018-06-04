Монетный вор

В конце мая в Республике Марий Эл был зафиксирован всплеск активности фальшивомонетчиков — сразу в нескольких местах были обнаружены фальшивки номиналом 100 рублей и 5 тыс. рублей. Между тем преступники пока ничего нового не изобрели — они пользуются разработками злых гениев прошлого. Портал iz.ru и авторитетный борец с оборотом липовых денег вспоминали самых опасных российских фальшивомонетчиков XXI века.

Как перекрывали «Южный поток»

Одной из самых успешных спецопераций по борьбе с фальшивомонетчиками в новейшей истории России стал «Южный поток». Подозреваемых взяли в разработку в 2010 году, а первые приговоры начались уже в 2013-м.

— Нам удалось выявить несколько групп, которые занимались изготовлением и сбытом крупных партий купюр, — рассказывает старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУЭБиПК МВД России Алексей Журавлев, — Производство они организовали в столице. На первом же обыске мы обнаружили около 40 млн фальшивых рублей, принтеры и прессы.

Однако после ликвидации первой группировки печать подделок продолжилась — у сообщников задержанных была копия эскизов и инструкции по изготовлению фальшивок на флешке.

— У второй группы мы изъяли около 16 млн напечатанных на принтере рублей, — говорит Журавлев.

По его словам, купюры, изготовленные участниками этой ОПГ, всплывали в течение нескольких последующих лет.

купюры_1 Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Один из них бежал из Москвы в Краснодарский край на олимпийскую стройку. Преступник расплатился поддельной купюрой, после чего на него вышли сыщики. В его жилище нашли еще несколько фальшивок. «До сих пор не понимаю, зачем он хранил их при себе?» — удивляется собеседник портала iz.ru. Фигурант был выходцем из Дагестана, поэтому спецоперация переместилась в северокавказскую республику.

В селе Комсомольском сыщики нашли цех с оборудованием для резки, прессования и перфорирования бумаги. А деньги печатались в Махачкале.

Всего за решетку были отправлены почти два десятка фальшивомонетчиков. Как писала тогда «Российская газета», преступники готовили подмену крупной партии денег в одном из коммерческих банков. Во время обысков полиция изъяла четыре готовых линии для печати денег, десятки штампов и печатей подразделений ФМС, огнестрельное оружие. Часть вырученных средств преступники направляли на финансирование экстремистов на Северном Кавказе. К слову, автором этой успешной операции был Денис Сугробов, бывший руководитель антикоррупционного главка МВД (позже генерал был привлечен к уголовной ответственности и осужден за организацию преступного сообщества и превышение должностных полномочий).

— Несмотря на то что все проходившие по делу фальшивомонетчики находились в местах лишения свободы, в 2015 году купюры, изготовленные по той же технологии, вновь дали о себе знать. Мы предполагаем, что у неизвестных следствию сообщников осталась еще одна флеш-карта... — рассказывает Журавлев.

Братья из Армении

Пятитысячными купюрами пытались в начале текущего десятилетия наводнить столицу два брата — выходцы из Армении.

В 2010 году старший из братьев попался борцам с экономическими преступлениями, но уже спустя два года ему удалось освободиться. Он принялся за старое.

— Мужчина специализировался на купюрах с крупным номиналом. Он печатал пятитысячные купюры, а также пробовал изготавливать армянские драмы. В его компьютере я впервые в России увидел заготовку для печати купюры в 100 евро. Но, увы, доказать, что он печатал европейскую валюту, нам не удалось, — рассказывает Журавлев.

купюры_1 Фальшивые купюры Фото: Иван Петров

Братья не производили впечатление богатых людей. Они жили на съемных квартирах, там же, где печатали свои деньги. Ездили на скромных автомобилях, не шиковали в быту.

Тем не менее аферистам удалось собрать вокруг себя целое преступное сообщество. В итоге Люблинский суд назначил членам банды фальшивомонетчиков суровое наказание от 8 до 13 лет колонии.

Темное прошлое адвоката

Одним из ярких представителей в мире фальшивомонетчиков последних 15 лет стал Геннадий Нефедовский. Прежде всего он прославился тем, что сбывать подделки ему помогали в основном женщины, которых он умел расположить к себе. Сообщницы Геннадия наводнили фальшивками регионы Центральной России — в первую очередь Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области.

Нефедовский — выпускник Рязанской академии ФСИН. Ему не давала покоя мысль быстро разбогатеть. Геннадий хорошо знал методы, которые используют в работе правоохранители, и рассчитывал провести полицию, используя для реализации большие группы сбытчиков.

— Он считается пионером классической схемы сбыта поддельных купюр с помощью так называемых дропов. Практически вся его команда состояла из девушек, — рассказывает Журавлев.

Нефедовский обладал мужской харизмой и без труда вербовал наивных дам, а потом предлагал подзаработать.

— Свою знакомую он посвятил в непосредственный процесс изготовления купюр. Тысячных купюр в то время еще не было — печатали пятисотенные, — рассказывает сыщик.

купюры_1 Специалист лаборатории технической экспертизы документов исследует фальшивые банкноты Фото: РИА Новости

Девушка не устояла перед обаянием афериста. В ее задачу входила очистка в фоторедакторе качественно отсканированной купюры от посторонних царапин, грязи и прочих дефектов.

Дальнейшее было делом техники. Сообщницы Геннадия расплачивались крупной (по тем временам) купюрой за скромную покупку-безделушку. Сдачу с сотни они оставляли себе, а 400 рублей шло главарю.

В итоговом деле бригады Нефедовского объединились 900 уголовных дел со всей России. Судили шайку из 12 человек по месту первого доказанного сбыта — в Ельце Липецкой области.

— Над поимкой группы Нефедовского работало огромное количество сотрудников полиции из многих регионов, но медаль дали мне — я же из Центрального аппарата МВД, — иронизирует над своей далеко не последней ролью в расследовании Журавлев.

После отбытия наказания в колонии Нефедовский сумел получить статус… адвоката и теперь оказывает правовую помощь по уголовным делам.

Забытый претендент на первенство

Самым известным отечественным фальшивомонетчиком считается недавно скончавшийся уголовник Виктор Баранов. Его криминальный талант расцвел при советской власти. Художник и изобретатель-самоучка сумел кустарным способом наладить печать фальшивых советских денег высокого качества. Баранова задержали в 1977 году с чемоданом поддельных банкнот, а потом обнаружили его лабораторию. По мнению Журавлева, Баранова все-таки обошел более серьезный конкурент.

— Есть такой дагестанец азербайжданского происхождения Рамазан Долдолов — умелец-самородок. Он получил внушительный срок в одной из республик Советского Союза. После отбытия наказания вернулся в Дагестан. Мы вышли на него в 2012 году. Причем поймали его по чистой случайности, — рассказывает Журавлев.

У преступника возникла бытовая ссора с сожительницей, а соседи вызвали полицию. Наряд выехал на место дебоша и с удивлением обнаружил в жилище типографию по производству денег.

купюры_1 Ориентировки на подозреваемых в фальшивомонетничестве Фото: Иван Петров

— Рамазан был очень опечален тем, что Баранов так разрекламирован, а он — в тени, — рассказывает Журавлев. — Он гордился тем, что непростой жулик, с его слов, — даже вертолеты проектировал в Турции. Хвастал тем, что его фальшивые купюры не отличались от настоящих даже по весу. Он был настолько увлечен процессом, что постоянно экспериментировал, пытался довести свои подделки до совершенства.

Стоит пояснить, что привлечь человека за изготовление поддельной купюры практически невозможно, ответственность наступает лишь при попытке сбыта.

— Долдолова мы привлекли к уголовной ответственности с большим трудом — у него нашли много различных клише под печать банкнот, оборудование, но напечатанных с их помощью денег в квартире не было. Обнаружилось несколько подделок — 100 долларов, но клише под них Долдолов не хранил. И все-таки нам удалось найти идентичную подделку в одном из банков. Эксперты нам дали заключение, что фальшивка изготовлена Долдоловым на его оборудовании. Так удалось осудить его повторно, — говорит сыщик ГУЭБиПК.