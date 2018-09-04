Прямой эфир

У туристов из РФ во Франции украли три чемодана с драгоценностями и одеждой

0
Фото: TASS/ZUMA/Chen Yichen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семью российских туристов ограбили во Франции на сумму около €1 млн. Неизвестные похитили три чемодана с драгоценностями и люксовой одеждой.

Инцидент произошел при выезде из парижского аэропорта Ле-Бурже вечером 3 сентября. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. По пути их машине преградили дорогу неизвестные в масках на другом автомобиле. Нападавшие заставили туристов отдать весь багаж, в котором находились бриллианты, деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время преступников разыскивает полиция. Следствие ведут правоохранители департамента Ла-Курнев.

22 августа сообщалось, что неизвестные ограбили пожилую пару из семьи Эрмес, которая владеет модным домом Hermes и является одной из богатейших во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограбление со стрельбой произошло на юге Москвы
В Петербурге ограбили квартиру матери Бузовой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017