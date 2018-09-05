Поэта-песенника российских звезд эстрады ограбили в сауне на 90 тыс. рублей

Автора песен российских звезд эстрады Германа Витке обокрали в сауне в центре Москвы. У него похитили 90 тыс. рублей. Об этом в среду, 5 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 4 сентября, на Малой Почтовой улице. Неизвестные похитили у Витке 90 тыс. рублей. Обстоятельства произошедшего не разглашаются.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба.

Герман Витке пишет песни для российских эстрадных исполнителей с 1989 года, сообщает телеканал «360». Работы для проекта «Высокая энергия» Богдана Титомира стали его первыми песенными текстами. В настоящее время песни на стихи Витке исполняют Николай Басков, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Анжелика Варум, Лада Дэнс, Борис Моисеев и др.

По мнению музыкальных критиков, Витке входит в десятку ведущих российских авторов песен.

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