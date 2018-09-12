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В США неудачливый вор уронил пистолет и потерял штаны во время побега

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Фото: youtube.com
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Полиция штата Колорадо (США) опубликовала видео неудачного ограбления магазина электронных сигарет.

Как видно на кадрах, ограбление не задалось с самого начала. Подойдя к прилавку, мужчина так резко выхватил пистолет, что тот вылетел у него из рук. Далее грабитель попытался перепрыгнуть через прилавок, но ему это не удалось. В итоге мужчина решил скрыться с места преступления, но по пути с него начали спадать штаны.

Несмотря на все неудачи, мужчине удалось сбежать, уточняет Global News. О том, удалось ли правоохранителям его задержать, пока не сообщается.

14 февраля шанхайские правоохранители опубликовали видеозапись с камеры видеонаблюдения, на кадрах которой двое мужчин пытаются разбить камнями витрину. Один из грабителей бросил кирпич в стекло,  но вместо этого попал прямо в голову своему сообщнику.

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