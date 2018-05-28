Те еще художества

Центральный банк России на текущей неделе презентовал памятную 100-рублевую банкноту на полимерной основе, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года. У новых купюр появились новые индивидуальные особенности и даже QR-код со ссылкой на сайт банка. К дополнительным мерам безопасности прибегают в надежде защититься от фальшивомонетчиков, которые продолжают совершенствоваться в своем криминальном ремесле. В рамках цикла публикаций, посвященных 100-летию образования органов внутренних дел, о проблеме подделки денежных знаков порталу iz.ru рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Журавлев.

Полковник Журавлев почти 15 лет борется с изобретательными жуликами, способными «нарисовать», «напечатать», «склеить» себе целое состояние, не выходя из дома. Без него не обходилась ни одна крупная операция по ликвидации группировок фальшивомонетчиков, он автор методических материалов и рекомендаций по борьбе с этим преступлением.

Имитация

Одно из условий, способствующих распространению фальшивомонетничества, — доступность высокотехнологического оборудования: принтеров, качественных расходников, бумаги и простота их использования, считает эксперт.

«Во-первых, современные струйные принтеры обладают очень высоким разрешением, во-вторых — хорошей цветопередачей, в-третьих — есть водонерастворимые и даже цветопеременные чернила», — вводит в курс дела Журавлев.

Преступникам сегодня не нужны клише, они обходятся прессами, на которых сымитированы знаки для слепых, герб Банка России, радужная полоска и выпуклая надпись: «Билет Банка России». Специальные формы они изготавливают даже из дерева.

фальшивые_1 Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Самая распространенная подделка — «склейка» из двух напечатанных листов специальной тонкой бумаги (на одном — купюра или купюры с лицевой стороны, на другой — с оборотной). Компоненты преступники заказывают в том числе почтой из зарубежья. В качестве клея используют обычный ПВА. «Со временем такие фальшивки желтеют из-за свойств клея, поэтому партию поддельных купюр злоумышленники стараются реализовать как можно быстрее», — говорит Журавлев.

Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей — самые подделываемые. Оперативники предполагают, что первоначально технология подделки с помощью струйных принтеров была разработана в Дагестане, а уже оттуда разошлась по другим регионам. Изготовленные таким способом фальшивки наводнили банки в середине прошлого десятилетия. И по сей день банкиры отлавливают по несколько сотен, а то и тысяч поддельных купюр ежедневно.

По данным Центробанка, в 2017 году из оборота было изъято 45 313 поддельных купюр и монет Банка России: пятитысячных из них — почти 27 тыс., тысячных — чуть больше 17 тыс. Всего же фальшивомонетчики изготовили фальшивок на общую сумму свыше 152 млн рублей.

Логистика криминала

Чаще всего подделка выявляется после инкассации. «Сегодня, к нашей радости и к несчастью для преступников, приватности при совершении операций в магазинах и у терминалов всё меньше. Особенно в крупных городах, как Москва, где практически каждый метр просматривается видеокамерами», — рассказывает Журавлев.

Полиция ведет активную профилактическую работу с сетевыми супермаркетами, заставляет руководителей обучать кассиров выявлять подделки, добивается установки средств техпроверки купюр на кассах. «Это приносит свои плоды — довольно часто купюры с признаками подделки выявляют в магазинах, и это позволяет быстрее вычислить подозреваемых», — говорит Журавлев.

По данным сыщика, наиболее часто злоумышленники сбывают банкноты в аптеках, на бензозаправках, в винных магазинах и, если речь идет о регионах, в сельпо или небольших продмагах.

«Рядовой гражданин может стать обладателем поддельной купюры — при продаже вещей через интернет-барахолки. Преступники в этих случаях назначают встречу где-нибудь в плохо освещенном месте, например, в подъезде, вечером, как правило, не торгуются — дают, сколько просит продавец. А дома обнаруживается обман», — говорит Журавлев. Случается, что крупную партию фальшивок сбывают человеку при продаже автомобиля.

