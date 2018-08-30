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Жертвы вашингтонского раввина-вуайериста получат компенсацию в $14 млн

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Фото: Global Look Press/Malcolm Schuyl/FLPA
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Более 150 женщин, пострадавших от действий известного вашингтонского раввина Бернарда Фройнделя, тайно снимавшего их на видео в ритуальной купальне, получат компенсацию в $14 млн.

Возмещение жертвам раввина-вуайериста выплатят четыре еврейские организации. Изначально сумма компенсации, которую затребовали пострадавшие, составляла $100 млн, но истцы согласились на меньшую сумму, пишет AFP.

Фройндель был осужден на 6,5 лет тюрьмы в 2015 году. Он признан виновным в установке скрытой видеокамеры возле бассейна-миквы, на которую в течение нескольких лет снимал женщин во время ритуальных омовений.

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