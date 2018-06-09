Недобрый самаритянин

В начале июня в СМИ попала история о том, что бывший милиционер пообещал жителям села в Самарской области колхоз. Но при этом он попросил их вложиться в общее дело. Мужчина пользовался авторитетом у местных, и они поверили ему, однако денег на нужды колхоза, естественно, не нашлось. Тогда предприниматель нашел выход из положения, якобы предложив им взять кредиты. И они послушались. В результате сельчане остались и без денег, и без реально работающего предприятия, зато с кредитами. Кстати, залогом по займам значилось имущество колхоза — коровы и техника, которое кто-то однажды ночью вывез. По не подтвержденной официально информации, бизнесмену якобы удалось провернуть аферу благодаря связям в силовых структурах и даже банке. Как разворачивались события — в материале портала iz.ru.

Хорошие связи

Всё началось в 2012 году в селе Новое Мансуркино. Как жалуются местные жители, бывший полковник милиции Минугали Гайсаров пообещал местным жителям возродить колхоз, заверил, что трудоустроит их, и попросил вложиться в общее дело. Естественно, денег у сельчан не оказалось.

«Минугали Самигуллович сказал, что деньги возьмем в банке, в кредит. Обещал всем оформить кредит без проблем, некоторым даже ездить не пришлось. Сказал: «Вот подпись поставите в договоре, а я вам сразу зарплату выпишу». Я подписала два договора по 700 тыс. рублей, денег так и не увидела, всё забрал Гайсаров, а мне зарплату выдал 20 тыс.», — рассказала потерпевшая Рамзия Шавалеева, которую цитирует информационно-аналитическое агентство «SM News».

Конечно, Шавалеева была не единственной доверчивой жительницей Нового Мансуркино. Все вместе сельчане набрали долгов на 40 млн рублей. На удочку попалось более 40 человек.

колхоз_1 Минугали Гайсаров Фото: официальный сайт Администрации муниципального района Похвистневский

По словам сельчан, Гайсаров, понятное дело, деньги взял, а колхоз не построил. Пострадавшие подали в местную полицию три десятка заявлений. Первая партия оказалась на столе сотрудников правоохранительных органов в муниципальном отделе (МО) МВД «Похвистневский» в декабре 2017 года. Однако о результатах рассмотрения заявителям до сих пор не сообщили. Получение жалоб в полиции iz.ru подтвердили, но в детали вдаваться отказались, перенаправив корреспондента в областной главк МВД. Там заявили, что проводится предварительная проверка.

Большую часть кредитов сельчан у банка выкупила консалтинговая группа «Верное решение», которая занимается коллекторской деятельностью. По мнению директора компании Александра Зарудейского, у Гайсарова остались хорошие связи со службы, поэтому полиция не обращала внимание на обращения жителей села.

Банк подал иски о просрочке кредитов: у некоторых стали удерживать пенсии, конфисковывать имущество. По словам местного жителя Владимира Чистякова, жители не знали, что было судебное заседание. «Нам 50% влепили, попробуй проживи на остаток пенсии», — посетовал он в эфире РЕН ТВ.

Коллекторы, направившиеся в Новое Мансуркино, были шокированы историей, которую им из раза в раз рассказывали местные: и про колхоз, и про кредит, и про обещание трудоустройства. «Разумеется, люди поверили, ведь столько без работы сидели, подумали, наконец будет колхоз», — отметил Зарудейский.

Кредит по поддельным справкам

По данным «SM News», займы оформлялись в Россельхозбанке.

Как заверил iz.ru глава «Верного решения», кредиты выдавала некая женщина, которая была осуждена и вышла недавно по УДО. Именно она приняла справки 2-НДФЛ, предположительно подделанные Гайсаровым, и оформила займы — по 700 тыс. рублей (предельная сумма, которая не требует согласования с вышестоящим офисом) на каждого члена семьи. При этом муж выступал поручителем жены и наоборот, рассказал глава «Верного решения».

«Одна женщина лежала в больнице в онкологии, он за нее оформил документы, сам их подписал, отнес в банк. Как ему дали деньги, не ясно — эта женщина умерла через три месяца, не выходя из больницы», — добавил собеседник портала.