Отдельная категория жертв фальшивомонетчиков — сельхозпроизводители. «В период сбора урожая, осенью, преступники под видом оптовиков колесят по селам и скупают продукцию. Расплачиваются подделками. Далеко не всегда речь идет о том, что все купюры поддельные, но фальшивками «разбавляют» денежную массу», — говорит оперативник.

Для фермеров это особенно обидная ситуация: часто бывает, что выручку от продажи производитель хранит в тайнике несколько лет, а потом, когда деньги становятся остро необходимы, выясняется, что в сундуке — бумага.

Как защитить себя

Полицейский советует читателям назначать встречи в людных местах, где имеются видеокамеры и многолюдно, чтобы в случае обмана можно было бы установить преступника. «Торговый центр, к примеру, отличный вариант», — говорит Журавлев.

По словам эксперта, даже старые счетчики, способные распознать подделку по четырем машиночитаемым признакам, — вполне надежная защита от аферистов.

«Иногда достаточно просто начать проверять внимательно стопку банкнот, чтобы обезопасить себя. Преступники реагируют на подозрительность очень остро — под различными предлогами попытаются сорвать сделку и скрыться», — говорит Журавлев.

Хотя жулики и научились неплохо имитировать банкноты, некоторые знаки защиты им неподвластны. Речь, например, о кипп-эффекте — это скрытое изображение символов. На орнаментальной ленте российских купюр при рассматривании под острым углом видны буквы «РР». В зависимости от ориентации купюры литеры будут выглядеть светлыми на темном фоне или наоборот — темными на светлом. «Этот признак ни один фальшивомонетчик пока не сымитировал», — рассказывает полицейский.

Из жертвы — в злодеи

Бывает, что человека обманули — у него в руках фальшивка... Фатальная ошибка в подобном случае попытаться «пристроить» куда-нибудь эту купюру.

«Человек, понимая, что у него в руках поддельная купюра, идет сбывать ее, чтобы уменьшить свой материальный ущерб — эти действия образуют состав преступления. То есть жертва фальшивомонетчиков сам становится преступником. Не все люди это до конца осознают... Нужно отдавать себе отчет в том, что потеря суммы несопоставима с перспективой попасть за решетку. Закон предусматривает до восьми лет колонии за такие действия. Если судья проявит гуманизм, то срок могут дать небольшой или даже условный, но, помимо колонии, у гражданина будет еще и судимость за тяжкое преступление, которая будет снята только через 10 лет после освобождения», — говорит оперативник.

Еще лет 20 назад фальшивомонетничество относилось к государственным преступлениям, поскольку деньги являются таким же символом государства, как герб, гимн, флаг. Государство обладает естественной монополией на производство денег. Изготовление денег — фактически присвоение себе функций государства, то есть посягательство на государственный суверенитет. В 1996 году законодатель отнес преступление к разряду экономических, но сроки остались прежние.

Нелюбимая валюта фальшивомонетчиков

Чуть больше 5% от общей массы фальшивок, обнаруженных в 2017 году финансовыми учреждениями и полицией, — валюта. Львиная доля поддельных банкнот — доллары США (изъято 2343 купюры). В десять с лишним раз реже попадаются поддельные евро. И лишь одна поддельная иена попала в руки правоохранителей.

По словам Алексея Журавлева, доллары подделывают по тем же технологиям, что и наши купюры. «Любопытно, что на некоторых зарубежных сайтах продаются даже наборы «для изготовления евро», «для изготовления долларов». Все необходимые краски, бумага — в комплекте. Разумеется, качество таких фальшивок не ахти какое», — говорит собеседник iz.ru.

Стоит отметить, что преследование по закону лиц, подделывающих и сбывающих валюту зарубежных стран в России, осуществляется согласно Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года. Советский Союз присоединился к ней в 1931 году.

