Отсидевший 17 лет из-за двойника американец требует $1 млн компенсации

Американец Ричард Энтони Джонс требует от штата Канзас компенсацию в $1,1 млн из-за того, что был осужден на 17 лет за преступление, которое совершил очень похожий на него мужчина. Соответствующее заявление было подано в Десятый судебный окружной суд штата.

Преступление, в котором обвинили Джонса, было совершено в 1999 году. На парковке рядом с магазином Walmart на женщину напал неизвестный мужчина и попытался отобрать у нее кошелек. Жертва сопротивлялась, и тогда злоумышленник выхватил ее мобильный телефон, сообщает Fox6.

В результате нападения женщина упала и получила небольшую травму, а преступление было классифицировано как ограбление с отягчающими обстоятельствами. Свидетели происшествия запомнили номер машины нападавшего, внешность и имя — Рик.

Прибывшие на место преступления следователи по номерному знаку автомобиля выявили адрес, однако по какой-то причине не арестовали живущего в нем человека, а вернулись в участок и по базе разыскали ранее судимого, подходящего по описанию свидетелей Джонса.

При этом у молодого человека было четкое алиби на время совершения ограбления. Он находился в доме своей знакомой, которая отмечала день рождения, и его там видели несколько людей. Весь следующий день он помогал девушки с уборкой.

Однако ни следователей, ни присяжных данный факт не смутил. Его приговорили к 19 годам лишения свободы. Джонс подавал апелляцию на приговор, но его оставили в силе. Тогда мужчина обратился в проект Midwest Innocence Project, который является партнером проекта «Невинность» Университета Канзаса.

Специалисты организации смогли выследить того, кто совершил преступление. Им оказался Рики Ли Амос, который был поразительно похож на Джонса и жил по адресу, связанному с зарегистрированным в деле номером машины.

Фотографии обоих мужчин были представлены свидетелям, которые, увидев сходство Амоса и Джонса, не смогли точно сказать, что последний действительно совершал преступление. В результате суд освободил Джонса из тюрьмы в июне 2017 года. При этом привлечь Амоса к ответственности невозможно из-за истечения срока давности.

Теперь Джонс требует компенсацию за каждый проведенный в заключении год, а также льгот для здоровья, помощи в области образования двух его дочерей, компенсации за гонорары адвоката и официального признания его невиновности.