Прямой эфир

В Подмосковье ограбили дом Владимира Кузьмина

0
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные ограбили дом российского певца и композитора Владимира Кузьмина в Солнечногорском районе Подмосковья. Как пишет газета «Московский комсомолец» 12 сентября, злоумышленники вынесли крупную сумму денег.

По данным издания, грабители ворвались в дом и, угрожая физической расправой, заставили подсобного рабочего открыть сейф, в котором лежали 10 млн рублей.

На данный момент музыкант находится в США, о происшествии ему сообщил рабочий. Кузьмин попросил своего друга приехать на место и проверить слова мужчины.

Из-за инцидента певцу придется прервать свою поездку и вернуться в Россию.

5 сентября неизвестные обокрали автора песен звезд российских эстрады Германа Витке — в сауне у мужчины похитили 90 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США неудачливый вор уронил пистолет и потерял штаны во время побега
В Подмосковье неизвестные ограбили АЗС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017