Менялы из числа бедняков

Участились случаи, когда фальшивки приобретаются посредством закладок через Даркнет (по аналогии с приобретением наркотиков). «Того, кто продал партию таким способом, найти очень сложно технически, но сам легкомысленный покупатель, а это чаще всего подростки или молодые люди, рано или поздно попадает к нам в сети», — рассказывает сыщик.

«В некоторых случаях фальшивомонетчики находят себе недалеких покупателей, готовых заплатить половину от суммы поддельных купюр. Недавно в драматическую ситуацию попал молодой человек из Мурманской области», — говорит сотрудник ГУЭБиПК МВД. Парень заказал фальшивые купюры. Ему пришла посылка с книжкой, в которую были спрятаны липовые деньги, и он начал их разменивать в регионе. Вскоре молодой человек попался. Он купил 125 тыс. липовых рублей пятитысячными банкнотами, а заплатил за них 40% от этой суммы — только настоящими деньгами.

Организация сбыта у серьезных фальшивомонетчиков построена иначе. На принципе высокой секретности. Рядовой сбытчик подчиняется бригадиру — на дело они выбираются обычно на одной машине человек по пять. Знают друг друга только по именам, о преступной цепочке и вышестоящих руководителях они не осведомлены.

«Из машины «дроп» (так называют сбытчиков на сленге. — iz.ru) выходит с одной купюрой, следует в ту торговую точку, на которую ему указал бригадир. В случае фиаско соучастника бригада скрывается. Телефонов на дело они с собой не берут, чтобы полиции было сложнее их найти», — объясняет полицейский. Задержанный при неблагоприятном стечении обстоятельств меняла и рад бы помочь следствию, чтобы скостить себе срок, да не знает ничего.

«Дропов» подбирают там же в Даркнете либо при личном общении в маргинальных кругах, среди инвалидов, студентов или других социально незащищенных слоев. «Уговаривают многодетных матерей из регионов, дескать, даже если и поймают много не присудят. Условия, как правило, такие: «дроп» расплачивается пятитысячной купюрой за пустяковый товар, сдача с тысячи — его, а 4 тыс. отдает бригадиру», — объяснил схему Журавлев.

Несколько недель назад в Крыму группа школьников (парням по 14 лет) напечатала на принтерах несколько двухтысячных купюр (на которых изображены пейзажи полуострова) и подыскала бомжа в качестве менялы. «Бродяга даже сумел расплатиться в нескольких местах подделками, но в итоге был пойман. Полиция вычислила и подростков. Но судить будут только «дропа» — молодые люди возраста уголовной ответственности по составу УК РФ о фальшивомонетничестве не достигли», — говорит сыщик.

К слову, после воссоединения Крыма и России полуостров был наводнен поддельными рублями — жулики остро чувствуют момент, когда можно сорвать большой куш, пользуясь тем, что местные жители начали только привыкать к целковым. Но за два последних года МВД удалось сократить уровень преступности фальшивомонетчиков в регионе втрое.

Эстонское чудо

Деньги подделывали всегда, и, вероятно, в обозримом будущем это не прекратится. По мнению Журавлева, панацеей от фальшивомонетчиков может стать лишь массовый переход на безналичный расчет.

«Позитивный пример — Эстония. Около 15 лет назад там перестали фиксироваться преступления, связанные с фальшивомонетничеством. Дело в том, что там у любого фермера, в глухой деревушке, селе имеется портативный POS-терминал», — рассказывает специалист.

В России до повсеместного перехода на безналичные взаиморасчеты пока далеко. Оно и понятно — расстояния, численность населения и объем денежных потоков здесь несопоставимы с прибалтийским государством.

Так что пока полицейское ведомство борется с криминальной гидрой старыми добрыми оперативно-розыскными мероприятиями. И тем не менее совместными усилиями коммерческих учреждений, банков и сыщиков удалось в прошлом году снизить число фактов фальшивомонетничества почти на 13% (16 340 преступлений). Чаще всего подделки находили в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Краснодарском крае, Ростовской области, в Крыму, Воронежской области, Татарстане, Башкирии, Омской и Волгоградской областях.