В пресс-службе Россельхозбанка iz.ru сообщили, что организация в лице бывшего управляющего дополнительным офисом в городе Похвистнево Л.И. Морковской с 2010 по 2012 год «осуществляла кредитование физических лиц». В связи с образованием проблемной задолженности по кредитам банк в 2018-м уступил права требования «Верному решение». В 2015 и 2017 годах Похвистневский райсуд признал Морковскую виновной в мошенничестве по уголовному делу, возбужденному по заявлению Россельхозбанка.

«В настоящее время МО МВД России «Похвистневский» по заявлениям физических лиц при взаимодействии с банком проводит доследственную проверку в отношении противоправной деятельности Гайсарова, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

За умеренную плату

При оформлении кредитов имущество колхоза указывалось в качестве залога (в собственности были десятки голов коров и техника), информировал Зарудейский.

«Приставы должны были прийти, арестовать, выставить на торги и покрыть долги должников. Вместо этого судебные приставы-исполнители за умеренную плату вернули исполнительные листы в банк — якобы имущества нет. Банк передает нам. Делаем выход и обнаруживаем большую часть залогового имущества, оно всё время там было. То, что сделали акт о невозможности взыскания, — это по договорняку с мошенником Гайсаровым», — говорит он.

В марте 2017 года коллекторы вместе с приставами выехали на место, составили акт ареста имущества. Этот документ, по утверждению собеседника редакции, пропал из материалов дела — его заменили на другую бумагу, подтверждающую, что собственности нет. В декабре был составлен новый акт — его в отличие от предыдущего уже зарегистрировали должным образом. Но к тому времени половины имущества уже не было.

Жители села утверждали, что коров и технику ночью вывезли в соседний колхоз. При этом полицию поставили в известность о краже. «Патрульные приехали, сказали, что ничего не нашли, и уехали. Хотя имеются свидетельские показания, известно также место, куда отправили арестованное имущество», — заявил глава консалтинговой компании.

колхоз_1 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Он добавил, что в Похвистневскую межрайонную и в областную прокуратуры направлялся ряд жалоб. Последняя — с просьбой возбудить уголовное дело в отношении приставов-исполнителей за служебный подлог. В межрайонной прокуратуре сказали, что получили обращение. В областном ведомстве также подтвердили поступление нескольких заявлений «по разным вопросам» от «Верного решения», которые были направлены для рассмотрения в ту же межрайонную прокуратуру.

В мае Похвистневский районный суд, по утверждению Зарудейского, признал действия приставов незаконными. Корреспондент iz.ru нашел на сайте суда решение от 25 мая, истцом значится «Верное решение», ответчиком — отдел судебных приставов города Похвистнево, заинтересованным лицом — Минугали Гайсаров. Отмечается, что иск удовлетворен частично, однако с текстом решения оперативно ознакомиться не удалось.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов получили запрос редакции на комментарий, но на момент публикации материала ответ не был предоставлен.

Брал субсидии и гранты

По словам источника iz.ru, знакомого с ситуацией, Гайсаров пользовался авторитетом в Новом Мансуркино — он оттуда родом и является довольно обеспеченным бизнесменом. Собеседник редакции также допустил, что у предпринимателя несколько подобных колхозов, а в самой схеме участвовали три брата — все Гайсаровы.

Информацию о колхозах и трех братьях подтвердил и Зарудейский. Он также указал, что Минугали Гайсаров — бывший сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, а его делами в Новом Мансуркино занимался некто Шаяхметов, сын которого работает в службе судебных приставов.

Также руководитель «Верного решения» отметил, что 40 млн — это только часть предположительно присвоенных предпринимателем денег. Речь на самом деле идет о гораздо большей сумме — 180 млн. «Имущество закладывал по несколько раз. Брал субсидии у государства на развитие сельхозхозяйства, брал левые гранты», — сказал Зарудейский.

Он намерен подать иски в Европейский суд по правам человека от имени сельчан (у него есть доверенности от них), поскольку «столкнулся с обалденно большим беспределом».

В администрации Похвистневского района подтвердили получение запроса iz.ru, однако не смогли оперативно ответить. А в приемной главы пресс-службы правительства Самарской области заявили, что вопросы не совсем в их компетенции, и передали обращение корреспондента в Минсельхоз.