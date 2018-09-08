В Подмосковье неизвестные ограбили АЗС

Двое неизвестных ограбили автозаправочную станцию на Симферопольском шоссе в Московской области. Об инциденте 8 сентября рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

«Они пригрозили персоналу заправки предметом, похожим на пистолет, взяли деньги и скрылись», — приводит сообщение ТАСС.

В результате нападения никто не пострадал, грабители объявлены в розыск.

В начале сентября в Москве произошло ограбление со стрельбой. На Варшавском шоссе стрельбу открыли две группы людей в момент передачи крупной суммы денег.