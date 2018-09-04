У туристов из РФ во Франции украли три чемодана с драгоценностями и одеждой

Семью российских туристов ограбили во Франции на сумму около €1 млн. Неизвестные похитили три чемодана с драгоценностями и люксовой одеждой.

Инцидент произошел при выезде из парижского аэропорта Ле-Бурже вечером 3 сентября. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. По пути их машине преградили дорогу неизвестные в масках на другом автомобиле. Нападавшие заставили туристов отдать весь багаж, в котором находились бриллианты, деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время преступников разыскивает полиция. Следствие ведут правоохранители департамента Ла-Курнев.

22 августа сообщалось, что неизвестные ограбили пожилую пару из семьи Эрмес, которая владеет модным домом Hermes и является одной из богатейших во Франции.