Недобрый самаритянин
В начале июня в СМИ попала история о том, что бывший милиционер пообещал жителям села в Самарской области колхоз. Но при этом он попросил их вложиться в общее дело. Мужчина пользовался авторитетом у местных, и они поверили ему, однако денег на нужды колхоза, естественно, не нашлось. Тогда предприниматель нашел выход из положения, якобы предложив им взять кредиты. И они послушались. В результате сельчане остались и без денег, и без реально работающего предприятия, зато с кредитами. Кстати, залогом по займам значилось имущество колхоза — коровы и техника, которое кто-то однажды ночью вывез. По не подтвержденной официально информации, бизнесмену якобы удалось провернуть аферу благодаря связям в силовых структурах и даже банке. Как разворачивались события — в материале портала iz.ru.
Хорошие связи
Всё началось в 2012 году в селе Новое Мансуркино. Как жалуются местные жители, бывший полковник милиции Минугали Гайсаров пообещал местным жителям возродить колхоз, заверил, что трудоустроит их, и попросил вложиться в общее дело. Естественно, денег у сельчан не оказалось.
«Минугали Самигуллович сказал, что деньги возьмем в банке, в кредит. Обещал всем оформить кредит без проблем, некоторым даже ездить не пришлось. Сказал: «Вот подпись поставите в договоре, а я вам сразу зарплату выпишу». Я подписала два договора по 700 тыс. рублей, денег так и не увидела, всё забрал Гайсаров, а мне зарплату выдал 20 тыс.», — рассказала потерпевшая Рамзия Шавалеева, которую цитирует информационно-аналитическое агентство «SM News».
Конечно, Шавалеева была не единственной доверчивой жительницей Нового Мансуркино. Все вместе сельчане набрали долгов на 40 млн рублей. На удочку попалось более 40 человек.
Минугали Гайсаров
По словам сельчан, Гайсаров, понятное дело, деньги взял, а колхоз не построил. Пострадавшие подали в местную полицию три десятка заявлений. Первая партия оказалась на столе сотрудников правоохранительных органов в муниципальном отделе (МО) МВД «Похвистневский» в декабре 2017 года. Однако о результатах рассмотрения заявителям до сих пор не сообщили. Получение жалоб в полиции iz.ru подтвердили, но в детали вдаваться отказались, перенаправив корреспондента в областной главк МВД. Там заявили, что проводится предварительная проверка.
Большую часть кредитов сельчан у банка выкупила консалтинговая группа «Верное решение», которая занимается коллекторской деятельностью. По мнению директора компании Александра Зарудейского, у Гайсарова остались хорошие связи со службы, поэтому полиция не обращала внимание на обращения жителей села.
Банк подал иски о просрочке кредитов: у некоторых стали удерживать пенсии, конфисковывать имущество. По словам местного жителя Владимира Чистякова, жители не знали, что было судебное заседание. «Нам 50% влепили, попробуй проживи на остаток пенсии», — посетовал он в эфире РЕН ТВ.
Коллекторы, направившиеся в Новое Мансуркино, были шокированы историей, которую им из раза в раз рассказывали местные: и про колхоз, и про кредит, и про обещание трудоустройства. «Разумеется, люди поверили, ведь столько без работы сидели, подумали, наконец будет колхоз», — отметил Зарудейский.
Кредит по поддельным справкам
По данным «SM News», займы оформлялись в Россельхозбанке.
Как заверил iz.ru глава «Верного решения», кредиты выдавала некая женщина, которая была осуждена и вышла недавно по УДО. Именно она приняла справки 2-НДФЛ, предположительно подделанные Гайсаровым, и оформила займы — по 700 тыс. рублей (предельная сумма, которая не требует согласования с вышестоящим офисом) на каждого члена семьи. При этом муж выступал поручителем жены и наоборот, рассказал глава «Верного решения».
«Одна женщина лежала в больнице в онкологии, он за нее оформил документы, сам их подписал, отнес в банк. Как ему дали деньги, не ясно — эта женщина умерла через три месяца, не выходя из больницы», — добавил собеседник портала.
