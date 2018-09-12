В Подмосковье ограбили дом Владимира Кузьмина
Неизвестные ограбили дом российского певца и композитора Владимира Кузьмина в Солнечногорском районе Подмосковья. Как пишет газета «Московский комсомолец» 12 сентября, злоумышленники вынесли крупную сумму денег.
По данным издания, грабители ворвались в дом и, угрожая физической расправой, заставили подсобного рабочего открыть сейф, в котором лежали 10 млн рублей.
На данный момент музыкант находится в США, о происшествии ему сообщил рабочий. Кузьмин попросил своего друга приехать на место и проверить слова мужчины.
Из-за инцидента певцу придется прервать свою поездку и вернуться в Россию.
5 сентября неизвестные обокрали автора песен звезд российских эстрады Германа Витке — в сауне у мужчины похитили 90 тыс. рублей.