Ограбление со стрельбой произошло на юге Москвы

Стрельба между двумя группами людей произошла в понедельник, 3 сентября, на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Инцидент произошел в 16:10 мск в районе дома 129, уточняет телеканал «Звезда».

По предварительной информации, стрельба произошла в момент передачи крупной суммы денег одним участником группировки другому.

Два человека пострадали в результате происшествия. Они были госпитализированы, сообщает телеканал «360».

Подозреваемые в вооруженном нападении скрылись на автомобилях. Полиция ввела план «Перехват».

Устанавливаются подробности инцидента. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения проверки.