В пресс-службе Россельхозбанка iz.ru сообщили, что организация в лице бывшего управляющего дополнительным офисом в городе Похвистнево Л.И. Морковской с 2010 по 2012 год «осуществляла кредитование физических лиц». В связи с образованием проблемной задолженности по кредитам банк в 2018-м уступил права требования «Верному решение». В 2015 и 2017 годах Похвистневский райсуд признал Морковскую виновной в мошенничестве по уголовному делу, возбужденному по заявлению Россельхозбанка.
«В настоящее время МО МВД России «Похвистневский» по заявлениям физических лиц при взаимодействии с банком проводит доследственную проверку в отношении противоправной деятельности Гайсарова, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.
За умеренную плату
При оформлении кредитов имущество колхоза указывалось в качестве залога (в собственности были десятки голов коров и техника), информировал Зарудейский.
«Приставы должны были прийти, арестовать, выставить на торги и покрыть долги должников. Вместо этого судебные приставы-исполнители за умеренную плату вернули исполнительные листы в банк — якобы имущества нет. Банк передает нам. Делаем выход и обнаруживаем большую часть залогового имущества, оно всё время там было. То, что сделали акт о невозможности взыскания, — это по договорняку с мошенником Гайсаровым», — говорит он.
В марте 2017 года коллекторы вместе с приставами выехали на место, составили акт ареста имущества. Этот документ, по утверждению собеседника редакции, пропал из материалов дела — его заменили на другую бумагу, подтверждающую, что собственности нет. В декабре был составлен новый акт — его в отличие от предыдущего уже зарегистрировали должным образом. Но к тому времени половины имущества уже не было.
Жители села утверждали, что коров и технику ночью вывезли в соседний колхоз. При этом полицию поставили в известность о краже. «Патрульные приехали, сказали, что ничего не нашли, и уехали. Хотя имеются свидетельские показания, известно также место, куда отправили арестованное имущество», — заявил глава консалтинговой компании.
Он добавил, что в Похвистневскую межрайонную и в областную прокуратуры направлялся ряд жалоб. Последняя — с просьбой возбудить уголовное дело в отношении приставов-исполнителей за служебный подлог. В межрайонной прокуратуре сказали, что получили обращение. В областном ведомстве также подтвердили поступление нескольких заявлений «по разным вопросам» от «Верного решения», которые были направлены для рассмотрения в ту же межрайонную прокуратуру.
В мае Похвистневский районный суд, по утверждению Зарудейского, признал действия приставов незаконными. Корреспондент iz.ru нашел на сайте суда решение от 25 мая, истцом значится «Верное решение», ответчиком — отдел судебных приставов города Похвистнево, заинтересованным лицом — Минугали Гайсаров. Отмечается, что иск удовлетворен частично, однако с текстом решения оперативно ознакомиться не удалось.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов получили запрос редакции на комментарий, но на момент публикации материала ответ не был предоставлен.
Брал субсидии и гранты
По словам источника iz.ru, знакомого с ситуацией, Гайсаров пользовался авторитетом в Новом Мансуркино — он оттуда родом и является довольно обеспеченным бизнесменом. Собеседник редакции также допустил, что у предпринимателя несколько подобных колхозов, а в самой схеме участвовали три брата — все Гайсаровы.
Информацию о колхозах и трех братьях подтвердил и Зарудейский. Он также указал, что Минугали Гайсаров — бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, а его делами в Новом Мансуркино занимался некто Шаяхметов, сын которого работает в службе судебных приставов.
Также руководитель «Верного решения» отметил, что 40 млн — это только часть предположительно присвоенных предпринимателем денег. Речь на самом деле идет о гораздо большей сумме — 180 млн. «Имущество закладывал по несколько раз. Брал субсидии у государства на развитие сельхозхозяйства, брал левые гранты», — сказал Зарудейский.
Он намерен подать иски в Европейский суд по правам человека от имени сельчан (у него есть доверенности от них), поскольку «столкнулся с обалденно большим беспределом».
В администрации Похвистневского района подтвердили получение запроса iz.ru, однако не смогли оперативно ответить. А в приемной главы пресс-службы правительства Самарской области заявили, что вопросы не совсем в их компетенции, и передали обращение корреспондента в Минсельхоз.